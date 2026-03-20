İçişleri Bakanı Çiftçi, Van'da Bayramlaşma Programına Katıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Van'da Bayramlaşma Programına Katıldı

20.03.2026 17:49
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Taburu'nu ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Daha sonra Edremit ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Çiftçi, Ramazan Bayramı'nın önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmasında şehitleri anan ve gazilere selam gönderen Çiftçi, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'da Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Taburu'nu ziyaret etti. Askerlerle bayramlaşıp, Türk bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, daha sonra Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı. Van Valisi Ozan Balcı, Van milletvekileri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, kanaat önderleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı programda konuşan Bakan Çiftçi, geride kalan ramazan ayının rahmet, bereket, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Ben öncelikle saygıdeğer Vanlıların, sonra aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı, hepimize tekrar tekrar nasip etsin diye de niyazda bulunuyorum. Yine bu vesileyle ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin de kabul ve makbul olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz, toplumsal dayanışmanın tabiri caizse zirve yaptığı günlerdir. Bu müstesna günlerde büyükleri ziyaret eder ellerini öper, küçükleri sevindiririz. Hatta fakir fukarayı gözetiriz. Bu arada geçmişlerimizi de yad ederiz. Arife günleri onları da, mezarlıkları da ziyaret ederiz. Şehitliklerimizi ziyaret ederiz, onları da hayırla yad ederiz. Çünkü bu aziz vatanda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu da aziz şehitlere borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Cenabıhak tüm şehitlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hepsini şehadetini kabul eylesin diye de Cenabıhak'tan niyazda bulunuyoruz. Yine kahraman gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. İçlerinde rahmeti rahmana kavuşanlar varsa onlara da Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Şairin söylediği gibi; 'Ağladım senin için, güldüm senin için, öpüp başıma koydum ekmek gibisin' diyor aziz vatana hitaben bir şiirinde. Dolayısıyla bu güzel vatanda ezan seslerinin yankılandığı, bayrağımızın da nazlı nazlı dalgalandığı bu güzel vatanda kıyamete kadar hep beraber, birlikte yaşamak aziz milletimize nasip olsun diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bugün Van'a geldim sabahleyin, Valiliğimizi ziyaret ettik. Gürpınar'da bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızı ziyaret ettik. Orada bulunan kahraman askerlerimizle, jandarmamızla bayramlaşmayı gerçekleştirdik. Şimdi de sizlerle bayramlaştıktan sonra, inşallah buradan ayrılacağım. Hepinize ailelerinizle birlikte sevdiklerinizle beraber nice bayramlara kavuşmanızı Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından katılanlarla tek tek bayramlaştıktan sonda kentten ayrıldı.

Behçet DALMAZ-Tuncay AVCI/VAN,

Kaynak: DHA

Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın sette veda etti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti
Beşiktaş, İlber Ortaylı’yı unutmadı Beşiktaş, İlber Ortaylı'yı unutmadı
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Semih Şentürk’ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
21 ev için ödediği aidat akılalmaz 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü
Futboldan men edilecekler mi FIFA’dan İsrail kararı Futboldan men edilecekler mi? FIFA'dan İsrail kararı

17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:59
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
14:10
A Milli Takım’ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
