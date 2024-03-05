İçişleri Bakanı: Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı: Bozdoğan-7 Operasyonu\'nda 51 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru ve birliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

05.03.2024 10:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 51 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Çalışmaları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: AA

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