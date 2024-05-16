İBB, HPV Aşı Uygulamasına Başladı - Son Dakika
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İBB, HPV Aşı Uygulamasına Başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'HPV Aşı Uygulaması' başladı. İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, 70 bin başvuru olduğunu belirtti.

16.05.2024 16:26  Güncelleme: 16:39
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'HPV Aşı Uygulaması' bugün başladı. İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit aşı için 70 bin başvuru yapıldığını söyledi. Eryiğit "Uygulama olarak İstanbul'da biz başladık. Türkiye'de yerel yönetim olarak aşıya başlayan ilk yerel yönetim biziz hatta bildiğim kadarıyla dünyada da bu böyle. Şu ana kadar 70 bin müracaat oldu henüz daha 48 saat daha olmamışken. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun daha önceden seçim döneminde duyurduğu sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek adı altında ortaya koyduğu bir projedir, bir vizyondur" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu 'HPV Aşı Uygulaması' başladı.48 saat içerisinde yaklaşık 70 bin başvuru aldığını belirten İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, aşının, ulusal aşı takviminin içerisine alınıp tüm ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yapılmasını temenni ettiğini belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Eryiğit şunları söyledi:

"48 SAAT İÇİNDE 70 BİN BAŞVURU YAPILDI"

" Ankara'da da duyurusu yapıldı seçim öncesinde. Fakat uygulama olarak İstanbul'da biz başladık. Türkiye'de yerel yönetim olarak aşıya başlayan ilk yerel yönetim biziz hatta bildiğim kadarıyla dünyada da bu böyle. Bunu biz sosyal medyalarımızdan duyurduk. Bir link üzerinden başvuruları biz kabul ediyoruz. Bu şekilde müracaat almamızın sebebi de müracaat sonrasında bizim bir sosyal inceleme yapmamız gerekiyor. Bu nedenle şu ana kadar 70 bin müracaat oldu henüz daha 48 saat daha olmamışken. Bizim yerel yönetim olarak tabii ki sosyal inceleme yapmamız gerekir. Oluşturduğumuz kriterler doğrultusunda öncelediğimiz dezavantajlı kişiler ve gruplar var. Oradan başlayarak halkayı yavaş yavaş genişleterek bir yıllık periyot içerisinde bu projemizi uygulayacağız. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun daha önceden seçim döneminde duyurduğu sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek adı altında ortaya koyduğu bir projedir, bir vizyondur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu ortaya koyduğu proje hizmetin İstanbullulara hayırlı olmasını ben temenni ediyorum.

"BU KADAR YOĞUNLUK BEKLEMİYORDUK AÇIKÇASI"

Ve bizim projemiz 19 - 26 yaş grubu arasında olacak. Çünkü bilimsel olarak aşının etkinliğinin en yüksek olduğu yaş grubu budur. 9 - 14 yaş grubunda iki doz. 15 - 26 yaş aralığında ise üç doz şeklinde yapılacaktır. Tabii ki 26 yaş bizim belirlediğimiz bir üst sınırdır. Bu üst sınır istediğiniz kadar yukarıya çekebileceğiniz bir sınırdı. Aşılama uygulaması bütün yaş gruplarına yapılabilir. Ama 26  yaştan sonra etkinliğinin biraz azaldığını biliyoruz yine bilimsel olarak.  70 bin başvuru var şu anda ilk 36 saatte ciddi bir başvuru. Biz bu kadar yoğunluk beklemiyorduk açıkçası. Toplumsal farkındalığın da ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteren bir durum. Gönlümden geçeni tekrar söylüyorum. Ulusal aşı takviminin içerisine alınıp tüm ihtiyaç sahiplerine ülkemizde bu aşının ücretsiz yapılıyor olmasını tabii ki temenni ediyorum"

İBB, HPV Aşı Uygulamasına Başladı
Kaynak: ANKA

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