İçişleri Bakanı: Bozdoğan-7 Operasyonu\'nda 51 şüpheli gözaltına alındı

ABD ve İran'ın Milis Güçleri Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştırıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Necmettin Acar, ABD ve İran'ın milis güçleriyle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma siyasetini AA Analiz için kaleme aldı.