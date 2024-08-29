İmamoğlu Adıyaman'da temel atma törenine katılacak - Son Dakika
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İmamoğlu Adıyaman'da temel atma törenine katılacak

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Belediyesi binası temel atma törenine katılacak.

29.08.2024 09:04  Güncelleme: 09:22
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09.30 - 11.15 - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odak Grup Toplantısı'na katılacak, Adıyaman Belediyesi binası temel atma törenine, Yaylakonak köprü ve Gölbaşı Park açılışlarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ADIYAMAN)

10.00- TÜİK, ağustos ayı ekonomik güven endeksi ile temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - 14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci çeyreğe ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni ve dijital taksi hizmeti önerisinin görüşüleceği Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

11.00 - Öz Büro İş Sendikası üyesi 400 işçinin, 29 ildeki 69 Sarar mağazasındaki grevi başlıyor. Öz Büro İş Sendikası, ANKAmall AVM önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi,  orman yangınları ile ilgili olarak Türkiye Ormancılar Derneği İzmir Şubesi ile birlikte basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Hayvan Hakları Savunucuları, sokak köpeklerine "ötanazi"yi de öngören yasanın iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Cezaevi'nde ziyaret edecek, daha sonra  partisince Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenecek "Çiftçi Mitingi"nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ALİAĞA - TURGUTLU)

18.00 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'la karşı karşıya gelecek. (ANKARA)

20.00 - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımını ağırlayacak. (TRABZON)

21.00 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında, İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek. (İSTANBUL)

- Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (BRÜKSEL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu Adıyaman'da temel atma törenine katılacak - Son Dakika

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