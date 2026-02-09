İbb Meclisi Şubat Ayı İlk Oturumunda Ülkü İnanlı: Var Mısınız, Hep Beraber İbb Meclisi'nden İstifa Edelim Seçime Gidelim, Hodri Meydan

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi şubat ayı oturumunda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü anarak deprem bölgesinde "yapısal sorunların" sürdüğünü söyledi. İnanlı, "Konuşanın yandığı korku iklimi" ifadesini kullanarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik davalar ve tutuklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB'ye bağlı kreşler üzerinden "dayak, taciz" iddialarıyla "iftira kampanyası" yürütüldüğünü savunan İnanlı, "Öyle ya İBB yönetiminden madem memnun değilsiniz, madem siz daha iyi yöneteceksiniz, muhalefet partisi ne ister? Seçim ister değil mi normalde. Buyurun o zaman, Genel Başkanımız defalarca kürsülerden size teklif etti, var mısınız hep beraber İBB Meclisi'nden istifa edelim seçime gidelim. Hodri meydan" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi şubat ayı oturumunda kürsü konuşmasında, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların taze olduğunu belirterek yaşamını yitirenleri andı, deprem bölgesindeki sorunların sürdüğünü söyledi. İnanlı, konuşmasının devamında Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı süreçlerini, belediye başkanları ile meclis üyeleri ve bürokratların tutuklanmasını, aile bireylerine yönelik işlemleri ve "kreşler üzerinden yürütüldüğünü" ifade ettiği iddiaları gündeme taşıdı.

"Acılar taze millet için yapılan her hizmetin kutsal olduğunun bilinci ile çalışıyoruz"

İnanlı, konuşmasına 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüyle başlamak istediğini belirterek, "Türkiye'nin gördüğü en büyük felaketlerden biri olan ve 10 ilimizi etkileyen bu depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan depremzedelerimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. İnanlı, 6 Şubat 2023'ten bu yana CHP'li belediyelerin deprem bölgesinden "elini hiç çekmediğini" söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerin "bir yarayı sarmak, bir eksiği gidermek için canla başla çalıştığını" kaydeden İnanlı, "Elbette AKP'li belediyeler ve hükümet de yaraları sarmak için çalışmalar yaptı. Millet için yapılan her hizmetin kutsal olduğunun bilinci ile çalışıyoruz" dedi.

İnanlı, 2-6 Şubat tarihleri arasında Genel Başkan Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları, İBB adına Nuri Aslan ve meclis üyeleriyle deprem bölgesinde olduklarını ifade etti. İnanlı, "Aradan geçen 3 yıla rağmen, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesindeki illerde halen daha yapısal çok fazla sorunun devam ettiğini gördük" dedi. Hatay'da halkın seçim öncesi yapılan çağrıları hatırlattığını belirten İnanlı, "Özellikle Hatay'da halk, 31 Mart seçimleri öncesi iktidar partisinin 'yerel yönetim ile iktidar aynı partiden olmazsa yardım alamazsınız' denilerek kendilerinden oy isteyenlerin bugün nerede olduğunu soruyor" ifadelerini kullandı.

"Sandıkta sonuç alamayacağını anlayınca, konuşanın yandığı korku iklimini yarattı"

İnanlı, "Bugün uzun bir konuşma yapmayacağım.Kafka'nın "Dava" adlı kitabı şöyle başlar; 'Biri Josef K.'ya iftira etmiş olmalıydı, çünkü kötü bir şey yapmamış olmasına karşın bir sabah tutuklandı'. Suçunu bilmediği için nasıl aklanacağını da bilemeyen, korku ile yaşayan bir adamın hikayesidir aslında bu. Oğuz Atay'ın Günlükler kitabında ise şöyle der Oğuz Atay, korkuyla yönetenlerden bahsederken; "Müeyyideler hayatı zehir edecek kadar korkutmalıdır; ama isyan ettirecek kadar kesin olmamalıdır. Neyin ne olduğu, hangi suçun cezası ne kadar olduğu bilinmemelidir. Fakat herkes her an suç işlediğini hissetmelidir ki başkaldıramasın"...

Peki bunları neden anlattım, aynı partinin iktidarının 23'üncü yılında biz ne yaşıyoruz?

23 yıl önce vesayeti kaldıracağız, adaleti ve kalkınmayı getireceğiz diye iktidara gelen parti, bugün halkta rıza üretemez hale gelince, sandıkta sonuç alamayacağını anlayınca, konuşanın yandığı korku iklimini yarattı." ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu sizin korkulu rüyanız, halkın sevgilisi"

İnanlı, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Silivri zindanlarına atsanız da her gün halkın desteği daha çok artan Ekrem İmamoğlu. Uydurma iddialar, iftiralar, onlarca dava ile yıldırma çabaları. Resimlerini yasakladığınız, imzasını karaladığınız, belki de hiç doğmamış olduğunu dilediğiniz Ekrem İmamoğlu sizin korkulu rüyanız, halkın sevgilisi."

İnanlı, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Ne zaman ki 31 Mart 2024 seçiminde Ekrem İmamoğlu 1 milyon farkla İBB'yi kazanınca, üstüne üstlük CHP'si 414 belediye kazanıp Türkiye haritasını kırmızıya boyayınca korku bacayı sardı. Seçimden sadece 7 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına eski bakan yardımcısını atayarak düğmeye basıldı. Esenyurt, Beşiktaş ve Beykoz Belediye Başkanlarının tutuklanması ile başlayan süreç 19 Mart darbesi ile Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Şişli, Beylikdüzü Belediye Başkanları, ardından Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Şile, Bayrampaşa Belediye Başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızın tutuklanması ile devam etti" dedi.

"Hiçbir şey bulamayınca aileye saldırmaya başladınız, siyaset mertçe yapılır"

İnanlı, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresine ve ailesine yönelik süreci anlattı:

"Ekrem İmamoğlu'nu susturalım yeter, buluruz nasıl olsa bir suç. Ama yetmedi, Ekrem İmamoğlu'nu tek başına zindana atmak yetmedi çünkü ortada suç yoktu. ve Ekrem İmamoğlu'nun etrafında kim varsa tek bir somut delil olmadan sadece ve sadece iftiracı beyanları ile, önce özel kalem Müdürü ve Korumaları, makam şoförleri (ki hala iddianameleri yazılmadı), protokol ekibinde çalışanlar, çocukluk arkadaşı, danışmanları, önce eşinin bir abisi Cevat Kaya ve en son 6 Şubat günü eşinin diğer abisi Ali Kaya tutuklandı. Cumartesi günü, daha iki gün önce ise yine Başkanımızın yakın koruması Bektaş Kamburoğlu, iddianame yazıldıktan aylar sonra şu oteldeki kamerayı sen mi bantlamıştın diyerek göz altına alındı ve bugün hakim önüne çıkmayı bekliyor. Yetmedi, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan Amcanın 50 yıllık ticari hayatındaki tüm birikimlerine, şirketlerine ve hatta emekli maaşına el konuldu. Büyük oğlunun şirket kurması suç sayıldı. Bugün Ekrem İmamoğlu, babası, oğlu ve kayınbiraderi aynı iddianamede sanık yapıldı. Ekrem İmamoğlu ve ailesi didik didik edildi, bir şey bulmamız lazım dediler hiçbir şey bulamayınca başladılar aileye saldırmaya. 100 yıllık cumhuriyet tarihimizde hangi siyasi rekabette görülmüş aileye saldırmak! Ve Dilek Kaya İmamoğlu, Başkanımızın sevgili eşi. Tam 11 aydır tutuklu eşi, tutuklu abisi ve tüm tutuklu ailelerinin yanında dimdik durup, bu haksızlığı haykıran, adalete çağrı yapan bir eş, bir anne, bir kardeş. ve bugün Dilek Kaya İmamoğlu'nun diğer abisi Ali Kaya sadece ve sadece bir iftira ile tutuklandı. Ali Kaya'nın hayatında görmediği, tanımadığı bir kişinin 4 yıl önce olduğunu iddia ettiği bir olay gerekçe gösterilip, delilsiz, tanıksız, atalım içeri sonra bakarız denilen bir tutuklama daha. Hepimizin yutkunarak dinlediği bu sözlerin üzerine başka söylenecek hiçbir şey yok. Siyaset mertçe yapılır, rakibini yenmek isteyen getirir sandığı, halka kendini teslim eder" dedi."

"127 kreşten memnuniyet birilerini uzun süredir rahatsız ediyor olmalı ki şimdi de kreşler üzerinden yeni bir iftira kampanyası başlatıldı"

İnanlı, İBB'ye bağlı kreşler üzerinden "dayak, taciz" iddialarıyla bir kampanya yürütüldüğünü savunarak şunları söyledi:

"En son yaşadığımız olay, bir kreşte başlayıp sonra başka kreşlere yayılmaya çalışılan dayak, taciz iddiaları. Bugün New York Belediye Başkanının bile ilham aldığı Ekrem Başkanımızın İstanbullu annelere, çocuklara verdiği en büyük hizmetlerden olan 127 kreşten memnuniyet birilerini uzun süredir rahatsız ediyor olmalı ki şimdi de kreşler üzerinden yeni bir iftira kampanyası başlatıldı. 2024 yılında Milli Eğitim eliyle "kreşleri kapatın" yazısı gönderildi, Ekrem Başkanımızın ve İstanbulluların tepkisiyle karşılaşınca geri adım atmak zorunda kaldılar. Şimdi de bir algı oyunuyla fırtınalar koparılıyor."

İddiaların geçtiği kreşte, çocuğun vücudundaki izi ilk fark eden öğretmen, aileye haber veren öğretmen iken ve toplam 35 kamera görüntüsü veliler ve savcılık tarafından izlenmişken olay olduktan çok sonra bir anda ortaya atılan iftiralar. Bu olayın baştan sona kurgu olduğunu bilmemize rağmen, olayı baştan sona araştırmak için İBB savcılık dışında ayrıca bir teftiş de başlattı. Meclis üyelerimiz bu süreçte İBB'nin tüm kreşlerini dolaştı, Velilerle konuştu, acaba herhangi bir sorun var mı, öyle ya bize anlatılmayan bir şey varsa bunu doğrudan veliler ile konuşarak öğreniriz diye dolaştık . Ancak en ufak bir şikayet almadık.

Bizler bu Mecliste pek çoğumuz anneyiz, babayız ya da anne adaylarımız var. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız, tek bir tanesinin göz yaşına dayanabilir miyiz? Kreşleri bile siyasete malzeme edenlere ne diyeceğiz peki. Sizler bu meclisteki muhalefet partilerinin, İBB hizmetlerini eleştirip karalama yarışına giren meclis üyelerine bir teklifte bulunmak istiyorum şimdi. Öyle ya İBB yönetiminden madem memnun değilsiniz, madem siz daha iyi yöneteceksiniz, muhalefet partisi ne ister ? Seçim ister değil mi normalde. Buyurun o zaman, Genel Başkanımız defalarca kürsülerden size teklif etti, var mısınız hep beraber İBB meclisinden istifa edelim seçime gidelim. Hodri meydan."