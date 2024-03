İçişleri Bakanı Yerlikaya: Roman kardeşlerimizle biriz, beraberiz

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz her durumda her şartta Roman kardeşlerimizle biriz, beraberiz. Bizler de hem kapımızı hem de gönlümüzü sonuna kadar sizlere açmış durumdayız." dedi.

Yerlikaya, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının özel ve baş tacı olduğunu söyledi.

Geçmişte ayrımcılıklardan dolayı Romanların ne türlü acılar çektiğini yakinen bildiğini belirten Yerlikaya, "Ama onların sorunlarını çözmek bizim görevimiz. Bu anlayışla devletimiz bütün vatandaşlarımızın olduğu gibi Roman kardeşlerimizin sorunlarına da büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor, sosyal politikalar geliştiriyor." diye konuştu.

Yerlikaya, 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 85 milyon vatandaşa hizmet edildiğini vurgulayarak, "Roman kardeşlerimize yönelik geçmişte yapılan yanlışlıkları ortadan kaldırmakla kalmadık, 2009 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, döneminde 'Roman Açılımı'nı başlattık. Bu kapsamda Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi ve 1. Eylem Planı Nisan 2016'da yayımlandı. İkinci Aşama Eylem Planı ise Aralık 2019'da yürürlüğe girdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk defa Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Roman Merkezi kurulduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi yenilerken, kentsel dönüşüm kapsamında Roman kardeşlerimizin yaşadığı yerleri, onların kültürüne göre inşa edelim istedik. Ayrıca Roman kardeşlerimiz Allah'ın bir lütfu olarak başta müzik olmak üzere sanatın her dalına doğuştan yetenekliler. Biz de bu yeteneklerinin daha da gelişmesi için mesleki eğitim görebilecekleri okullar açtık. Çünkü sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Biz her durumda her şartta Roman kardeşlerimizle biriz, beraberiz. Bizler de hem kapımızı hem de gönlümüzü sonuna kadar sizlere açmış durumdayız. Şunu da çok iyi biliyoruz ki, Romanın öfkesi mendil kuruyana kadar, dostluğu ve kardeşliği okyanuslar kuruyana kadardır. Biz sizlerle okyanuslar kuruyana kadar biriz, beraberiz ve kardeşiz. Huzurla ve güvenle yolumuza devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda, ille de sevgi, ille de kardeşlik, ille de huzur olsun. Türkiye Yüzyılı'nda, birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

"'Türkiye'nin huzuru' diyorsak, İstanbul'un, tüm şehirlerimizin huzurunu sağlamamız lazım"

Yerlikaya, yaklaşık 10 aydır İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını, o günden bugüne 600 bin mesai arkadaşıyla Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını kaydetti.

Huzur ve güven için yola çıktıkları yolda tüm terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirlerine hayatı zehir ettiklerini, nefeslerini kestiklerini, onları adalete teslim ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Huzur yerelde başlıyor. Eğer 'Türkiye'nin huzuru' diyorsak, İstanbul'un, tüm şehirlerimizin huzurunu sağlamamız lazım. Biz bunu kahraman güvenlik güçlerimizle sağlıyoruz." dedi.

Yerlikaya, belediyelerin huzurun başlangıç yerleri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Belediyelerde, şehre ait tüm hizmetleri birine teslim ediyoruz. O birinin eskiden, kadim geleneğimizde ismi 'şehir eminiydi'. Şimdi İstanbul Büyükşehir'i, şehirlerin sultanı İstanbul'un tüm hizmetlerini, İstanbul'a ait bütün hizmetlerini öyle birine teslim edelim ki, zor günde, dar günde sizin yanınızda olsun, her anınızda hep sizinle beraber olsun. Aranızdan seçerek gönderdiğimiz meclis üyeleri arkadaşlarımızla beraber istişare ile muhtarlarımızla, koordinatörlerimizle, sizlerle, hepinizle, İstanbul'u İstanbul yapan 16 milyonla kalpten kalbe, gönülden gönüle konuşsun. Çözüm bulduğu zaman, işini yaptığı zaman da 'ben diyen' değil, 'beraber yaptık' diyen, 'biz 'diyen bir şehir emini olsun. Biz böyle birini bulduk, haberin olsun İstanbul. O kardeşimiz Allah'ın izni ile İstanbul'u muradına erdirecektir. Oy veren vermeyen, genç yaşlı, şehir ayrımı yapmadan, madem ki İstanbul'un hemşehrisisin başım gözüm üstüne anlayışıyla gayret gösteren bir kardeşiniz."

Programa, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sanatçı Orhan Gencebay ve çok sayıda kişi katıldı.