İmamoğlu-Erbakan Görüşmesi... "Hukuk Mahkemede mi Görülüyor? Yoksa Ankara\'da Bir Başka Ofiste Mi?"

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Gazeteciler İmamoğlu'na, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluğuna yapılan itirazın reddedilmesi yönündeki görüşlerini sordu. İmamoğlu soruyu, "Neresini, hangi kısmını anlatayım, Şahsımla ilgili kısmı mı anlatayım ya da sadece Prof. Dr. Özer'in tutuklanma süreciyle ilgili, daha mahkemeye konu intikal etmeden, daha savcılık iddianamesi çıkmadan atılan manşetleri mi? Hepsi bir garabet. Yani hukuk mahkemede mi görülüyor, yoksa Ankara'da bir başka ofiste mi yazılıp çiziliyor" diye yanıtladı.

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Hakan KAYA