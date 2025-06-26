İBB toplantısında toplu taşıma zammı reddedildi - Son Dakika
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İBB toplantısında toplu taşıma zammı reddedildi

İBB toplantısında toplu taşıma zammı reddedildi
26.06.2025 15:00
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UKOME toplantısında İBB'nin toplu taşıma ücretlerine zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul'da İBB tarafından UKOME toplantısında önerilen toplu taşıma ücretlerine yüzde 21,29'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedilirken teklifin alt komisyonda tekrar görüşülmesine karar verildi. Öte yandan İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T - Tuzla Şifa Mahallesi- Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran ayı toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

TOPLU TAŞIMAYA ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Toplantıda, İBB'nin maliyetlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek toplu ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam talep edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, maliyetlerin arttığını söyleyerek zam oranın yüzde 30 olması gerektiğini söylerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından zam talebi oylamaya sunuldu. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.

500 T OTOBÜS HATTININ GÜZERGAHI KISALTILDI

Toplantıda, 500T- Tuzla Şifa Mahallesi - Cevizlibağ hattının reorganizasyonu teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Hattın uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi nedenlerle yönetiminin zorlaştığı, özellikle yoğun saatlerde sefer tarifelerine uyulamadığı belirtildi. Bu kapsamda hattın 4. Levent Metro Durağında sonlandırılması, böylece tasarruf edilecek 15 araçla 500L (4. Levent - Cevizlibağ) hattının kapasitesinin artırılması planlandı. Ayrıca, 500T hattının tarifesinin 2 Tam Biletli olması nedeniyle, 500L hattından 500T hattına yapılan aktarmalarda 1 Tam Biletli tarifenin geçerli olması, 500T'den 500L'ye yapılan aktarmaların ise ücretsiz olması önerildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

717 ARAÇ 4+1 TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Toplantıda sektör temsilcileri, taksilerin tüzel kişilere kiralanmasına kısmı ile minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın normal taksiye çevrilmesi kısmının ayrı ayrı oylanmasını istedi.

Bunun üzerine ayrı ayrı oylamanın yapıldığı toplantıda, 'Kurumsal Taksi İşletmeciliği' maddesi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi. Minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın normal taksiye dönüştürülme hakkı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan deniz taksi ücret tarifesinin revize edilmesi teklifi de UKOME üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İBB toplantısında toplu taşıma zammı reddedildi - Son Dakika

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