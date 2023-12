İmamoğlu, 100\'üncü Dünya Metrolar Zirvesi\'nde Konuştu: "Raylı Sistem Ağımız 2050 Yılında 740 Kilometreye Çıkacak.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

Uluslararası Toplu Ulaşım Birliği (UITP), 100'üncü Dünya Metrolar Zirvesi'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü kuruluş yıl dönümünde, dünyada aynı anda en çok metro yapan kenti olduğu belirtilen İstanbul'da yaptı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün kentimizdeki 328,7 kilometre olan raylı sistem ağı, umudumuz ve kararlılığımızla, 2050 yılında yaklaşık 740 kilometreye çıkacak. 2024 yılı yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 40'ını raylı sistemlere ayırdık. 2019 yılından itibaren 1 milyar 550 milyon euro kaynak bularak, çalışmaları yeniden başlatılan raylı sistem inşaatlarıyla birlikte, 4,5 yılda 47,3 kilometre uzunluğundaki hat hizmete alındı. 80,50 kilometre uzunluğunda toplam 6 raylı sistem inşaatımız da devam ediyor. Temel hedefimiz; gelecek nesillere çok daha kolay, çok daha mutlu yaşayacakları bir şehir bırakabilmek" dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılında, 26 ülkeden 37 metro işletmesi, dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir İstanbul'da bir araya geldi. İBB iştiraki Metro İstanbul, 1957 yılından bu yana dünya metro işletmecilerinin yöneticilerini bir araya getiren UITP'in 100'üncü Dünya Metrolar Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 13-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2023 UITP Dünya Metrolar Zirvesi'nin ikinci günü etkinlikleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Şişli'deki özel bir otelde gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmalarını sırasıyla; UITP Metro Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Brieuc de Meeùs, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani ve İmamoğlu yaptı.

Etkinliğin düzenleyicisi Metro İstanbul'un, bir İBB iştiraki olarak 1988 yılında kurulduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu şunları söyledi:

"RAYLI SİSTEMLER ALANINDA GÜÇLÜ YATIRIMLAR YAPIYORUZ: İstanbul'da raylı sistemler alanında güçlü yatırımlar yapıyoruz. Bugün kentimizdeki 328,7 kilometre olan raylı sistem ağı, umudumuz ve kararlılığımızla, 2050 yılında yaklaşık 740 kilometreye çıkacak. Göreve geldiğim günden bu yana, raylı sistemlerin kent içi hareketliliğin omurgası olması vizyonu ile kararlılıkla hareket ettik. Yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Çünkü hem böylesi kalabalık bir şehrin tek çözümünün bu yatırım olacağını biliyorduk hem de birçok yönüyle bunun şart olduğunu da biliyorduk. Başta iklim değişikliğiyle mücadele noktasında İstanbul'un üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, yine İstanbul'un bir deprem şehri olmasından ötürü böylesi bir güçlü ulaşım ağının İstanbul'a açısından bir yaşamsal şart ve ihtiyaç olduğunu biliyor ve bu kararlılığımızı bu yönde artırıyorduk.

4,5 YILDA 47,3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ HAT HİZMETE ALINDI: 2024 yılı yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını raylı sistemlere ayırdık. 2019 yılından itibaren 1 milyar 550 milyon Euro kaynak bularak, çalışmaları yeniden başlatılan raylı sistem inşaatlarıyla birlikte, 4,5 yılda 47,3 kilometre uzunluğundaki hat hizmete alındı. 80,50 kilometre uzunluğunda toplam 6 raylı sistem inşaatımız da devam ediyor. Temel hedefimiz; gelecek nesillere çok daha kolay, çok daha mutlu yaşayacakları bir şehir bırakabilmek. Özellikle küreselleşen dünyada, bugün tüm ülkelerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gezegen bırakmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini de biliyorum. Dünyanın toplu ulaşım konusunda önemli çatı kurumlarından olan UITP'yi bu açıdan çok değerli bulduğumu ve birlikte hareket ettiklerinde, şehirler arasındaki bu önemli yatırımda doğru adımların atılmasına yoğun katkı sunacaklarına da inanıyorum. Ben, şehirlerdeki iş birliğini, dayanışmayı ve şeffaflığı çok seviyorum. Bu ülkeye yansıdığında daha da keyifli hale geliyor. Hele hele uluslararası boyutta bu dayanışma kanallarını ve iş birliği kanallarını açık tuttuğumuzda, iyi biliyorum ki dünya için de bu çok iyi bir pozisyon sağlıyor. Her buluşma, her dayanışma aslında dünya barışı için de dünyanın uzlaşabilmesi ve konuşabilmesi için de bir fırsat alanı.

İSTANBUL HER ZAMAN YANINIZDA: Bu dayanışma ruhunu gösteren kurum ve kuruluşların her bir ferdini ben aynı zamanda birer barış elçisi olarak da görüyorum. Onun için 100 kez buluşmuş olmanın keyfini çıkarın, ama lütfen bunun sayısını artırmaktan da geri durmayın. Aynı zamanda bu yönüyle dayanışma içinde olan kurum ve kuruluşların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem motivasyon sağlama hem de yorulduklarında daha güçlü ayağa kalkma konusunda sağlam bir durak olduğunu, İstanbul'un her zaman yanınızda olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü aynı amaca hizmet eden profesyonellerin bir arada bulunup, deneyimlerini paylaşması çok önemli. Uluslararası ölçekte, ortak akılla yol planı yapmak değerli. Bu nedenle dünyanın en büyük metropollerinde olan İstanbul'un da bu anlamdaki adımlarını sizlerle paylaşmak ve sizlerin önerilerini dinlemek bizim için keyif olacak.

İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARMAYI VE BOLCA PARA HARCAMAYI UNUTMAYIN: Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümünde, dünyanın aynı anda en fazla metro inşaatı sürdüren kenti olarak, UITP'nin, Dünya Metrolar Zirvesi'nin 100'üncüsüne ev sahipliği yapmak da bizim için hoş bir tesadüf ve bir mutluluk. Bu buluşmanın sürdürülebilir kent içi toplu ulaşımı geliştirmesi adına işlevinin farkındayım. Bu ölçekteki kuruluşların varlığı, şehirlerde bir araya gelmesi, paylaşımı, ülkeleri ve dünyayı daha yaşanabilir bir dünya haline getiriyor. Bu yönüyle, bu kararlılığınızın dünyadaki demokrasiye de paylaşıma, akla, bilime de birçok yönüyle katkı sunduğunu da ifade etmek isterim. Dünya Metrolar Zirvesi'nin kentimiz ve tüm dünya için, iyi ve doğru kararlar alınmasına, güzel iş birlikleri yapılmasına vesile olmasını diliyor, hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Çıktıları merakla takip edeceğim. Elbette lütfen toplantılarınızın dışında kalan zaman diliminde de İstanbul'un tadını çıkarmayı ve bolca para harcamayı unutmayın."

İstanbul'da dün başlayan ve yarın sona erecek olan Dünya Metrolar Zirvesi'nin 100'üncü toplantısında; delegeler için etkileşimi, fikir alışverişini, ağ kurma fırsatlarını artıran atölyeler ve oturumlar gerçekleştirilecek. Atölyelerde delegeler, Covid19'un ardından yeni normale uyum sağlamaya, metro sistemlerini geliştirmek için bilgi teknolojisi ve yapay zekadan yararlanmaya odaklanacak.

METRO HATLARINA ZİYARET

Oturum ve atölyelere ek olarak, program kapsamında; İstanbul'un raylı sistemi ve Metro İstanbul'un geliştirdiği projelerin ziyaret edileceği teknik ve kültürel geziler düzenlenecek. Türkiye'nin ilk 2 katlı tren park alanına sahip Dudullu Behiç Erkin Yerleşkesi'nde kumanda ve atölye merkezi ziyaret edilecek, ardından Çekmeköy-Sultanbeyli uzatma hattında test sürüşü gerçekleştirilecek. Teknik gezinin ikinci gününde Türkiye'nin ilk enerjisini yerden alan, katenersiz tramvay hattı T5 Eminönü-Alibeyköy Otogarı tramvay hattı ve Alibeyköy Yerleşkesi ziyaret edilecek. Teknik ziyaretler kapsamında delegeler; İstanbul'un en fazla yolcu taşıyan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında ve T5 Eminönü-Alibeyköy Otogarı tramvay hattında yolculuk yapacak. Kültürel gezi kapsamında, Haliç Metro Köprüsü'nde panoramik bir manzara gözlemi gerçekleştirilecek.

UITP DÜNYA METROLAR ZİRVESİ 2023 KATILIMCILARI

Zirveye 26 ülkeden 37 kentin metro işletmecisi katılacak. Katılan ülkeler ve şehirler şunlar:

"Türkiye: İstanbul, İzmir

Kazakistan: Almatı

İspanya: Barselona, Beasain, Madrid.

Almanya: Berlin, Münih, Hamburg.

Brezilya: Brasillia, Salvador.

Belçika: Brüksel

Arjantin: Buenos Aires

Hindistan: Chennai, Yeni Delhi, Koçi.

Suudi Arabistan: Cidde

İrlanda: Dublin

Çin: Hong Kong

Danimarka: Kopenhag

Malezya: Kuala Lumpur

Portekiz: Lizbon

İngiltere: Londra

İtalya: Milan

Çekya: Prag

Güney Kore: Seul

Fransa: Courbevoi, Paris, Fontenay Sous Bois, Saint-Quen.

Singapur: Singapur

Tayvan: Taipei

Japonya: Tokyo

Avusturya: Viyana

Polonya: Varşova

Özbekistan: Taşkent

Gürcistan: Tiflis"