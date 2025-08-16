İHH\'dan Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı

İHH İnsani Yardım Vakfı, afetlere hazırlık kapsamında düzenlenen 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı çerçevesinde Ankara'da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda tatbikatın amacı, kapsamı ve sahadaki uygulamalar kamuoyuyla paylaşılırken; afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi, kurumlar arası iş birliği ve gönüllülüğün afet yönetimindeki rolü vurgulandı.

Basın toplantısı İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars'ın tatbikat sunumu ile başladı. Ardından tatbikatın çalışma bölgelerinden yapılan yayınlarla çalışma noktalarından bilgiler alındı. Basın toplantısına İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Ankara İl Emniyet Müdürü Ergin Dinç, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, Ankara AFAD İl Başkanı Soner Tüter, Önder Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enes Şişman ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel katılım sağladı.

'BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'

Açılış konuşmasını yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent, "Bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Bu alanda dünyada en iyi ülkelerdeniz. Marmara depreminden sonra bu konuda çok iyi duruma geldik. Buradaki en güzel durum, sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının arasındaki diyalog, uyum ve iş birliği. AFAD koordinasyonu ile çalışmak çok önemli kazanımlar sağlıyor. Diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyon da çok önemli. Bu çalışmalar bütün dünyaya örnek oldu. Dünyanın birçok bölgesinde eğitim vermek üzere davet edildik. Ben bu arada bizi yalnız bırakmayan konuklarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

'İHH, AFETLERE MÜDAHALEDE EN ÖNEMLİ KURUM'

Toplantıda konuşma yapan Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, "İHH'ya teşekkür ederim. Afetler ülkemizin bir gerçeği. Günümüzde baktığımız zaman mevsimsel olarak da belirli bölgelerimizde yangınlar olabiliyor. Sel afetleri, deprem afetleri olabiliyor. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Devlet olarak işin organizasyonu bizlerde. AFAD Başkanlığımız ve Ankara Valiliği olarak bizler mücadele ederken bizlere en çok destek veren sivil toplum kuruluşlarımızdan biri de İHH. İHH, kuruluşundan beri hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde afetlere müdahale eden en önemli sivil toplum kuruluşu" dedi.

'BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

Toplantıda söz alan AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, "Öncelikle böyle kapsamlı bir tatbikat için İHH'yı tebrik ediyorum. Türkiye, imece kültüründen gelmiş; dayanışması gerçekten çok güçlü bir ülke. Bir olay olduğu zaman tüm kapasitesi ile desteğe gidiyor. Bunun önceden planlı olarak yapılması çok daha kıymetli. Bugün de onlardan birini görüyoruz. Öncesinde yapılan planlı tatbikatlar, gerçek bir olaydaki koordinasyonu çok daha güçlendirecektir. Birlikte yapılması çok daha kıymetli. Biz birlikte ne kadar iyi çalışırsak, o kadar güçlüyüz" İfadelerini kullandı.

'İHH, AFAD'A EN FAZLA AKREDİTE OLAN STK'

Recep Şalcı'dan sonra söz alan AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven, "Bu tatbikatı gerçekleştirdiği için İHH'ya teşekkür ederim. Akreditasyon sistemimizde, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre kapasite nasıl geliştirilir denildiğinde bunun en güzel örneği akreditasyon sistemidir. Bu sistemde de kimin hangi dönemde, nasıl müdahale edeceği bellidir. Bunlardan bir tanesi kentsel arama kurtarma. Bu alanda sivil toplum kuruluşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve özel sektörü afet müdahalesinde akredite ediyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfımız da sivil toplum kuruluşları arasında en fazla akredite ettiğimiz kurumumuzdur" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Son olarak söz alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel, "İHH'nın 'Güçlü ekip hayat kurtarır' sloganıyla yaptığı tatbikata bizleri buluşturduğu için kendilerine çok teşekkür ederim. Tabii ki depremler, afetler tek bir kurumun baş edebileceği olaylar değil. Dolayısıyla hep birlikte olmamıza ihtiyacımız var" dedi.

Basın toplantısı, konukların kriz merkezini ziyareti ile son buldu.