İller İçin Yatırım Planları Belirlendi - Son Dakika
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İller İçin Yatırım Planları Belirlendi

18.07.2025 10:56
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Yerel Kalkınma Programı çerçevesinde her il için 4 yatırım konusu seçildi, çeşitli projeler desteklenecek.

6 Nisan 1920

1- İllerin kalkınmasına yönelik yatırım konuları belli oldu

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında atıl kaynakların üretime kazandırılması ve bölgesel rekabetçiliğin artırılması hedefiyle her il için 4 spesifik yatırım konusu belirlendi

Bu kapsamda İstanbul, tasarım, moda ve kreatif üretim atölyesinden stüdyo altyapısı yatırımlarına, sanat bankasından nitelikli kültür endüstrilerine kadar çeşitli yatırımlarla öne çıkacak

Ankara'da elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşümü, Nevşehir'de Kapadokya Film Platosu, Giresun'da çikolata üretim tesisi, Muğla'da çevre dostu deniz araçları üretimi yatırımlarına, Rize'de butik çay turizmi kompleksi kurulmasına destek verilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Tarım ve Orman Bakanlığından bal üreticilerine "arıcılık turizmi" tavsiyesi

Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, sektöre, arı ürünleri çeşitliliğinin artırılması ile arıcılık turizmi gibi alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması önerildi

Sektöre, iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle azalma riski bulunan bal üretimi nedeniyle arı sütü, polen, propolis, arı zehiri, balmumu ve paket arı üretimi ile ticaretinin yapılması tavsiye edildi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Konut satışları 12 aydır yükselişini sürdürüyor

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: "Satış adedinin, enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle bu yıl 1,5 milyonun üzerine çıkacağını düşünüyoruz"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Yatırımcıların özellikle büyükşehirlerde gayrimenkulü hem değer saklama hem de kira getirisi aracı olarak görmeye devam ediyor"

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan: "TCMB'nin faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu indirimlerle satışlardaki ivme yılın geri kalanında da devam edecektir"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

4- Türkiye'de yabancıların konut alırken tercih ettiği şehirler değişti

Yabancıların bu yılın 6 ayında İstanbul, Antalya ve Mersin'de aldığı konut sayısı yıllık bazda azalırken, Ankara, Muğla ve Sakarya'da ise arttı

Antalya'da yabancılara aynı dönemde yıllık bazda yüzde 18,2 azalışla 3 bin 162 konut satıldı

(Serhat Tutak-Zeynep Duyar/Ankara)

5- IDEF 2025'E DOĞRU - Amfibi hücumun öncüsü ZAHA, yeni silahlarıyla vitrine çıkıyor

ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule Ailesi'nin yeni üyesi ÇAKA 30/AT-O, 30 mm otomatik top ve 2 adet ROKETSAN OMTAS tanksavar füzesi ile ZAHA'ya entegre edildi

İlk kez IDEF 2025'te sergilenecek yeni ZAHA konfigürasyonu, yeni silahları ile ana muharebe tankları gibi ağır zırhlı hedeflere, piyade mevzileri, hafif zırhlı araçlar ve dronlar gibi hava tehditlerine karşı etkili bir ateş gücüne sahip olacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- IDEF 2025'E DOĞRU - Tehlikeli dronları TÜWEK düşürecek

TÜWEK, namlu sayısı konfigüre edilebilen bir anti-dron silah sistemi olarak hem sabit tesislerin korunmasında hem de hareketli platformlarda kullanılabilecek

Sistem, seri ve sürekli atış hızı ve dron tehditlerine karşı özel tasarlanan Drone-Seeker mühimmat konfigürasyonlarıyla sürü İHA tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunuyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

7- İsviçreli milletvekili F-35 alımındaki fiyat artışlarını eleştirdi

İsviçre Halk Partisi Milletvekili Jean-Luc Addor:

"Neredeyse 1 milyar İsviçre frangı ödedik ve bu F-35'lerden ilkini bile teslim almadık"

"Bir sözleşme imzaladığımızda her şey açık olmalı, özellikle de fiyat. Bu sözleşmedeki sorun, Bakanlık ve eski Savunma Bakanlığı şefinin bize yani Bakanlığa ve halka 6 milyar franktan fazla olmayacağını söylemesiydi"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

8- İstanbul'da son 65 yılın en kurak haziranı yaşandı

Marmara'ya haziranda ortalama 2,4 milimetre yağış düşerken, bölgede yer alan İstanbul'da ise bu miktar sadece 0,5 milimetre oldu

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: "Marmara'da yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 94 azaldı. İstanbul'da ise normaline göre yağışlar yüzde 99 azaldı. Haziranda neredeyse hiç yağış almadık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9???????- HAKMAR'a yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında hazırlanan MİT raporuna ulaşıldı

Raporda yer alan tanık beyanlarında, şüpheli Zeki Doruk'un çocuklarına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim verildiği, şüphelinin örgütün kurum, kuruluş, derneklerine sponsor olduğu ve çalışanlarının maaşlarını Bank Asya üzerinden yatırdığı kaydedildi

HAKMAR'ın Sancaktepe'deki genel müdürlük binasında örgütsel yapıya uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu belirtilen raporda, güvenliğin üst düzey olduğu mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı ifade edildi

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

10- Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı

Siyah-beyazlılar, oynadığı dört hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı

Beşiktaş'ın Avusturya kampında siyah-beyazlı kulübün futbol akademisinden yetişen 12 oyuncu yer aldı

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya kampındaki bazı maçlarda geçen sezon olduğu gibi 4-6-0 taktiğini denedi

(Metin Arslancan/Wiener Neustadt)

11- Milli yüzücüler, başarılarıyla gururlandırıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın:

"Artık Avrupa'nın ilk 5'indeyiz, yıldızlarda ilk sıradayız, gençlerde ilk 3'ün içerisindeyiz"

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2024 Paris Olimpiyatları'nda final yüzdük, madalyaları saliselerle kaçırdık"

"2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi çok daha güzel yerlerde göreceğiz. Bunun şimdiden müjdesini verelim"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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