İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto

10.03.2026 10:28  Güncelleme: 10:40
İBB2ye yönelik aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın ikinci celsesi başlamadan gerginlik başladı. Mübaşirin avukatlardan kimlik kartı talep etmesi ve sadece önceden hazırlanan listeye göre içeri alınacakları iddiası gerginliği artırdı. Avukatlar duruşma kapısına vurarak protesto etti. Mahkeme heyetiyle görüşen TBB Başkanı Erinç Sağkan avukatların içeri alınacağını bildirdi ve salona girişler başladı. İmamoğlu salona getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı "yolsuzluk" davasında ikinci celse bugün başlıyor. 106 sanığın tutuklu bulunduğu davada İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmaların yaklaşık 45 gün aralıksız devam etmesi bekleniyor.

DURUŞMA BAŞLAMADAN GERGİNLİK BAŞLADI

Duruşmanın ikinci günü başlamadan önce mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Mübaşirin, salona girişte avukatlardan kimlik kartı talep etmesi üzerine CHP'li hukukçu milletvekilleri ile sanık avukatları duruma itiraz etti. Bu sırada mübaşir ile avukatlar arasında tartışma çıktı.

AVUKATLARDAN PROTESTO

Mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonunun kapısında avukatlara kimlik kontrolü yapılması gerginliğe neden oldu. Bekletilen avukatlar ise uygulamayı protesto etti. Avukatlar, mahkeme salonunun kapılarına vurarak tepkilerini dile getirdi.

Avukatlar bu durumun avukatlık kanununa aykırı olduğunu söylerken İstanbul Barosu Başkanı Özdan Kaboğlu heyetle görüşmesinin ardından avukatların kimlik kontrolü yerine sözlü beyanla girebileceğine karar verildi. Avukatlar salona girdi.

İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Sanık Ekrem İmamoğlu, salona getirildi. Salondakiler tarafından sloganlar eşliğinde karşılanan İmamoğlu, dün olduğu gibi bugün de elindeki "Millete Emanet" isimli kitap ile izleyicileri selamladı.

SANDALYE KONUSU GERGİNLİĞİ ALEVLENDİRDİ

Mahkeme heyetinin koridor kenarında oturan İmamoğlu'nun önüne ekstra bir sandalye jandarma koymak istemesiyle salonda gerginlik yeniden alevlendi. İmamoğlu ve avukatların itirazlarının ardından İmamoğlu'nun önündeki sandalye kaldırıldı. Duruşma sanık yoklamasıyla başladı. 

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Davanın ilk gününde mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti başkanı, izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Ancak salonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerin dışarı çıkmaması üzerine süreç tartışmaya dönüştü.

Heyet, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yapılan görüşmenin ardından izleyicilerin salonda kalmasına izin vererek kararından geri adım attı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma sonrasında CHP lideri Özgür Özel, mahkeme heyetini sert sözlerle eleştirdi. Heyette görev yapan üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olduğunu vurgulayan Özel, davanın kapsamına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısın bulamıyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU: SÖZ HAKKI VERMEKTEN BİLE KORKUYORSUNUZ

Ekrem İmamoğlu ise önceki duruşmada kendisine söz verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu, mahkeme heyetine hitaben yaptığı açıklamada söz hakkı talep ederek yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. İmamoğlu, "Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz" demişti.

DURUŞMALAR 45 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Mahkeme heyeti davanın ilk celsesinin hafta sonları ve cuma günleri hariç olmak üzere 45 gün boyunca aralıksız sürmesini planlıyor. Program kapsamında yalnızca Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart'ta, tutuklu ve hükümlülerin açık görüş hakları nedeniyle duruşmalara ara verilmesi öngörülüyor. Arife günü için ise henüz kesin bir plan yapılmadığı belirtildi.

Mahkeme takvimine göre duruşmaların her gün saat 10.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam etmesi planlanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Mahkeme, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    HER SENE BI DURUSMA YAPSALAR ZATEN 2000 SENEYI BULUR 6 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    sulandırdınız mahkemeyi 5 1 Yanıtla
  • nesha512 nesha512:
    Tarih tekerrüeden ibarettir. Ergenejon geliyor aklıma. 3 2 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Savcı ZEKERİYA ÖZ nerede şimdi? Almanya'ya topukladı. Binlerce yıl ceza ile yargılananlar beraat etti. Elbette bu dava başka ama savcının istediği ceza ile mahkemenin kararı aynı olmaz. 0 0
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    SILKELEMEYE DEVAM SILKME ZAMANI 5 0 Yanıtla
  • safetyk45 safetyk45:
    akşenere sarılması geliyor aklıma başladı daha yeni başlıyor diye bence doğru söylemiş masanın bir bacağı daha yeni başlıyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
