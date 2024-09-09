12 İl'de Terör Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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12 İl'de Terör Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen 'Gürz-13' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin terör örgütüyle ilişkili faaliyetlerde bulundukları ve hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.

09.09.2024 08:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen "Gürz-13" operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-13" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, bölücü terör örgütü propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini aktararak, polis ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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