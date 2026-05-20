İBB Davası'nda Serdal Taşkın: 14 ay görev yaptım, 14 aydır tutukluyum

20.05.2026 14:10  Güncelleme: 15:07
İBB Davası'nın 40. gününde tutuklu eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Taşkın, lehine delillerin iddianameye konulmadığını, reklam ihalesinden kar edildiğini ve Serdar Haydanlı'nın 'külliyeyle iş yapıyorum' dediğini duyduğunu söyledi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 40'ıncı günü, tutuklu sanık eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı. 14 ay görev yapan ve 14 aydır da tutuklu bulunan Taşkın savunmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu kişi yukarıdan gelen bir telefonla salıverildi" dediği Sedar Haydanlı'nın Vatan Emniyet'teyken bir polise, 'Birazdan savcı arar çıkarır. Ali ile Ömer'e haber gönderin, bir yanlışlık oldu sanırım. Ben belediyeyle değil, külliyeyle iş yapıyorum' dediğini duydum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 40. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülüyor. Birçok sanık yakını ve CHP'linin takip ettiği duruşmada tutuklu sanıklar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona getirildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, 19 Mart 2025'te Erzincan'da gözaltına alındığını, polis ekiplerine bulunduğu yeri kendisinin bildirdiğini belirtti.

Vatan Emniyet Müdürlüğü ve Çağlayan Adliyesi'nde yapılan sorgularda iddianamede kendisine isnat edilen eylemlerle ilgili soru sorulmadığını söyleyen Taşkın, "İddianamede üzerime isnat edilen 5 eylem hakkında hiçbir soru sorulmadı. Hiçbir somut delil tarafıma gösterilmedi. İddia makamı sadece satın aldığım mülklerin tapularına yer verdi, sattığım mülklere ilişkin belgeleri iddianameye koymadı" diye konuştu.

"LEHİME OLAN HİÇBİR DELİL İDDİANAMEYE KONULMADI"

Taşkın, tutuklanmasının ardından 25 gün Silivri Cezaevi'nde kaldığını, daha sonra Kandıra Cezaevi'ne gönderildiğini belirterek, "14 ay sonra bugün gördüğüm, hakkımda hiçbir somut delilin toplanmamış olduğudur. Özellikle hakkımda lehime olan hiçbir delilin iddianameye konulmamasını vurgulamak isterim" dedi.

Hakkındaki "kaçma şüphesi" değerlendirmesine de tepki gösteren Taşkın, "Her ay yapılan tutukluluk incelemesinde vurgulanan kuvvetli kaçma şüphesine gülüp geçiyorum" dedi.

"61 MİLYONA ALINAN İŞ 66 MİLYON 666 BİN LİRAYA VERİLDİ; ZARAR DEĞİL KAR VAR"

Kültür A.Ş.'nin reklam alanlarına ilişkin ihalelerde kamu zararına yol açtığı iddiasını reddeden Taşkın, İBB'den yıllık 61 milyon TL bedelle alınan reklam alanlarının alt işletmecilere yıllık 66 milyon 666 bin TL bedelle verildiğini söyledi. Taşkın, "Kültür A.Ş. bu gelir getirici faaliyetten zarar etmemiştir. Aksine, ağır pandemi koşullarında yaptığımız çalışma ve hazırlıklarla 1 ay sonra 66 milyon 666 bin TL bedelle alt işletmeye vererek yıllık 6 milyon 666 bin TL, dönemin dolar kuruyla yaklaşık 1 milyon dolar kar elde edilmiştir" savunmasını yaptı.

Serdal Taşkın, ayrıca yaklaşık 10 milyon dolarlık ilk yatırım bedelinin de Kültür A.Ş.'ye yüklenmediğini, bu yatırımın ihaleyi alan firmalar tarafından yapıldığını ve sürenin sonunda reklam alanlarının bedelsiz olarak İBB'ye teslim edileceğini ifade etti.

"KARDAN ZARAR İÇİN 14 AYDIR TUTSAK EDİLEN BİRİ OLARAK GERÇEK ZARARI DÜŞÜNEMİYORUM"

Üst geçit reklam alanlarına ilişkin suçlamaları da reddeden Taşkın, Kültür A.Ş.'nin 97 milyon 500 bin TL'ye aldığı işi 108 milyon TL'ye verdiğini belirtti. Taşkın, "Kültür A.Ş. kesinlikle zarar etmemiştir. Aksine kar etmiştir. Mülkiye müfettişi raporunda 'kardan zarar etmiştir' tespitinde bulunmaktaysa da pandemi döneminin zorluklarını göz önüne almamıştır. Kardan zarar için 14 aydır tutsak edilen biri olarak gerçek zararın ne olduğunu düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

"İHALE YAPMADAN PAZARLIK YETKİM VARDI, BUNA RAĞMEN REKABET İÇİN TEKLİF ALDIM"

Taşkın, Kültür A.Ş.'nin gelir getirici reklam alanlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadığını savunarak, ihalesiz pazarlık yapma yetkisi bulunduğu halde bunu tercih etmediğini söyledi. Taşkın, "Genel müdür olarak herhangi bir firmayla pazarlık usulünü kullanarak sözleşme imzalayabilirsiniz görüşüne rağmen bunu yapmadım. Rekabeti artırmak ve riski azaltmak için en az 3 firmadan teklif alınarak işlem yapılmasını istedim" dedi.

İddianamede yer alan "devir" iddialarına da yanıt veren Taşkın, yapılan işlemlerin sözleşme devri değil, alt işleticiye iş yaptırılması olduğunu belirtti. Taşkın, "Hukukumuzda devir ve alt ihale; nitelik, içerik, hukuki statü ve uygulama bakımından birbirinden farklıdır. Kültür A.Ş. alt ihale yaparak idareye karşı tüm hak ve yükümlülüklerini devam ettirmiştir. Yapılan işlem sözleşmenin devri değildir" diye konuştu.

"2003'TEN BERİ AYNI YÖNTEM UYGULANIYOR; 2019 SONRASI DAVA KONUSU YAPILDI"

Organizasyon ihalelerine ilişkin suçlamaları da reddeden Taşkın, Kültür A.Ş.'nin 2003 yılından bu yana Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükümleri kapsamında işlem yaptığını söyledi.

Taşkın, 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarındaki ihalelerde de benzer yöntemin uygulandığını belirterek, "Kültür A.Ş. yaklaşık 50 yıllık kurumsal hafızası olan bir şirkettir. Genel müdürler değişse bile kanunlar aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Ama 2019 sonrası davaya konu olmuştur" dedi.

"BEŞ FİRMAYA ÖDENEN BEDELİN TAMAMI ZARAR GİBİ GÖSTERİLDİ"

İddianamede organizasyon işleriyle ilgili 106 milyon 359 bin TL kamu zararı bulunduğunun öne sürüldüğünü hatırlatan Taşkın, bu hesabın dayanağının belli olmadığını savunarak, "Bahsi geçen 5 firmaya ödenen bedelin tamamının İBB zararı olarak gösterilmesi doğru değildir. Alt yüklenicilere yapılan ödemelerin hepsi, sözleşmesel yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığıdır. Teslimi yapılmayan hiçbir işin hak edişi yapılmamıştır" dedi.

"İDDİA SADECE TANIK ANLATIMI VE DUYUMLARA DAYANIYOR"

Serdal Taşkın, hakkındaki tanık ve etkin pişmanlık beyanlarını da reddederek, "İddianın sadece tanık anlatımı ve duyumlara dayanması hukuki değildir" diye konuştu.

Tanık beyanlarının bir kısmının husumete dayandığını savunan Taşkın, "Beni suçlayanların bir kısmı benimle husumetlidir. Tanık beyanlarının tamamı duyum ve hayal ürünüdür" dedi.

"SERDAR HAYDANLI'NIN 'BEN BELEDİYEYLE DEĞİL, KÜLLİYEYLE İŞ YAPIYORUM' DEDİĞİNİ DUYDUM"

Taşkın, 19 Mart 2025'te Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı işlemleri sırasında Serdar Haydanlı'yı gördüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Serdar Haydanlı olduğunu hatırladığım bu şahıs, bulunduğum yerin dış kapısının hemen arkasında, yüzünü görmediğim biriyle sigara içiyordu. Karşısında polis olduğunu montundan anladığım kişiyle konuşurken, 'Birazdan savcı arar çıkarır. Ali ile Ömer'e haber gönderin, bir yanlışlık oldu sanırım. Ben belediyeyle değil, külliyeyle iş yapıyorum' dediğini duydum."

Serdal Taşkın, Haydanlı'nın kendileriyle husumetli olduğunu savunarak, "Bir ve birden fazla firma ile 2019 öncesi İBB iştiraklerinden ihale alan bu şahıs, Gökhan Köseoğlu ile birlikte Kültür A.Ş. ihalelerine fesat karıştırmıştır" dedi.

"HAYAL ÜRÜNÜ BEYANLARLA 14 AYDIR TUTUKLUYUM"

Eski makam şoförü Orhan Cevahiroğlu'nun beyanlarını da reddeden Taşkın, "Bu hayal ürünü, hastalıklı ifadeyi tamamen reddediyorum. 14 aydır tutuklu olmamın sebebinin de bu beyanlar olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Taşkın, hakkındaki para, kasa ve altın iddialarını da reddederek, "Benim VakıfBank Nişantaşı şubesinde herhangi bir hesabım ya da kasam yoktur. Ayrıca bu şubede kasa hizmeti de yoktur" dedi.

"14 AY GÖREV YAPTIM, 14 AYDIR TUTUKLUYUM"

Savunmasının sonunda beraat ve tahliye talebinde bulunan Taşkın, "İddianamedeki şahısların beyanlarına karşı bildiklerim bunlardan ibaret. 14 aydır tutukluyum. 14 ay görev yaptım, 14 aydır da tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, HAYDANLI İÇİN "YUKARDAN GELEN TELEFONLA SALIVERİLDİ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasında iktidara yakın isimlerin "kilit isim" diye tanımladığı Serdar Haydanlı'nın serbest bırakıldığını açıklamış, "Bu kişi yukarıdan gelen bir telefonla salıverildi, ilk aradığı kişi Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürü Ali Erdoğan" demişti. Konunun gündeme gelmesiyle Haydanlı tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

4.5G Grup şirketini kuran Serdar Haydanlı; TEKNOFEST İstanbul, İstanbul'un Fethi'nin 566. Yıldönümü etkinlikleri, TOGG yerli otomobil lansmanı başta olmak üzere İletişim Başkanlığı ve bazı bakanlıkların da çok sayıda kampanyasını yürüterek devletten çok sayıda ihale almıştı.

Kaynak: ANKA

