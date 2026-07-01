İbb Davası'nda 60'ıncı Gün Sona Erdi - Son Dakika
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İbb Davası'nda 60'ıncı Gün Sona Erdi

01.07.2026 21:35  Güncelleme: 22:11
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İBB Davası'nda Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Rahşan Daniş ile mahkeme başkanı arasında savunma süresi nedeniyle tartışma yaşandı. Daniş, savunmasının yarın devam edeceğini belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunmasını tamamlamasının ardından avukatı Rahşan Daniş'in savunmasına geçildi. Mahkeme Başkanı ile avukat Daniş arasında savunma süresi tartışması yaşandı. Duruşma, yarın Daniş'in savunmasıyla devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, 60'ıncı gününde İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam edildi.

AVUKAT İLE MAHKEME BAŞKANI ARASINDA SÜRE TARTIŞMASI

Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Rahşan Daniş'in savunma süresi nedeniyle mahkeme heyetiyle tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, Daniş'ten savunmasını bitirmesini isterken, Daniş savunma hakkının kısıtlandığını belirterek itiraz etti.

Mahkeme başkanı, savunmanın uzadığını belirterek, "Bitirmem lazım, çok uzadı artık" dedi.

Bunun üzerine söz alan Rahşan Daniş, Murat Ongun'un dosyadaki konumu nedeniyle savunmanın kapsamlı olmak zorunda olduğunu söyledi.

"İDDİANAMEYİ BEN Mİ YAZDIM?"

Daniş, müvekkili hakkında çok sayıda isnat bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir eylemi olan kişiye bunu söyleyebilirsiniz. Bizim 64 eylemimiz var efendim. Bir de örgüt yöneticiliği koydunuz. Ben nasıl bitirebilirim bu kadar sürede? Efendim, ben mi yazdım iddianameyi? Savcılık makamına ben mi dedim müvekkilim bu kadar suçlu diye? Efendim, yarın bitmesi mümkün değil. Bunu açıkça arz ediyorum."

Mahkeme başkanı ise yargılamanın planlanan sürenin çok ötesine geçtiğini belirtti.

"NİSAN SONU BİTİRECEKTİK, DÖRT AY OLDU"

Mahkeme başkanı, ilk celsede öngörülen takvimin aşıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ben zaten buraya ilk geldiğim günde söyledim. Nisan sonu bitireceğim dememe rağmen dört ay oldu. Bakın, bir celse dört ay buldu. Yani bunu bir şekilde avukatlar kolaylaştırmazsa bunu ne yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz böyle?"

Daniş ise savunma dışı konuşmalar yaptığı yönündeki eleştiriye karşı çıkarak, herkes için eşit uygulama talep etti.

"Sayın Başkan, onu arz ediyoruz zaten. Diyorum ki size, burada herkese tanınan hak bana niye hak değil? Niye herkese verdiğiniz hakkı bana tanımıyorsunuz?"

Mahkeme başkanı, süre sınırlaması getirmediklerini ancak savunmaların gereğinden fazla uzadığını söyledi.

"Bakın, tamam, ben kırk bir yerde süre sınırlamasını yaptım dedim. Bitiririm, burada zapta da yazarım. Yapmıyorum bunu ısrarla. Ama bunu başka bir şeye kullanmak anlamına gelmiyor."

Rahşan Daniş ise sınırlamanın en baştan yapılması halinde itiraz etmeyeceğini belirterek, mevcut uygulamanın hakkaniyetli olmadığını savundu.

"İLK GÜNDEN SÜRE KOYSAYDINIZ HAKKINIZDI"

Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Efendim, şöyle deseniz çok hakkaniyetli olurdu. Siz ilk gün müdafilere sınırlı bir süre koysaydınız ve ben sizin koyduğunuz bu süreye riayet etmeseydim, hakkınızdır, bana bunu söyleyebilirsiniz. Ancak bundan önce herkes konuşup da bir sınırlama yapmadığınız halde bunu bana yaparsanız ben de doğal olarak karşı çıkarım"

Daniş, savunmasını tamamlayabilmek için ek süre talep etti.

"26 EYLEMDE YARGILANAN BİR SANIK BİR SAATTE SAVUNMA YAPTI"

Mahkeme başkanı, daha az sürede savunmasını tamamlayan başka sanıkları örnek gösterdi.

"26 eylemde sorumlu tutulan şahıs çıktı, bir saat savunma yaptı burada. Şimdi onları niye örnek göstermiyorsunuz? Diğer uzun savunma yapanları örnek gösteriyorsunuz."

Buna karşı Daniş, Murat Ongun'un dosyadaki ağırlığının farklı olduğunu söyledi.

"Efendim, çünkü ben anlatıyorum. O 26 kişinin adı bu kadar geçiyor mu iddianamede? Bu kadar yer kaplıyor mu efendim?"

"İSMİ ÇOK GEÇİYOR ÇÜNKÜ KOPYALA-YAPIŞTIR YAPILMIŞ"

Mahkeme başkanı ise savunmada dile getirilen "kopyala-yapıştır" eleştirisine atıf yaparak dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Savunmanızda demiyor musunuz, 'Kopyala-yapıştırdan dolayı iki bin sayfa olmuş. Aynı beyanı her yere yapıştırmış' diye. Ondan dolayı ismi çok olmuş."

Mahkeme salonunda savunma süresi ve usul tartışması bir süre daha devam etti. Mahkeme Başkanı, duruşmayı saat 20: 18'de bitirdi.

Daniş, savunmasına yarın devam edecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Murat Ongun, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 60'ıncı Gün Sona Erdi - Son Dakika

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