İmamoğlu'ndan sert tepki: Boş iddianameyi yargılıyorsunuz

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda, "Boş bir iddianameyi yargılamaya devam ediyorsunuz. İçi tamamen boşalmış, tüm ilişkilerinin mevcut iktidarın, ki bu iddianamenin de senaryo yazarı olan iktidarın, Cebeci bölümünü bitirdiniz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 37'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

"Casusluk" iddiasıyla da tutuklu yargılandığı davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki 4 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmasına katılan İmamoğlu, öğleden sonra İBB Davası'na da katıldı. Burada söz alan İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında şu diyalog yaşandı:"

Ekrem İmamoğlu: "Sabah başka bir duruşmada olduğum için burada olamadım. Çocukluk arkadaşım Seza Bey, bu kontenjandan burada yargılandı. Üzüntü verici. Akraba, arkadaş ve bu tarzda bir dosyanın çok kötü bir tarih yazdığını da ifade edeyim huzurunuzda. Engin Ulusoy var, daire başkanı. Engin Bey, yaşı belli ve emekli. 40 yıla yakın emniyet müdürlüğü yapmış, bizde de daire başkanlığı yapmış. Bu beyefendi artık sürünerek de olsa buraya gelemiyor. Yani bu şekilde bir sağlık durumu var. Bu az önce avukat beyin müvekkili hakkında söylediği ve kapsayıcı söylediği tarafını da ilgilendiriyor. Burada ama başka noktadaki tarafıyla gerçekten işkenceye dönmüş ve bu işkencenin de 6 ayından sorumlu heyet olarak karşımızda olduğunuz için bu durumdan bir an önce Engin Bey ve ona yönelik başka insanları da kurtarmanız gerektiğinin sizin boynunuzun borcu olduğunu kendi kişisel fikrim olarak ifade edeyim.

"CASUSLUK, BURADAKİ KADAR ABSÜRT"

İkinci husus, bunu da bir bilgi olarak sizinle paylaşayım. Tabii yan salonda bir Casusluk Davası yürütülüyor. En az buradaki iddianame kadar absürt ve alçakça hazırlanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. Bu alçaklıkla ve bu absürtlükte ve saçmalıkta yarışan davada sanık olarak bulunan Hüseyin Gün, ne acıdır ki bu davada da aynı zamanda örgüt yöneticisi. Bu beyefendi bu sabah tutukluk incelemede daha önceki sorularda suskun kalmıştı. 'Cevap vermek istemiyorum' demişti pazartesi günü. Bugün çıktı, tutukluk incelemesinde, 'Ben ne böyle bir örgütten haberdarım ne böyle bir örgütü biliyorum ne bir örgüte üyeyim ne de bahsi geçen suçu örgütünün yöneticisiyim. Ben hayatımda 5 dakika Ekrem İmamoğlu'nu gördüm ve o 5 dakika tebrik ziyaretine de manevi annem dediğim kişi vasıtasıyla geldim. Onun dışında da ikinci defa burada görüyorum' diye beyanda bulundu. Bu beyanı elbette avukatlarım usulünce mahkemenize gönderilmesiyle ilgili gerekeni yapacaktır."

Mahkeme başkanı: "Talebinizi alalım."

"4'Ü MEVTA OLDU"

İmamoğlu: "Çok önemli. Çünkü 6-7 tane yöneticinin 4'ü mevta oldu sayın başkan."

Mahkeme Başkanı: "Beyanı inceleriz."

İmamoğlu: "Bir başka yönetici de burada, 'Önüme konan şablonu imzaladım' diyerek itirafçı olarak geçiyor. Yani etkin pişmanlıkçı olarak geçiyor. Burada konuşan da etkin pişmanlıkçı olarak geçiyordu. Ne kadar boş bir iddianameyi yargıladığınızı size huzurunuzda iletmek için söylüyorum bunu. Bu da bir önemli bilgi. Boş bir iddianameyi yargılamaya devam ediyorsunuz. İçi tamamen boşalmış, tüm ilişkilerinin mevcut iktidarın, ki bu iddianamenin de senaryo yazarı olan iktidarın, Cebeci bölümünü bitirdiniz. Yani bir tek bulaşıkçısıyla çaycısı yoktu. Biz de sizden talepte bulunduk."

Mahkeme Başkanı: "Sanıklar adına talepte bulunmanıza gerek yok."

"143 EYLEMDEN SORUMLUYUM, TALEPTE BULUNURUM"

İmamoğlu: "Talepte bulunurum sayın başkan. Ben 143 eylemden sorumluyum. Talepte bulunurum. Burada sağlık sorununu size iletecek. Kendisi olmadığına göre onun adına göre ben ileteceğim. Burada olanı iletmiyorum size."

Mahkeme Başkanı: "Raporunu da inceledikten sonra. Cezaeviyle de görüştük. Bilgimiz var."

İmamoğlu: "Ama çözüm bulmuyorsunuz Sayın Başkan."

Mahkeme Başkanı: "Bel fıtığı olduğunu da biliyoruz. Durumdan haberdarız yani."

"VALİYİ ÇAĞIRACAK MISINIZ"

İmamoğlu: "Ama çözüm bulmuyorsunuz sayın başkan. Bulursunuz, o zaman rahatlarız. Bir çözüm bulmadığınız hususu daha bildiriyorum. Hala sizin tarafınızdan cevaplanmadığının altını çizeyim. Cebeci konusu burada bitti. Az önce dediğim gibi çanakçısı, ne bileyim çaycısı yargılandı. Sizden talepte bulunduk, Vali'yi çağıracak mısınız?"

Mahkeme Başkanı: "Talebinizi not aldım zaten."

İmamoğlu: "Cevap ne zaman vereceksiniz sayın Başkan? Merakla bekliyoruz."

Mahkeme Başkanı: "Ara karar kuracağım en son, birinci celseyi kapatırken. Vali, vali yardımcıları, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü, Sultangazi Kaymakamı, Orman Bakanlığı sorumluları..."

İmamoğlu: "Birinci celseyi kapatırken cevabınızı vereceksiniz. Bunu daha önce verseniz de bir an önce dinlense, '160 milyarlık yolsuzluk' denen dosyanın 110 milyarı daha hızlı aydınlansa biz de desek ki 'Yargıç, Vali'yi çağırdı, Enerji Bakanı'nı çağırdı, MAPEG Genel Müdürü'nü çağırdı'. İyi olmaz mı? Bunu hatırlatıyorum size."