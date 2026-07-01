Ongun: Emrah Bağdatlı şeytan oldu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 60'ıncı gününde tutuklu sanıklarından Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savunmasının ikinci gününde soruşturmanın ilk aylarında kendisi ve Emrah Bağdatlı etrafında sistematik bir suç anlatısı kurulduğunu ifade ederek, "Murat Ongun şeytan oldu, Emrah Bağdatlı şeytan oldu. 2,5 yılda toplam 7,5 milyon liralık resmi iş alan bir insanı dosyanın merkezine yerleştirdiler" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 60'ıncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Tutuklu sanıklar saat 11.00 itibarıyla alkışlarla salona girdi. Savunmasına dün başlayan tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, bugün de savunmasına devam ediyor.

"NEDEN AYRIMCILIĞA TABİ TUTULDUĞUMUZU HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Savunmasına bir gün önce anlattıklarını özetleyerek başlayan Ongun, soruşturmadan haberdar olmalarına rağmen hayatlarında hiçbir değişiklik yapmadıklarını belirtti.

Dosyada "ikili hukuk" uygulandığını savunan Ongun, "Dün burada soruşturmadan nasıl haberdar olduğumu anlattım. Buna rağmen hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Sonra da çok sayıda örnekle aynı fiillerin bize suç yazılırken, başkalarına suç sayılmadığını anlattım" diye konuştu.

Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine işaret eden Ongun, "Biz neden bu ayrımcılığa tabi tutulduk? Bu insanlar neden kayırıldı? Şimdiye kadar bu soruya tatmin edici bir cevap verilmedi. Siz bu konuda tatmin edici bir açıklama yaparsanız ben gerçekten huzur içinde cezamı çekerim" dedi.

"SORUŞTURMANIN ODAĞINDA BEN VE EMRAH VARDIK"

Savunmasının bu bölümünde Emrah Bağdatlı'ya ilişkin suçlamaları ele alan Ongun, soruşturmanın ilk 2,5-3 aylık döneminde dosyanın büyük ölçüde Medya A.Ş. ve Kültür AŞ üzerinden kurgulandığını söyledi. Ongun, "Mayıs ve haziran aylarında etkin pişmanlık ifadelerinin pik yaptığını söylemiştim. Pek çok itirafçı aynı ve benzer cümlelerle beni ve Emrah Bağdatlı'yı suçlayarak tahliye oldu. Üç ay boyunca bu soruşturmanın odağında kendimi ve Emrah'ı gördüm" diye konuştu.

İktidara yakın medyada çıkan haberleri cezaevinden takip ettiğini belirten Ongun, "Havuz medyasındaki yazılanları okudukça bu soruşturmanın çıkmazda olduğunu çok net anladım" ifadelerini kullandı.

"EMRAH'I 20 KÜSUR YILDIR TANIRIM"

Emrah Bağdatlı ile ilişkisini anlatan Ongun, tanışıklıklarının 2000'li yılların başına dayandığını söyledi. "Ben o zaman ATV'de muhabirdim. Emrah da 'Bir Yudum İnsan' belgeselinde kamera asistanıydı" diyen Ongun, Bağdatlı'nın sonraki yıllarda prodüksiyon ve film alanında kendi şirketlerini kurduğunu anlattı.

"Emrah bu alanlarda tecrübe kazanmış biri. Medya, prodüksiyon ve etkinlik işlerini bilen biri. Benim de bu alanlarda fikrini aldığım insanlardan biridir" dedi."

"EMRAH BAĞDATLI'NIN ODASI YOKTU"

Bağdatlı'nın İBB'de resmi olmayan ama fiili bir pozisyonda çalıştığı iddialarını reddeden Ongun, bu anlatımın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Emrah Bağdatlı'nın İletişim Koordinatörlüğü'nde bir odası yoktur. Şu salonda bir Allah'ın kulu Emrah'ın odasında çay içmemiştir" dedi."

Bağdatlı'nın haftada bir ya da iki gün uğradığını anlatan Ongun, "Bazen haftalarca gelmezdi. Geldiğinde de en fazla 1-2 saat kalırdı. Benim odama gelir, benim odamda otururdu" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMA SIRTIMI DÖNMEM"

Ongun, Bağdatlı'ya yöneltilen suçlamaların abartılı olduğunu savunarak arkadaşını savunmaktan geri durmayacağını söyledi.

"Ben arkadaşlarımı, kendi hakkında ne yapıp ne yapmadığını bildiğim insanları savcı suçladı diye sırtımı dönmem" diyen Ongun, "Bu benim karakterime ters. Yanlışının yanında durmam ama bir insanın ne yapıp ne yapmadığını biliyorsam, savcı suçladı diye o kişiyi kaderine terk etmem" ifadesini kullandı."

"PARALEL YAPI İDDİASI TEPEDEN TIRNAĞA YALAN"

İddianamede kendisinin Medya A.Ş. ve Kültür AŞ'ye paralel bir yapılanma kurduğu ve bu yapının başına Emrah Bağdatlı'yı getirdiği yönündeki iddiaları da reddeden Ongun, "Bu ifadeler tepeden tırnağa kadar yalandır" dedi.

Geçen hafta tahliye edilen eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif Atayman'ın ifadesine dikkati çeken Ongun,""Burada Emrah Bağdatlı ile ilgili en doğru tanımı Elif Atayman yaptı. Dedi ki: 'Bizim Emrah Bağdatlı ile resmi ilişkimiz vardı.' Doğru tanım budur" diye konuştu.

"EMRAH'IN İHALELERE GİRMESİNİ NEDEN ENGELLEYELİM?"

Bağdatlı'nın uzun yıllardır etkinlik ve prodüksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketleri olduğunu vurgulayan Ongun, bu şirketlerin ihalelere girmesinin doğal olduğunu söyledi.

"Emrah Bağdatlı'nın 15 yıldır bu alanlarda faaliyet gösteren şirketleri var. Neden ben bu insanın ihalelere girmesini engelleyeyim" diye soran Ongun, "Neden gizli, örtülü, paralel bir yapı kurayım? Neden 50 tane firma organize edip iş yürütmeye çalışayım? Dün burada gördük; bir yıllık şirkete 5 ayda 600 milyon lira ihale verilmiş" ifadesini kullandı."

"WAYTOSAY İLE 9 AYRI SÖZLEŞME YAPILDI"

Bağdatlı'nın ortağı Seda Hoşel Kiraz ile kurduğu Değişik Hikayeler Waytosay şirketiyle yapılan sözleşmelere de değinen Ongun, bu şirketle Medya AŞ arasında 2019-2022 yılları arasında toplam 9 sözleşme imzalandığını, bu sözleşmelerin marka konumlandırma, iletişim stratejisi, logo tasarımı ve prodüksiyon hizmetlerini kapsadığını belirtti. Ongun, "Biz ciddi kurumlardan bahsediyoruz. Her şey yazılı ve belgeli. Kaçak göçek bir ilişki yok" dedi.

"SEDA HOŞEL'E GENEL MÜDÜRLÜK TEKLİF ETTİM"

Seda Hoşel Kiraz hakkında da bilgi veren Ongun, kendisinin Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve stratejik iletişim alanında başarılı bir isim olduğunu söyledi. Ongun, Medya AŞ Genel Müdürlüğü için kendisine teklif götürdüğünü, ancak kamu görevi kabul etmediğini anlattı.

"2,5 YILDA TOPLAM 7,5 MİLYON LİRA"

Waytosay şirketinin 2,5 yılda toplam 1 milyon 975 bin liralık iş aldığını söyleyen Ongun, Bağdatlı'nın diğer şirketi Şimdi Yapım'ın ise yaklaşık 5,6 milyon liralık iş yaptığını belirtti. Ongun, "Savcılığın fenomen zanlısı ilan ettiği Emrah Bağdatlı ve ortağının 2,5 yılda aldığı toplam resmi iş yaklaşık 7,5 milyon lira. Dün burada 5 ayda 600 milyon lira ihale alan şirketi gördük. O insanlar dışarıda geziyor. Emrah'ı ise şeytan yaptılar" dedi.

"MURAT ONGUN, EMRAH ŞEYTAN OLDU"

Soruşturmanın ilk aylarında medyanın, tanık ve etkin pişmanlık ifadeleriyle belli isimler etrafında sistematik bir suç anlatısı kurduğunu öne süren Ongun, bu durumun insanları korkuttuğunu söyledi. Ongun, "Fasit bir daire oluşturuldu. Medyada yazıldı, sonra tanıklar gelip aynı şeyleri söyledi, sonra tahliye olup gittiler. Murat Ongun şeytan oldu, Emrah Bağdatlı şeytan oldu" ifadelerini kullandı.

(Sürecek)