Btp Genel Başkanı Baş: "Türkiye Siyaseti, ABD Tarafından Kulaklarından Tutulmuş İstedikleri Gibi Oynatılıyor" - Son Dakika
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Btp Genel Başkanı Baş: "Türkiye Siyaseti, ABD Tarafından Kulaklarından Tutulmuş İstedikleri Gibi Oynatılıyor"

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Kuzey Suriye'de Kürdistan'ı kuracaklar. Herkes olaya fit. Ama Kürt vatandaşım da zannetmesin ki orada devlet kurulacak da Türkiye Cumhuriyeti'ne o toprakları, o zenginlikleri, o kaynakları, o petrolü, o tarımı yar etmeyen ABD yarın oradaki Kürt vatandaşlarımıza yar edecek.

27.10.2024 13:35  Güncelleme: 13:41
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(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Kuzey Suriye'de Kürdistan'ı kuracaklar. Herkes olaya fit. Ama Kürt vatandaşım da zannetmesin ki orada devlet kurulacak da Türkiye Cumhuriyeti'ne o toprakları, o zenginlikleri, o kaynakları, o petrolü, o tarımı yar etmeyen ABD yarın oradaki Kürt vatandaşlarımıza yar edecek. ABD bu toprakları kimseye vermenin derdinde değil, bu toprakları kendi kontrolü altında tutmanın derdindedir. Şu anda Türkiye siyaseti de ABD tarafından kulaklarından tutulmuş istedikleri gibi oynatılıyor" dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclis'e davet etmesini ve bu davete Ak Parti ve CHP'den destek gelmesini değerlendirdi. Baş, "El birliği ile ülkenin emperyalizme peşkeş çekildiği günlerden geçiyoruz. Derin akıl, devlet aklı, milli çıkarlar vs. edebiyatına kulak asmayın BTP saflarına gelin geleceğimizi inşa edelim" diye konuştu.
ABD'nin herkese bir havuç vererek yeni sürece ikna ettiğini belirten Hüseyin Baş şunları kaydetti:
"Bütün olayı Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde değerlendirme durumundayız. ABD geldi, herkese bir şeyler verdi ve herkes aldığından mutlu, bir havuçla birlikte yarın olacak gelişmeleri bekliyor. Devlet aklı denen iradeye şöyle bir şey dendi; 'Sen 40 yıldır terörle uğraşıyorsun, biz terörü bitiyoruz' YPG'nin olduğu bölgede bir devlet kurulacak ve bu PKK militanları artık senin ülkende hiçbir eylem yapamayacaklar. Bunlar silahsızlandırılacak ama karşılığında sen de Apo'yu serbest bırakacaksın' Böyle bir havuç verdiler. Hükümete, iktidara bunun karşılığında dediler ki, 'Sen ömür boyu iktidardasın, problem yok" dediler. Muhalefete de, 'Sen de ömür boyu ana muhalefettesin"' dediler.
"ABD'nin çıkarları için Türk milletinin çıkarlarını sattılar"
Dolayısıyla Türk milletinin hiçbir şey almadığı, ABD'nin çıkarları için Türk milletinin çıkarlarını satıp bunu da 'milli çıkarlar' adı altında millete pazarlayan siyasilerle karşı karşıyayız. Ne yaptılarsa ABD'nin çıkarı için yapmışlardır. Kalkıyorlar 'Ey Amerika' diyorlar, kalkıyorlar 'milliyetçilik' diyorlar, kalkıyorlar 'Atatürkçülük' diyorlar ama gidiyorlar ülkeyi ABD'ye peşkeş çekiyorlar.
"ABD ne istediyse yaptılar"
Şimdi güya ABD'nin aleyhine iş yaptılar; peki PYD'nin devlet kurması ABD'nin aleyhine mi? Barzani'nin devlet kurması ABD'nin istediği şey değil miydi? Irak'ın parçalanmasını ABD istemedi mi? İstedi. Kim yaptı? Türk hükümeti yaptı. Suriye'nin parçalanmasını ABD istemedi mi? Kim yaptı? Türk hükümeti yaptı. Libya'nın parçalanmasını ABD istemedi mi? Kim yaptı? Türk hükümeti.
Kuzey Suriye'de bir Kürdistan kurulacak, Türkiye'deki bileşenlerine ne dediler? 'Belediyelerde daha rahat hareket edeceksiniz, ana dillerinizi daha rahat konuşacaksınız'. İçeride HDP, Demirtaş grubuna da bu havucu verdiler.
"Kuzey Suriye'de Kürdistan'ı kuracaklar"
Kuzey Suriye'de Kürdistan'ı kuracaklar. Herkes olaya fit. Ama Kürt vatandaşım da zannetmesin ki orada devlet kurulacak da Türkiye Cumhuriyeti'ne o toprakları, o zenginlikleri, o kaynakları, o petrolü, o tarımı yar etmeyen ABD yarın oradaki Kürt vatandaşlarımıza yar edecek. Ona da çökecek. Nasıl ki bugün PKK kalktı, 'ABD beni bıraktı, benden elini çekti' diye feryat ediyorsa ABD yarın hepsinden elini çekecek. Çünkü ABD bu toprakları kimseye vermenin derdinde değil, bu toprakları kendi kontrolü altında tutmanın derdindedir. Şu anda Türkiye siyaseti de ABD tarafından kulaklarından tutulmuş istedikleri gibi oynatılıyor."

Btp Genel Başkanı Baş: "Türkiye Siyaseti, ABD Tarafından Kulaklarından Tutulmuş İstedikleri Gibi Oynatılıyor"
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Btp Genel Başkanı Baş: 'Türkiye Siyaseti, ABD Tarafından Kulaklarından Tutulmuş İstedikleri Gibi Oynatılıyor' - Son Dakika

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