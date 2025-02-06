İç Anadolu'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika
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İç Anadolu'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

İç Anadolu\'da 6 Şubat 2023\'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.

06.02.2025 15:21
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Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliğince Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinde verdiği büyük sınavdan alnının akıyla çıktığını söyledi.

Depremin hemen ardından bölgeye görevlendirildiğini anımsatan Çiçek, "İlk izlenimleri aldıktan sonra bu işin altından kalkamayacağımızı düşündüm ama devletimiz o kadar büyük ki bu çaptaki bir yıkımdan sonra milletiyle el ele vererek yaraları sardı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bu depremlerden herkesin ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen dersi aldıklarını aktaran Büyükkılıç, "Burada en önemli görev, biz yerel yöneticilere düşüyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin gittiği Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde enkazdan çıkardığı Gülümser Açıkgöz ve Ayşe Güneş de kurtarılmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıkgöz, programda kendisinin kurtarılma görüntülerini izlediği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Program, arama kurtarma eğitimi alan gönüllülere arma takılmasıyla sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğince Cacabey Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-i Kerim tilaveti gerçekleştirildi, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

AFAD tarafından kurulan çadırda, afet farkındalığı ve hazırlığı ile arama kurtarma ekipleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı, afet sonrası destek çalışmalarını içeren stantlar açıldı.

Katılımcılar, deprem öncesi ve sonrası ile arama kurtarma çalışmalarına dair fotoğraf sergisini de gezdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından İl Emniyet Müdürlüğünce cemaate ikramda bulunuldu.

Programa, Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Yozgat Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Valilik Konferans Salonu'nda anma programı düzenledi.

İl Müftüsü Ali Gülden, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdülkadir Karakoç, burada yaptığı konuşmada, afet bilincinin artırılması için eğitimlerin sürdüğünü, yapı denetimlerinin sıkılaştırılması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Karakoç, Yozgat'ta afetlere hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

AFAD tarafından hazırlanan 6 Şubat Depremleri Resim Sergisi'nin gezildiği programa, Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde Dışarı Camisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından İl Emniyet Müdürlüğünce cemaate çeşitli ikramlar verildi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam eden programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 6 Şubat Depremleri Resim Sergisi gezildi.

Niğde Vali Vekili Resul Özdemir, burada yaptığı konuşmada, ülkenin iki yıl önce bugün büyük felaket yaşadığını hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

AFAD'ın çalışmalarının anlatıldığı tanıtım standının kurulduğu alanda, depremlerin ardından bölgedeki yardım çalışmaları ile ziyaretleri gösteren fotoğraflardan oluşan sergi ziyarete açıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve AFAD gönüllüleri, fotoğrafları inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İç Anadolu'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika

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