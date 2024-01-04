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İçişleri Bakanı: Sibergöz-11 Operasyonlarında 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Sibergöz-11 Operasyonlarında 45 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, ödeme sistemleri ve bilişim suçları, yasa dışı bahis, suç gelirleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği, taciz ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı: Sibergöz-11 Operasyonlarında 45 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 08:23,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, ödeme sistemleri ve bilişim suçları, yasa dışı bahis, suç gelirleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği, taciz ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Letgo, Facebook Marketplace isimli e-Ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden 'Ürün satışı ve araç kiralama' temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı. Ödeme ve bilişim sistemleri suçlarıyla mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale olmak üzere toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7'si tutuklandı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4'ü tutuklandı."

Yakalanan 7 şüphelinin 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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