İBB Tiyatroları'ndan 'Barış' Temalı Yeni Sezon - Son Dakika
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İBB Tiyatroları'ndan 'Barış' Temalı Yeni Sezon

İBB Tiyatroları\'ndan \'Barış\' Temalı Yeni Sezon

İBB Şehir Tiyatroları, 2024-2025 sezonunu 'Barış' temasıyla sahneleyecek, umut dolu oyunlar sunacak.

18.09.2024 17:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonda "Barış" temasıyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 2024-2025 sezonuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, kurum olarak her yıl yüzlerce oyun sahnelediklerini ve izleyicilere geniş bir repertuvar sunduklarını söyledi.

Askeroğlu, geçen sezon 149 farklı oyun sahneye koyduklarını aktararak, "Geçtiğimiz yıl bizi en çok heyecanlandıran projemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına adanan 'Bu Memleket Bizim' adlı oyunumuz oldu. Tüm Şehir Tiyatrosu çalışanlarının içinde yer aldığı büyük bir prodüksiyon olarak tarihe geçti. Sanatın yalnızca estetik bir değer taşımadığını, toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olduğunu görüyoruz. Bu anlayışla önümüzdeki sezonu, 'Barış' temasıyla karşılayacağız. Geçmişteki başarılarımızla, geleceğimize dair umutlarımızı sahnelere taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon insanın çevresiyle olan iletişimine odaklandık"

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de bir önceki sezonun yüzde 91 doluluk oranıyla tamamlandığının altını çizdi.

İnsana değer katacak oyunlar hazırladıklarını dile getiren İşsever, "Maalesef içeride çok yaralıyız. Hepimizin şifaya ihtiyacı var. Bu noktadan hareketle önümüzdeki sezon, insanın önce kendisiyle diğer insanlarla çevresiyle hayatla hayvanla ağaçla ve toprakla iletişimine odaklandık." dedi.

İşsever dünyada yaşanan acılara ve güncel meselelere de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki, küresel ölçekte bir savaş ihtimalini kuvvetlendiren acıları haber bültenlerinde çaresizce izliyoruz. Günümüz dünyasının küresel mekanizmalarının bu acıya, zulme çözüm olmadığını, topyekun bir çaresizlik içinde debelendiğimizi görüyoruz. 110 yıllık tarihinde büyük savaşlara tanıklık etmiş, bu savaşların acısını yaşamış, yüreğinde hissetmiş, perdesini daima açmak için üstün gayret göstermiş bir sanat kurumu olarak, 2024-2025 tiyatro sezonunda oldukça geniş bir perspektiften bakarak, sürdürülebilir bir dünya için barış temasını öne çıkarıyoruz."

"Elimizdeki en önemli silah, kültür ve sanat"

Başdramaturg Dilek Tekintaş ise dünyanın varlığını sürekli dönüştüren ve değiştiren yapısına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu kargaşada 110 yıllık kurum olarak, değerli olanı korumak, değerli olduğunu seyirciye iletmek, onlara bir bakış açısı, duyarlılıklarını keskinleştirecek, seyrettikleri şeyi anlamlandıracak bir dünya sunmakla görevliyiz. Çünkü inanın günü anlamak, bugünü anlamlandırmak, yarını önerebilmek için elimizdeki en önemli silah, kültür ve sanat. Dünyanın bütün ilişkilerine rağmen tiyatro, hep insandan yanadır ve savaşı icat eden insana rağmen, insana en çok yakışan barıştır. Barış içinde bir dünya, çok güzel bir sezon diliyorum."

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarında Yiğit Sertdemir'in uyarladığı Yaşar Kemal'in "Ağrı Dağı Efsanesi", Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Alp Tuğhan Taş'ın yazıp, yönettiği "İkinci Perdenin Başı", Turan Oflazoğlu'nun yazdığı "Deli İbrahim", Tarık Akan'ın aynı adlı kitabından uyarlanan "Anne Kafamda Bit Var", Bilgesu Erenus'un yazdığı "Misafir", Macit Koper'in yazdığı "Geçmişin Gölgesi", Nazım Hikmet'in yazıp, Ümran İnceoğlu'nun uyarladığı "Sevdalı Bulut" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Repertuvarda ayrıca Morgan Llyod Malcolm'un yazdığı, Hasret Güneş'in çevirdiği "Emilia", Bertrolt Brecht'in yazdığı Yücel Erten'in çevirdiği "Üç Kuruşluk Opera", Zinnie Harris'in yazdığı, Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Murat Daltaban'ın yönettiği "Macbeth (Bir Düzeltme)", Ferenc Molnar'ın yazdığı, Tarık Demirkan'ın çevirdiği, Serra Canbay'ın uyarladığı "Pal Sokağı Çocukları", Lucy Kirkwood'un yazdığı, Özden Gököz'ün çevirdiği ve Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği "Gök Kubbe", Mihail Bulgakov'un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz'ın çevirdiği Onur Demircan'ın yönettiği "Köpek Kalbi", Torben Betts'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği ve Nihat Alpteki'nin yönettiği "Yenilmez", Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in yazdığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği ve Larzen Pamir'in yönettiği "Yoldan Çıkan Oyun", Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı, Kemal Bekata'nın çevirdiği, Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği "Yaşlı Bayanın Ziyareti", Johnna Adams'ın yazdığı, Beliz Coşar'ın çevirdiği ve Ersin Umulu'nun yönettiği "Gidion'un Düğümü" yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Tiyatroları'ndan 'Barış' Temalı Yeni Sezon - Son Dakika

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