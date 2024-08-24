Yemen'deki Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini havaya uçurdu - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini havaya uçurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de Yunan bandıralı bir petrol tankerini vurduğu ve büyük bir yangının çıktığı belirtildi. Husiler, gemideki patlama anını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

24.08.2024 00:36
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Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisinin görüntülerini yayınladı.

Husilere ait medya kaynaklarında paylaşılan görüntüde, "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle bir Yunan gemisinin hedef alındığı ve isabet sonrası alev aldığını gösteren sahnelere yer verildi.

Husiler dün MV Sounion isimli bir gemiyi "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu. İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif de Kızıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion isimli geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini havaya uçurdu

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Yemen\'deki Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini havaya uçurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini havaya uçurdu - Son Dakika

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