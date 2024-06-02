İİT, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı - Son Dakika
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İİT, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı

İİT, İsrail\'in UNRWA\'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) 'terör örgütü' olarak sınıflandırma girişimlerini ve faaliyetlerini hedef almasını kınadı. İİT, İsrail'in UNRWA'yı 'terör örgütü' olarak sınıflandırma ve çalışanlarına tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan mahrum etme girişimlerini şiddetle kınıyoruz. İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerinin, Birleşmiş Milletler Şartı, Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına yönelik ciddi ihlallerinin bir uzantısı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Filistinlilere temel hizmetleri sağlamaya devam edebilmesi için UNRWA'ya sağlanan desteği arttırma çağrısı yapıldı.

02.06.2024 22:57
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimlerini ve faaliyetlerini hedef almasını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' olarak sınıflandırma ve çalışanlarına tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan mahrum etme girişimleri yoluyla UNRWA'nın statüsünü ve rolünü baltalamaya yönelik yasa dışı uygulamalarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İİT, İsrail'in kararının, UNRWA'nın Gazze'deki tesislerinin hedef alındığı ve 192 çalışanının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan doğrudan saldırılarının artmasıyla eş zamanlı geldiğini belirtti.

"İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerinin, Birleşmiş Milletler Şartı, Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına yönelik ciddi ihlallerinin bir uzantısı olduğu" vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Filistinlilere temel hizmetleri sağlamaya devam edebilmesi için UNRWA'ya sağlanan desteği arttırma çağrısı yapıldı.

Umman Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı.

UNRWA'nın, iki milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin ihtiyaçlarının karşılanmasındaki rolününün önemine vurgu yapan bakanlık, "UNRWA'yı baltalamaya yönelik girişimlerin sonuçları" konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını 29 Mayıs'ta yapılan ön oylamada onaylamıştı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İsrail Meclisinin 3 farklı oturumunda daha onaylanması gerekiyor.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Ajans, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı - Son Dakika

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