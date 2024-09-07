İBB Tarihi Camilerde Bakım Yapıyor - Son Dakika
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İBB Tarihi Camilerde Bakım Yapıyor

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İBB, Eyüpsultan Camii’nden Fatih Camii’ne, Süleymaniye Camii’nden Nusretiye Camii’ne kentin siluetinin ayrılmaz bir parçası olan 44 tarihî camiyi, rutin bakım ve temizlik çalışmalarıyla ibadete hazır tutuyor.

07.09.2024 12:29  Güncelleme: 12:41
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(İSTANBUL) İBB, Eyüpsultan Camii'nden Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Nusretiye Camii'ne kentin siluetinin ayrılmaz bir parçası olan 44 tarihi camiyi, rutin bakım ve temizlik çalışmalarıyla ibadete hazır tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin tarihi camilerinde rutin bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İBB, 150 kişilik ekiple aralarında Fatih Cami, Süleymaniye Cami, Nusretiye Cami, Nuruosmaniye Cami ve Eyüpsultan Camii'nin de bulunduğu selatin camilerde ve İstanbul'un 3 büyük yeni camisinde (Büyük Çamlıca Cami, Ataşehir Mimar Sinan Cami ve Marmara İlahiyat Cami) bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca mahalle arası mescitleri ile yoğun kullanımda olan Sultanahmet Firuzağa Cami gibi tarihi camilerin de belli aralıklarla bakım ihtiyacını karşılıyor.

İBB'nin hizmet sunduğu cami sayısı 39'dan 44'e yükseldi

Konuyla ilgili İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rutin bakım ve temizlik çalışmaları, tarihi yapılara zarar vermeyen, özenle seçilmiş doğal içerikli malzemeler kullanılarak, bir "kültür varlığına" dokunmanın sorumluluğuyla yapılıyor; hem malzeme seçimi hem de uygulanacak teknik, alanında uzman restoratörler gözetiminde belirleniyor. İBB Miras'ın camilerle birlikte şehrin inanç haritasının önemli alanlarından yüzlerce türbe ve haziredeki rutin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılında imzalanan protokol doğrultusunda 2019 yılına kadar 39 camide verilen rutin bakım ve temizlik çalışmalarını, 2019 yılından itibaren 42 camide sürdüren İBB Miras, 2024 Eylül ayından itibaren ise İstanbul İl Müftülüğü'nün talebi üzerine Arap Cami ve Yıldız Hamidiye Camii'nde de hizmet vermeye başladı. O camiler şunlar:

Azapkapı Sokullu Mehmet Paşa Cami, Beyazıt Cami, Büyük Çamlıca Cami, Büyük Piyale Paşa Cami, Defterdar İbrahim Paşa Cami, Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami, Davud Paşa Cami, Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami, Eminönü Yeni Cami, Ertuğrul Tekke Cami, Eyüpsultan Cami, Fatih Cami, Hadım İbrahim Paşa Cami, Hırka-i Şerif Cami, Karaköy Yeraltı Cami, Kılıç Ali Paşa Cami, Küçük Ayasofya Cami, Laleli Cami, Marmara İlahiyat Camii, Mimar Sinan Camii, Molla Zeyrek Camii, Murat Paşa Camii, Nuruosmaniye Camii, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, Pertevniyal Valide Sultan Cami, Rüstem Paşa Cami, Sinan Paşa Cami, Sokullu Şehit Mehmet Paşa Cami, Sultanahmet Cami, Süleymaniye Cami, Sümbül Efendi Cami, Şehzadebaşı Cami, Tophane Nusretiye Cami, Üsküdar Büyük Selimiye Cami, Üsküdar Mihrimah Sultan Cami, Üsküdar Valide-i Atik Cami, Üsküdar Valide-i Cedit Cami, Üsküdar Selami Ali Efendi Tekkesi Cami, Yahya Efendi Cami, Yavuz Selim Cami, Hekim Ali Paşa Cami (restorasyonda olması nedeniyle ara verildi), Hacı Evliya Cami, Arap Cami, Yıldız Hamidiye Cami.

İBB Tarihi Camilerde Bakım Yapıyor
Kaynak: ANKA

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