İmamoğlu: "Konuşurken Soruşturmaların Biri Birini Kovalıyor. Amaçları Önümüzdeki Seçimleri Yargıyla Dizayn Etmek"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Küçükçekmece'de İSKİ'nin temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalara ilişkin "'Biz yapamadık bari yapanlara engel olalım. Bakış bu. İstanbul'un, vatandaşın ihtiyacı olan, parasını da bizim bulduğumuz projeleri bekletelim ya da izin vermeyelim. Böyle yaparsak İmamoğlu'nu aşağı çekeriz. Şimdi bunun işe yaramadığını gördükleri için taktikleri her gün farklı modellere dönüş. Yetinmiyorlar, ne yapıyorlar? Soruşturma açalım diyorlar. Yani konuşurken soruşturmaların biri birini kovalıyor. Yoktan davalar çıkaralım, şunları siyasetin dışına bir atalım. Ekrem İmamoğlu'nu oradan koparalım. Biz yolumuza devam edelim. Tabi amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki seçimleri yargıyla dizayn etmek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Küçükçekmece'de yağmur suyu kaynaklı taşkınlara son verecek ve çevre kirliliğini önleyecek projeleri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı temel atma töreniyle başladı. Güncel yatırım bedeli 740 milyon TL olan İSKİ Küçükçekmece İlçesi Çevre Projesi için temel atma töreninde İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal C¸ebi ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmasına hukuksuz şekilde tutuklanarak görevlerinden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yakın zamanda özgürlüklerine kavuşması temennisiyle başlayan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"İmara açılmasının bedeli 6-7 milyar TL"

"Geçmiş yönetimlerin aksaklık haline getirdiği, önemsemediği, umursamadığı, bugün yapılan yatırımlar; yeni kurulan bir şehrin altyapı yatırımları değil ya da Ayamama'da giderdiğimiz sorun ya da Ayamama'nın Kaynarca kolunda ya da Yarımburgaz mevkinde veya 11 mahallesinde yapacağımız bu yatırımlar yeni kurulmuş bir şehrin altyapı yatırımları değil. Geçmişten bugüne kadar şehir kurulurken ya da şehir yaşama dahil olurken ihmal edilmiş, görülmemiş… Bugün burada neredeyse 800 milyon liraya yakın bir yatırımı yapıyoruz. Bakın orada Haramidere'de hep söylüyorum, göz göre göre bir derenin yatağına, bir derenin yatağına, imara açıp, oraya binaların yapılmasına müsaade eden, o insanların hayatını riske atıldığı bir ortamda biz şimdi ne yaptık? Orada imara açılan, oraya bina yapılan o binaları kamulaştırdık. Parasını verdik, orayı binalardan arındırdık. Dereyi aldık tekrar kendi akarına getirdik. Altı yedi kat çapında derenin yatağını büyüttük. Oradan artık akan o dereyi, sele ve su baskınına sebep olmayacak hale getirdik. Çevresini de yaşam vadisi şeklinde hayata kazandırdık. Bütün bu söylediklerimin toplamı 6-7 milyar TL'ye doğru giden yollarıyla vesairesiyle kocaman bir bedel. Niye?

"Eş, dost, akraba alanı değil, milletle birlikte ayağa kalkma yolculuğu"

Neden yaptık? Yapılan hataları düzeltmek için yaptık. Kimin parasıyla yaptık? Milletin parasıyla yaptık. Kimin bedelini ödedik? Oradaki o kötü aklın, 20-25 yıl önceki o kötü aklın yaptığı üretimin bedelini ödedik. Yazık değil mi milletimizin parasına? Yazık değil mi? Sizin cebinizden çıkan bu ekstra paralara… Ondan sonra milletimizin yoksulluğunu, milletimizin fakirliğini konuşuyoruz. Ondan sonra haksız ve hukuksuz bir biçimde milletimizin yetkilendirdiği insanların gasp edilmesini konuşuyoruz. Sevgili dostlarım, sevgili hemşehrilerim artık İstanbul'da başlayan kıvılcım çok büyüyecek ve bütün milletimizi aydınlatacak. Nedir o biliyor musunuz? İlk gece söyledim. Ne dedim? Hak yemem, hakkınızı yedirmem dedim. Yaptığınız işin yola çıkışımızın felsefesi budur. Kesinlikle halkın ve milletin iktidarı, hak yeme hakkınızı yedirmem anlayışı. Liyakat yolculuğu, milletin akıllı evlatlarıyla, milletin yol ve güzergahını çizme yolculuğu. Bir avuç insanın aklı değil, milletin evlatlarının aklı. Eş, dost, akraba alanı değil, milletle birlikte ayağa kalkma yolculuğu…

"86 Milyon yurttaş benim en değerli, en güzel yol arkadaşım"

Genel müdürümüzden çalışanlarına, genel müdür yardımcılarından daire başkanlarına, her bir arkadaşımız kendi liyakatli alanlarında başarı elde etmiş insanlar. O yetkilerle donatılmış bir biçimde şehre hizmet ediyorlar. Hiçbirisinin bir ön yargıyla ya da bir saplantıyla ya da ne olursa olsun yakınımda birisi olsun anlayışıyla değil. Benim yakınım kim biliyor musunuz? Bu ülkenin 86 milyon insanı benim en yakınımdaki insan. Bu ülkenin 86 milyon yurttaşı her yurttaşımın nitelikli ve liyakatli evladı benim en değerli, en güzel yol arkadaşım. Ben yurttaşıma böyle bakıyorum. Onun için başarı bizim yanımızdan ayrılmadı, ayrılmayacak. Biz bu milletin önünü açacak yol ve yöntemi çok iyi biliyoruz. O bakımdan bugün yapılan her kötülük bizi bu yoldan asla çıkartmayacak.

"Yoktan davalar çıkaralım, şunları siyasetin dışına bir atalım"

Bunları hazmedemeyen, bunları anlamak yerine bunları engellemeye çalışan iktidarın taktiği ne yaşatıyor bize? Biz yapamadık bari yapanlara engel olalım. Bakış bu. Biz yapamıyoruz yapana engel olalım. İstanbul'un, vatandaşın ihtiyacı olan, parasını da bizim bulduğumuz projeleri bekletelim ya da izin vermeyelim. Böyle yaparsak İmamoğlu'nu yıpratırız. Böyle yaparsak İmamoğlu'nu aşağı çekeriz. Şimdi bunun işin yaramadığını gördükleri için taktikleri her gün farklı modellere dönüş. Yetinmiyorlar, ne yapıyorlar? Soruşturmaya açalım diyorlar. Yani konuşurken soruşturmaların biri birini kovalıyor. Yoktan davalar çıkaralım, şunları siyasetin dışına bir atalım. Ekrem İmamoğlu'nu oradan koparalım. Biz yolumuza devam edelim. Tabi amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki seçimleri yargıyla dizayn etmek.

"Koltuk davası gözlerini o kadar köreltmiş ki siyasetin ne manaya geldiğini unuttular"

Koltuk davası gözlerini o kadar köreltmiş ki siyasetin ne manaya geldiğini unuttular. Siyasetin vatandaşa hizmet yarışı olduğunu, oturdukları koltuğun vatandaşa ait olduğunu değil de şahsi mülkü olduğunu düşünen bir akla dönüştüler. Millete daha fazla adalet, daha fazla refah, daha fazla hak ve özgürlük sunmak olduğunu, siyasetin bu yolculuğa destek olmak olduğunu unuttular. Onun için açık ve net söylüyorum. Bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollama zamanı gelmiştir. Bu çok net. Milletimizin, halkımızın vicdanından asla kuşku duymuyorum. Kol kola yürüdüğümüzde milletimize kendimizi emanet ettiğimizde insanımızla başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını da biliyorum. ve biz bunun en güzel, en değerli ispatını da söylediğim gibi İstanbul'da 2019'dan beri bütün Türkiye'ye hatta dünyaya ilham olacak şekilde demokrasi ve hukuk mücadelesini de vererek halkıyla birlikte neler başarabildiğini göstermiş, ispat etmiş bir toplumuz. Dolayısıyla kimse bizi yıldıramaz.

"Trabzon evladıyım"

Zannediyorlar ki Ekrem İmamoğlu'na mini minnacık da olsa korku verebiliriz ya da şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diyorlar. Çok net ifade edeyim kimse bizi yıldıramaz. Kimse bizi bu yoldan döndüremez. Sevgili dostlarım bir insan yola çıktığı ilk andan itibaren ailesine kendini borçlu hisseder. Annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından helallik alır ve yola çıkar. Onun için ben her zaman derim ki Allah'ım beni aileme mahcup etme. Çünkü onlar gözüyle, duasıyla yanındadır. Şimdi şimdi güzel temaslar, güzel cümleler var. Onun için onu da anmadan edemeyeceğim. Duamın ikincisini şöyle yaparım. Ben bu cennet vatanım çok güzel, cennet gibi bir köşesinde doğdum. Trabzon evladıyım ben. Trabzon evladı yurdumun her ilinin evladı gibi ben bir Trabzon evladı olarak milletine ve vatanına hizmet etmekte kararı coşkulu bir Karadenizliyim. Ülkemin her vatandaşı, her bölgesi değerlidir. Bu konuda hiç kimse şüphe duymasın. Onun için derim ki Allah'ım beni doğduğun topraklarda yaşayan insanlara da mahcup etme. Sonra duanın en büyüğünü şöyle yaparım. Dünyanın en güzel ülkesindeyim. En cennet şehrindeyim, İstanbul'dayım. Bu ülkenin, bu şehrin 16 milyon insanına, bu ülkenin 86 milyon insanına, her evladına, doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine; Türk'üne, Kürt'üne, Sünni'sine, Alevi'sine gayrimüslimine her vatandaşına Allah'ım beni mahcup etme diye dua ediyorum.

"Biz tek kişilik oyunu sevmeyiz"

Benim yol yürüyüşümün bir bedeni, bir bedeli var. O da ne biliyor musunuz? Her dakikasında, her saniyesinde elinden geleni ardına koymadan milletine hizmet etme bedeli. Onu ödeyeceğim milletimize. Bundan geri dönmeyiz. Yolumuz açık olsun mu? Hep birlikte bu ülkeyi refaha, huzura ve bu şehrin insanlarını adil bir ortamda ekonomik anlamda zenginliğin konuşulduğu bir ortamı var etme konusunda kararlı olmaya hazır mıyız? Milletimiz hazır. Şunu söyleyeyim biz tek kişilik oyunu sevmeyiz. Biz oyunu bütün severiz. Horon gibi, halay gibi... Biz memleketin her insanıyla kol kola olmaya kol kola bu ülkede büyük ve çok böyle neşeli, coşkulu bir oyun oynamaya hazırız. Bu ister halay, ister horon, ister başka türlüsü milletçe kol kola olmaya, coşkuyla geleceğe yürümeye hazır mıyız? Onun için ne yapacağız? Bugün burada attığımız temel gibi tek yol diyeceğiz. O da ne? Tam yol ileri kardeşim. Tam yol ileri, yolumuz açık olsun."

Başa: "Taşkın görüntülerini Küçükçekmece'de son vermiş olacağız"

Projeyle ilgili bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa şunları söyledi:

"Hem doğanın hem de tarihin bir araya geldiği bu özel bölgede İSKİ olarak önemli projeleri hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz kapsamında 11 mahallemiz yer alıyor. Bu mahallelerimizde 10 bin metre yağmur suyu ve şebeke ve kolektör hattı inşaatı gerçekleştireceğiz. Yine 34 bin 200 metrede atık su kolektör ve şebeke imalatlarını yapacağız. Yine burada özellikle problem olan Nakkaşdere ve Kaynarca derelerinde 580 metrede dere ıslahı imalatını yaparak bu taşkın görüntülerini inşallah Küçükçekmece'de son vermiş olacağız."

"Hukuk mücadelemiz devam edecek"

Program sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Belediye imkanlarını bıraksın sade vatandaş olarak yarışa katılsın" sözlerine "Hep birlikte eşitleneceğiz merakınız olmasın. Sade vatandaşız zaten" yanıtını verdi.

"Dün yaptığınız basın açıklamasını medya kuruluşları haberleştirirken soruşturma açılacağı kaygısıyla sansürlemek zorunda kaldı. Düşüncelerinizi alabilir miyiz" denmesi üzerine İmamoğlu, "Hukuksuzluğun her türlüsünü kınıyoruz. Ama sansürlemek ama ne olursa olsun hukuk mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.