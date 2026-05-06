İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Amacımız Yaşam Vadileri'nde Çocukların Güvenle Oynaması"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ayamama Yaşam Vadisi 1. Etap 2'nci Kısım açılış töreninde konuştu. Aslan, "İkitelli Organize Sanayi'nin önünden başlayan 22 kilometrelik bir yürüyüş koridoru olacak. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy'e hizmet edecek. Amacımız Yaşam Vadileri'nde çocukların güvenle oynaması, gençlerin sosyalleşmesi ve ailelerin nefes almasıdır" dedi.

Başakşehir'den doğarak Küçükçekmece ve Bahçelievler üzerinden Bakırköy'de Marmara Denizi ile buluşan Ayamama Deresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Yaşam Vadisi" projesiyle kentin yeni nefes borusu haline geldi. Atıl durumdaki dere kenarı alanlarını sağlıklı rekreasyon alanlarına dönüştürmeyi hedefleyen proje kapsamında, bölgenin ulaşım senaryosu yaya ve bisiklet odaklı olarak yeniden kurgulandı. Toplam 40 bin metrekarelik bir sahayı kapsayan projenin güncel etabında; 1000 metrelik yürüyüş yolu, 480 metrelik bisiklet parkuru, profesyonel spor sahaları ve 70 araçlık otopark kapasitesiyle modern bir kentsel donatı alanı oluşturularak bölge halkının kullanımına törenle açıldı. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB Bürokratları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Programın açılış konuşmasını İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı. Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin hakkını yemem ama hakkımı da yedirtmem diyen bir babayiğit vardı"

"Kimsenin hakkını yemem ama hakkımı da yedirtmem diyen bir babayiğit vardı. 'Yaşam Vadisi' deyince, bu bizim için gerçekten hassas bir nokta; İstanbul'un ve bizim hayatımızın dönüm noktalarından birisi. 2009 yılında bir genç çıkıyor, 'Ben siyasete atılacağım" diyor ve ilçe başkanı oluyor. Sonra 2014 yılında, İstanbul'da yönetimi el değiştiren tek ilçe olarak adı geçen Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı seçiliyor. 2019 yılına gelindiğinde ise bu babayiğit, bu yiğit kardeşimiz, kimsenin cesaret edemediği bir ortamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oluyor. O dönemde kimse onun kazanacağına inanmıyordu; 'Yapamaz' diyorlardı, 'Olamaz' diyorlardı. Bunu şimdi anlattığımda belki sıradan geliyor ama o gün durum tam olarak öyleydi. Ekrem İmamoğlu çıktı; Sultanbeyli'ye gitti, Sultangazi'ye gitti, Bakırköy'e geldi... 39 ilçeyi tek tek dolaştı. İnsanların elini sıktı; onlara kalbindeki sıcaklığı, sevgiyi verdi ve karşısındakine değer verdi. İnsanlar o sevgiyi aldılar ve Ekrem İmamoğlu'nu 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiler. Hatırlayın o zamanları; 31 Mart 2019 seçimleri bitmiş, çeşitli billboardlarda farklı duyurular... Ama sonuçta, 'Kimsenin hakkını yemem ama hakkımı da yedirtmem' diyen bir babayiğit vardı. Hatırlayın yine, tam 17 gün boyunca mazbatanın verilmemesi için onlarca işlem yapıldı; ama sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz, bu milletin iradesi tecelli etti ve Ekrem İmamoğlu 17 Nisan 2019'da mazbatasını aldı."

"Bir günde, İstanbul'a baharı getire adamın mazbatasını iptal ettiler"

Tabii gelir gelmez harekete geçti; yerinde duramayan bir genç, içinde vatan millet sevgisi, İstanbul sevgisi var. Ancak sadece 19 gün dayanabildiler. İşte bugün tam 6 Mayıs; o gün bir Ramazan akşamıydı, bugün ise 6 Mayıs Hıdırellez. Barışın, kardeşliğin, huzurun ve baharın müjdecisi olan bir günde, İstanbul'a baharı getiren adamın mazbatasını iptal ettiler. Peki, Ekrem İmamoğlu'nu tanıyan durur mu? Ne yaptı bu babayiğit? Beylikdüzü'nde 2014'ten sonra kendi inşa ettiği Yaşam Vadisi'ne, 6 Mayıs akşamı Sultanbeyli'de iftar yaptığı bir ailenin yanından çıkıp geldi. Kollarını sıvadı. Peki, Beylikdüzü'ne sadece Ekrem İmamoğlu mu geldi? Kesinlikle hayır! İstanbul'un bütün sevdalıları akın akın Beylikdüzü'ne geldi. Yaşam Vadisi bir insan seline dönüştü; E-5, E-6 tüm trafik sıkıştı. Herkes kendi evladı, kendi kardeşi gibi gördüğü Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. O da orada çıktı ve 'Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!' diye haykırdı. Oradaki herkes bu cümleyi sahiplendi; biz de oradaydık, her zaman olduğu gibi yanı başındaydık. İstanbul'daki memleketini, milletini seven herkes adaletsizliğin karşısında durdu ve Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. Sonra ne oldu? İptal ettikleri mazbatanın karşılığı olarak bir seçim kararı aldılar. 23 Haziran'da tekrar seçim oldu. Bu millet, 'Hür yaşadım, hür yaşarım' diyen bir gelenekten geliyor; kendi iradesine sahip çıktı ve 23 Haziran'da tam 806 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu'nu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçti. Böylece Ekrem İmamoğlu, bir yıl içinde —hatta üç ay içinde— iki kez seçilen belediye başkanı olarak tarihe geçti.

"O, en zor şartlarda beş yıl boyunca İstanbul'u yönetti. İstanbul nefes aldı, Türkiye nefes aldı"

Beş yıl boyunca hizmet etti. 'Topal ördek' dediler, 'Başaramaz' dediler, 'Yapamaz' dediler... Ama atladıkları tek bir şey vardı: Ekrem İmamoğlu'nun sevgisini, gönlünü ve aklını göremiyorlardı. O, en zor şartlarda beş yıl boyunca İstanbul'u yönetti. İstanbul nefes aldı, Türkiye nefes aldı. Bu büyük hizmetin ve çalışmanın karşılığı olarak sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun dört bir tarafında Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşları ve Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 2024 yılında bu sefer bir milyonun üzerinde bir oy farkıyla tekrar kazandı. Beş yıl içinde İstanbul'u üç kez kazanan adam oldu. Şimdi size, o kahramanlık hikayesini yazan, İstanbul'a nefes aldıran kardeşimin, yol arkadaşımın, seçilmiş belediye başkanımızın ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun selamını, özlemini ve sevgisini getirdim. Kendisini Silivri zindanında daha iki gün önce ziyaret ettim. Ülkesi için büyük bir umut ve mutluluk içinde; heyecanını hiç kaybetmiyor. Yarının çok aydınlık olacağına inanıyor ve bunu; sağcısıyla solcusuyla, AK Partilisiyle CHP'lisiyle bir bütün olarak, kardeşçe başaracağımızı söylüyor.

"6 Mayıs'ta şehrimizde bir Yaşam Vadisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Biz de 6 Mayıs tarihinde, onun takipçileri olarak şehrimize bir Yaşam Vadisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süredir bir haksızlık ve hukuksuzluk sarmalı içindeyiz; bu sarmal ülkeyi adeta işgal etmiş gibi duruyor. Ama muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu benim söylememe gerek yok, bu millet bunu çok iyi biliyor. Bu cumhuriyet öyle bir günde, iki günde kurulmadı. Bu demokratik, laik, hukuk devleti; dışarıdan ya da içeriden gelen tehditlerle öyle kolay kolay yıkılmaz. Bu millet bayrağına da devletine de sahip çıkmayı bilir. Asla yenilmeyiz, pes etmeyiz, geri adım atmayız. Biz, iki bin yıldır devletsiz kalmamış bir toplumuz. Küçük sıkıntılarımız olabilir ama kendimizi tedavi edeceğiz; barışacağız ve uzlaşacağız.

"Zor günlerimiz oluyor ama inancımız tam: Millet bizim yanımızda"

Bugün Hıdırellez; tüm inanç ve siyasi gruplar bu bayrağa ve devlete sahip çıkmayı bilmeli, yan yana gelip konuşabilmeli, bayramlaşabilmelidir. Önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan önce ülkemizin huzura kavuşmasını diliyorum. Bugünlerde Ekrem Başkanımız ve yol arkadaşları mahkemelerde halkın hakkını savunmak için mücadele ederken, biz de onların emanetlerini sahada taşıyoruz. Zor günlerimiz oluyor ama inancımız tam: Millet bizim yanımızda! 'Biz bir gideriz, bin geliriz' derler ya; biz milyonlarca geliyoruz. Bu cumhuriyette on altı milyonun içinde milyonlarca Ekrem İmamoğlu var. Emaneti koruyorlar ve sahipleniyorlar. Açılışını yaptığımız bu vadi de o milyonlarca Ekrem Emamoğlu'nun eseri ve sevgisidir.

"Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarıyla gurur duyuyorum"

Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarıyla gurur duyuyorum. Niye mi? Çok basit: Beylikdüzü'nde başlattığı Yaşam Vadisi projesinin şu an 18'incisi bitti, 5 tanesi devam ediyor. 6 tane kent ormanı yaptı; bu projeler 'Millet Bahçeleri'ne örnek oldu. Bir fikrin örnek alınması ve dilden dile dolaşması büyük bir zenginliktir. Kent Lokantalarımız dünyaya örnek oldu, Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz öyle... 2019 yılında İstanbul'da 474 park vardı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi bu parkların 339 tanesini güncel ihtiyaçlara göre, ağaçlara dokunmadan, peyzaj ve kent mobilyalarını yenileyerek tamamen düzenledi. Yetmedi; 88 tane de sıfırdan park yaptı. 2019-2025 yılları arasında İstanbul'a tam 14 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Esenyurt ve Bağcılar gibi yeşil alanın çok kısıtlı olduğu yerlerde de çözüm üreteceğiz. İstanbul genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 7.04 metrekareden 7.98 metrekareye çıkardık; 2029'a kadar bunu dünya standartlarına ulaştıracağız.

"Benim görevim, Ekrem İmamoğlu'nun bıraktığı yerden İstanbul'a hizmet etmektir"

Silivri'den Tuzla'ya 18 ayrı Yaşam Vadisi yaptık. 'Yapamaz' dediler, yaptık. 'Sosyal yardım dağıtamaz' dediler, kat kat artırdık. Ama asıl amacımız yoksulluğu yenmek ve sosyal desteğe ihtiyaç duymayan bir vatandaş kitlesi oluşturmaktır. Bu memleketi kalkındıracak akla Ekrem İmamıoğlu ve yol arkadaşları olarak sahibiz. Göreceksiniz, birkaç yıl içinde dünyanın en güçlü devletlerinden biri olacağız. Geçmişte yaşanan Ayamama Deresi sel felaketini hatırlarsınız; o dönem Kızılay Başkan Vekili olarak alandaydım. Bazıları tarihlerini şaşırıp beni 2023'te Kızılay Başkanı yapmışlar. Bu devletin herhangi bir kurumuna hizmet etmek benim için onurdur; yeter ki dürüstlük gelsin, para nasıl harcanıyor görülsün. Benim görevim, Ekrem İmamoğlu'nun bıraktığı yerden İstanbul'a hizmet etmektir. Şu an bulunduğumuz alan, İkitelli Organize Sanayi'nin önünden başlayan 22 kilometrelik bir yürüyüş koridoru olacak. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy'e hizmet edecek. Amacımız Yaşam Vadileri'nde çocukların güvenle oynaması, gençlerin sosyalleşmesi ve ailelerin nefes almasıdır. Aile birliğini güçlendirmek en büyük hedefimiz.Bunları da çocuğu ve insanları mutlu etmekle başaracağız.

"Umut Silivri zindanında yatan o babayiğidin kalbinde"

Ekonomik şartların zor olduğu bu dönemde, Yaşam Vadileri ailelerin ücretsiz vakit geçirebileceği alanlar oldu. Bu vizyonu ortaya koyan Ekrem Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizden ricamdır: Kimse umutsuz olmasın! Özgür Çelik gibi bir il başkanınız, Özgür Özel gibi bir genel başkanınız ve 5 yılda üç kez seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanınız varsa umudunuzu asla kaybetmeyin. Cumhuriyet demek, umut demek. Umut sizlersiniz, umut biziz; umut Silivri zindanında yatan o babayiğidin kalbinde. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, iyi ki varsınız"

"Bakırköy'ün yaşam kalitesne doğrudan katkı sunan bizim için çok kıymetli bir kazanım oldu"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da, "Ayamama Deresi, uzun yıllar boyunca Bakırköy'de riskle, taşkınlarla ve kapalı alanlarla anılan bir bölgeydi. Çok da uzağa gitmeyelim; 2009 yılında tam otuz bir kişi taşkın felaketiyle, sel baskınıyla can verdi. Bugün ise bu alan; çocukların güvenle oynadığı, gençlerin spor yaptığı, komşuların yürüyüşte selamlaştığı yaşayan bir kamusal mekana dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm, Bakırköy'ün yaşam kalitesine doğrudan katkı sunan bizim için çok kıymetli bir kazanım oldu. Peki, bu kimin sayesinde oldu? Tabii ki İstanbul'un doğasına, yeşiline ve yaşam alanlarına sahip çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve kıymetli ekibi sayesinde oldu" şeklinde konuştu.

Program konuşmaların ardından, çekilen anı fotoğrafıyla son buldu.