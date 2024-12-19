Hurdacı Sinan Ünal Kaçırıldı, Fidye İsteyen Şüpheliler Yakalandı

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AVCILAR'da hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı kendilerini polis olarak tanıtarak kaçırdıktan sonra 12 milyon lira fidye isteyen daha sonra fidyeyi 13 milyon liraya çıkaran şüpheliler polis operasyonuyla Çerkezköy'de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ettikleri, ancak resmi ifade vermedikleri öğrenildi.

Avcılar'da önceki akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda babası ile birlikte hurdacılık yapan Sinan Ünal, iş yerine gelen ve polis olduklarını söyleyen iki kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırılmıştı. Mağdur Sinan Ünal'ı kaçıran şüpheliler bir süre sonra baba Recep Ünal'ı arayarak oğlunun hayatı karşılığında 12 milyon lira fidye istemişlerdi. Şüpheliler daha sonra polise haber verdikleri gerekçesiyle fidyeyi 13 milyon liraya çıkarttıklarını bildirmişlerdi. O anlar ise aile tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınmıştı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olaydan sonra alarma geçerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ulaştığı güvenlik kamera görüntülerinde, olay öncesinde otomobile bir kişinin binip yaklaşık 40 saniye kaldığını daha sonra otomobilden indiğini, aynı otomobilin içinde bulunan kişilerin dakikalar sonra kaçırma olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler kısa süre araca binen kişinin Şahin Ş.(38) olduğunu ve şüphelilere silah getirdiğini belirledi. Polis önce Şahin Ş.'yi gözaltına alırken, şüpheli ifadesinde aracın içinde bulunan kişilerin isimlerini verip "Benden silah istediler. Ben de getirdim. Ancak ne yapacaklarını bilmiyordum" dedi.

ŞÜPHELİLER KAÇIRDIKLARI KİŞİYİ SİLİVRİ CEZAEVİNİN YAKINLARINDA SERBEST BIRAKTILAR

Polis kimliğini belirlediği şüpheliler için teknik takip başlatırken, Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyi Çatalca'da bir evde tuttuğunu tespit etti. Söz konusu adres tespit edilerek operasyon çalışmalarına başlandı. Ancak operasyon yapılmadan hemen önce saat 17.00 civarlarında kaçırılan Sinan Ünal, polisi telefonla arayarak "Beni bıraktılar. Şu an Silivri cezaevinin yanındaki yoldayım" dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen telefon üzerine olay yerine gittiklerinde kaçırılan Sinan Ünal'ı bularak Asayiş şube müdürlüğüne getirdi.

MAĞDUR ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren mağdur Sinan Ünal "Beni polis olduklarını söyleyerek kaçırdılar. Bir eve götürdüler. Ellerimi bağladılar. Başıma silah dayayarak resim çektirdiler. Korku içinde bir odada beklerken, daha sonra beni alıp otomobile bindirip, bir süre gittikten sonra yol kenarında serbest bıraktılar" dedi.

ŞÜPHELİLER ÇERKEZKÖY'DE BİR EVDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olaya karışan kişilerin kaçırdıkları kişiyi serbest bıraktıktan sonra Çerkezköy'e kaçtıklarını ve orada bir evde saklandıklarını belirledi. Şüphelilerin bulunduğu eve saat 20.00 sıralarında polis tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda kaçırma olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Fatih E. (29), Sedat K. (30) ve Sevilay S. (20) adlı kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelilerden Fatih E. ve Sedat K.'nın daha önce 4'er suç kayıtları olduğu belirlendi.

KAÇIRANLAR İTİRAF ETTİ AMA İFADE VERMEDİLER

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüphelilerden Fatih E. ve Sedat K. yapılan ilk sorgularında suçlarını itiraf ettiler. Şüphelilerin olaydan bir gün önce içki içerken, "Hurdacılarda çok para var" diyerek kaçırma olayını planladıkları, ertesi gün gerçekleştirdikleri belirlendi. İki şüphelinin kaçırdıkları kişiyi daha önceden hiç tanımadıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Sevilay S.'nin ise poliste verdiği ifadesinde Fatih E. ile birlikte oldukların, kendisini çağırmaları üzerine Çatalca'daki eve gittiğini söyledi. Eve girdiğinde şüphelilerin panik içinde olduğunu anlatan Sevilay S.'nin evde bir odada elleri bağlı bir kişinin olduğunu gördüğünde kaçırma olayını öğrendiğini söylediği belirtildi.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Fatih E. ile Sedat K. resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'ruhsatsız silah', 'Fidye isteme' ve 'gasp' suçlamasıyla Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.