 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB Başkan adayı Kurum, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkan adayı Kurum, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında İstanbul'un sorunlarına odaklanacaklarını ve gençlerin taleplerini gerçekleştireceklerini belirten Kurum, İstanbul'un deprem riskiyle mücadele edeceklerini ve gençlerin sosyal yaşamını güçlendireceklerini söyledi. Ayrıca Kurum, İstanbul'da yapacakları projeleri ve vaatlerini açıkladı.

İBB Başkan adayı Kurum, Sultangazi\'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması
28.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:27
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bugün İstanbul'da, Sarıyer'deki bir kilisemizde meydana gelen elim olay sebebiyle kilisedeki vatandaşlarımıza, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." dedi.

Sultangazi'de "Gençlerle Biz Bize" programında konuşan Kurum, gençlerle bir arada olmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

İstanbul'un ve gençlerin sorunlarına odaklanacaklarını, gençlerin talepleri neyse onu gerçekleştirmenin peşinden koşacaklarını belirten Kurum, gündemlerinin "Sadece İstanbul" olacağını, İstanbul'un dışındaki bir gündemle asla meşgul olmayacaklarını anlattı.

Kurum, İstanbul'un çok yorulduğunu, bunu her ilçede gördüklerini belirterek, "Ulaşımda çile çeken bir İstanbul'la karşı karşıyayız. Deprem riski tehlikesiyle her gün endişe içinde uyuyan ailelerimizi görüyoruz. Sorunlarına çözüm bulunmamış ve bu manada boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin İstanbul'u üzdüğünü görüyoruz. O yüzden biz 'Sadece İstanbul, sadece İstanbul'un sorunlarına odaklanacağız' diyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'la ilgili projelerini 10 başlıkta açıkladıklarının altını çizen Kurum, yapacakları projelerle İstanbul'daki birçok sorunu çözeceklerini kaydetti.

Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu, depremle mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu, bu manada 650 bin konutu 5 yıl içerisinde yapacaklarını, böylece deprem riskini bertaraf edeceklerini anlattı.

"Gençlerin sosyal yaşamını güçlendirmek istiyoruz"

Öğrencilerin ulaşım ücretlerine yüzde 40 indirim yapacaklarını müjdelediklerini hatırlatan Kurum, göreve geldikleri ilk meclis toplantısında bunu hayata geçireceklerini belirtti.

Kurum, İstanbul'da okuyan her üniversite öğrencisine, İBB'nin her yıl 10 bin lira eğitim desteği vereceğini dile getirerek, "Bu eğitim desteğimiz her zaman artacak, güncellenecek ve her yıl düzenli olarak üniversitede okuyan gençlerimize eğitim desteğini veriyor olacağız. Gençlerin sosyal yaşamını güçlendirmek istiyoruz. Eğitimin, burada okumanın bir sorun olmasını değil, bir umut, bir gelecek olmasını istiyoruz. Bu manada eğitimi her alanda destekleyeceğiz." diye konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesine 100 bin paylaşımlı ofis kuracaklarının altını çizen Kurum, "Burada okulunu bitiren gencimiz o paylaşımlı ofislerden, içinde her türlü hizmetin verildiği ofislerden çok makul ücretlerle faydalanabilecek ve orada kendi işini kurabilecek. 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.

Kurum, yeni evlenecek, ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yine memlekete giden kardeşlerimize, annesini, babasını görsün istiyoruz ve yılda iki defa ulaşım ücretlerinde, otobüs biletlerinin yarısını biz karşılayacağız. Öğrenci evlerine her ay 25 metreküp doğal gazı biz veriyoruz. İlkokula gidecek öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Okullarımızda temizlik gibi, beslenme gibi ihtiyaçları büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağız ve okullarımıza bu manada ailelerimize destek olacağız. Ama bizim vereceğimiz öyle yardımlar çay bardağının yarısı kadar bir süt olmayacak. Yani biz İstanbul'un tüm okullarına destek olacağız. İstanbul'da okumak değerli, huzurlu, güvenli olacak ve hepiniz bu huzuru, bu güveni göreceksiniz, yaşayacaksınız. Biz bu projeleri gençlerimizle birlikte yapacağız ve gençlerimizle birlikte 31 Mart akşamı tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye çok önemli bir mesaj vereceğiz. 31 Mart akşamı gençlerimizle birlikte İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacağız ve 'Sadece İstanbul' diyeceğiz."

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı

Murat Kurum, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya değinerek, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'da, Sarıyer'deki bir kilisemizde meydana gelen elim olay sebebiyle kilisedeki vatandaşlarımıza, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Medeniyetin bize emanet ettiği İstanbul aslında fethedildiğinde bile, burada yaşayan tüm toplumu korumak kollamak tüm değerleriyle birlikte yaşatmak arzusu ve isteğiyle bugüne gelmiştir. Biz dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun tüm kardeşlerimizi kucaklamış, yardıma ihtiyacı olana el uzatmış ve hep birlikte Türkiye olmuş bir toplumuz. O yüzden bizim yönetim anlayışımızda da dili, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun, biz tüm İstanbulluları kucaklayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Tüm İstanbullularla el ele verip inşallah Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız, Fatih'in torunlarıyla çıkaracağız. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekler. En güzelini, en iyisini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye kazandıracaklar. Çünkü böylesi bir gençliğimiz, geleceğimiz var. O yüzden ben tüm İstanbul'da huzurun öncelikle güvenin tesis edilmesi adına her şeyi yapacağımızı burada ifade etmek istiyorum."

Programın ardından bir gencin "Gençler adına sizin için ne yapabiliriz?" sorusuna Kurum, şu yanıtı verdi:

"Siz zaten her şeyi yapıyorsunuz. Ben 'bu bir gençlik hareketi olacak' dedim. O yüzden 31 Mart'ı gençler alacak, sizler alacaksınız. İstanbul'da yaşayan tüm gençlerimizle birlikte biz 31 Mart akşamı İstanbul'a çok önemli, çok güzel bir mesaj vereceğiz. Bunu gençlerimiz verecek."

Bir gencin "Binali Yıldırım'ın başkan adayıyken Sultangazi Metro Projesi'nin temelleri atılmıştı. Ama maalesef 5 yıllık dönemde bir çivi bile çakılmadı, proje kalktı. Acaba biz yeniden İstanbul dediğimizde bunu yapacak mısınız, Sultangazi'ye metro gelecek mi?" sorusu üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'da şu an 328 kilometre metro hattı var. Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde biz metro hattını iki katına çıkarıp 650 kilometre yapmak istiyoruz. Bu manada en acil, en öncelikli yerlerden başlayarak metro hatlarını hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Bu manada ilk 5 yılda yapacağımız Vezneciler- Sultangazi raylı sistem hattını inşallah Sultangazi'ye kazandıracağız."

Bir öğrenci Kurum'a 'Sacide' ismini verdikleri kediyi hediye etti. İsminin, 'Sadece İstanbul'dan esinlenildiği öğrenilen kediyi sahiplenen Kurum, "Sacide'yi seçim kampanyamız maskotu yapacağız. 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Sacide'yle birlikte İstanbul'u kazanacağız." dedi.

Programda Murat Kurum'un seçim vaatlerinin sorulduğu bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonunda başarılı olan gençlere hediyelerini Kurum verdi.

Ayrıca Kurum, cep sineması salonunda Sultangazi Belediyesinin sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Ardından Kurum, E-spor salonunda gençlerle oyun oynadı.

Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkan adayı Kurum, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


18:45
Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi
18:21
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:00
Hamas ve İsrail'e 4 aylık ateşkes teklifi Hamas ve İsrail'e 4 aylık ateşkes teklifi
17:58
Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi
17:43
ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti! ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti!
16:52
MHP lideri Bahçeli: Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz? MHP lideri Bahçeli: Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?
16:34
İşte futbol bu! RAMS Başakşehir'den Konya'da müthiş geri dönüş İşte futbol bu! RAMS Başakşehir'den Konya'da müthiş geri dönüş
16:22
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken pavyon paylaşımı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken pavyon paylaşımı

Son Dakika
18:45 Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi
18:21 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:00 Hamas ve İsrail'e 4 aylık ateşkes teklifi
17:58 Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi
17:43 ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti!
16:52 MHP lideri Bahçeli: Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?
16:34 İşte futbol bu! RAMS Başakşehir'den Konya'da müthiş geri dönüş
16:22 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken pavyon paylaşımı
16:17 "6 Şubat depremini 10 dakika önceden haber verdim" diyen isim İstanbul için net konuştu: Deprem olmayacak
16:17 Yargıtay, kocanın duş almamasını boşanma nedeni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 19:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Başkan adayı Kurum, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement