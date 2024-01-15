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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel ve su baskınlarına karşı uyardı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel ve su baskınlarına karşı uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ocak Salı günü için 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı uyarıda bulunduğunu duyurarak, sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel ve su baskınlarına karşı uyardı
15.01.2024 - 16:30,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ocak Salı günü için 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı uyarıda bulunduğunu duyurarak, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilimizde turuncu uyarı, 18 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilerin illerimiz: Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya. Sarı uyarı verilen illerimiz: Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel ve su baskınlarına karşı uyardı - Son Dakika
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