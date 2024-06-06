İçişleri Bakanı: FETÖ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: FETÖ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: FETÖ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen 'Kıskaç-19' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri ve hapis cezası ile aranma kaydı olduğu tespit edildi.

06.06.2024 08:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-19" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini, 17 ilde son 4 günde "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek?." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

" Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi."

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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