CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi - Son Dakika
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Politika

CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

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CHP'nin 2023 Kasım ayında yapılan kurultayının iptali için açılan davalar tek dosyada birleştirildi. İlk duruşma bugün görülecek. 38. Olağan Kurultay'da "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, partinin Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya tanık sıfatıyla ifade verdi. Gögerkaya'nın Ankara'da bir mekanda yaşandığını iddia ettiği "para" alışverişi dikkat çekti.

17.04.2025 09:09
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Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. İlk duruşma bugün yapılacak.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, CHP davalara ilişkin cevabını mahkemeye sundu. Davanın reddini talep eden CHP, mevzuat hükümlerini hatırlattı. CHP'nin dilekçesinde "Kongrede alınan bir kararın iptali karar tarihinden en fazla üç ay içerisinde istenebilir. Dolayısıyla dava süresi içerisinde açılmamıştır." denildi.

ERZURUM DELEGESİ İFADE VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya, 2022'de CHP'ye katıldığını ve Erzurum Uzundere ilçe başkanı olarak görev yaptığını, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delege olarak oy kullandığını anlattı. Kurultayda oyunu Özgür Özel'e verdiğini aktaran Gögerkaya, o dönem Erzurum il başkanının Serhat Can Eş olduğunu, Eş'in kurultaydan önce Erzurum delegeleriyle toplantı yaparak iki liste hazırlayıp delegelere dağıttığını belirtti.

Gögerkaya, ifadesinde şunları kaydetti; "Listenin birisini Özgür Özel için, diğer listeyi de Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladı. İki listenin olmasının nedeni kendisinin genel başkanlık yarışında bulunan her iki kişi ile görüşerek onlardan kendisine en çok menfaati teklif eden ve kendisinin Erzurum il başkanlığını devam ettirecek olan kişiyi desteklemekti. Serhat Can Eş, kurultaya bizden birkaç gün önce geldi. Ankara'ya gelince Kemal Kılıçdaroğlu ile resim paylaşıp desteğini açıkladı. Başkan, İstanbul dönüşü bu kez de Özgür Özel ile görüşüp resim paylaştı. Özel'e desteğini belirtti. Biz bu duruma Erzurum delegeleri olarak tepki gösterdik. Erzurum'un sekiz delegesi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp resim paylaştık, kendisine olan desteğimizi beyan ettik."

Gögerkaya, genel merkezden çıkınca yanındaki delege arkadaşlarına il başkanı ile görüşmeyi teklif ettiğini, 4 kişinin bunu kabul etmediğini ve diğer 3 kişiyle Eş'in olduğu otele gittiklerini belirtti.

"BANA BİN DOLAR PARA UZATTI"

Kurultaydan bir gün önce Serhat Can Eş, Erturan Alagöz ve Aziziye'den Abdulkadir isminde bir kişiyle Ankara'da bir mekana gittiklerini anlatan Gögerkaya, "İlerleyen saatlerde 02.00 civarında Serhat Can Eş, bizi pavyonun dışında kapı girişine davet etti. Orada bize hitaben 'Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım.' dedi ve cebinden para çıkardı. Bana 1000 dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Arkadaşım Erturan Alagöze'e 1500 dolar teklif etti ve o parayı alıp cebine koydu. Abdulkadir'e ise 1000 dolar teklif etti ancak Abdulkadir bu parayı kabul etmeyip, ortamı terk edip Kılıçdaroğlu'nun ekibinin olduğu tarafa gitti."

Daha sonra otele geçtiklerini, Eş'in gösterdiği evrakları da imzaladıklarını belirten Gögerkaya, "Biz evrakları imzaladıktan yaklaşık 20 dakika sonra Şaban Sevinç isimli gazeteci kendi X hesabından bizim imzalayıp Serhat Can Eş'e verdiğimiz evrakı aynen paylaştı." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL LEHİNE OYUMU KULLANDIM"

Gögerkaya, "Erzurum delegelerinden Ekrem Ekmekçi, Yunus Siner, Ümit Karacabey, Bayram (Tekman ilçe başkanı), Recep Eren'in para aldıklarını duymadım. Serhat Can Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Eş'e WhatsApp üzerinden gönderdim. Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı." beyanında bulundu.

Kurultay bittikten sonra Erzurum'a döndüklerini anlatan Gögerkaya, delegeler ve partililer arasında şaibe iddiasının çok konuşulduğunu söyledi. Gögerkaya, bu şaibe iddialarının araştırılarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını, varsa tespit edilecek sorumluların cezalandırılmalarını talep etti.

CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
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Kaynak: AA

Politika, Erzurum, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Kadayıf:
    Mk TEK KAŞLILARı 1 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    TEK KAŞLILAR dan YORUMLAR ALALLIM 2 3 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Bak Bunu Bir Doğulu Olarak Net Söylüyorum. Doğu İnsanına Seçim ile alakalı zerre güvenmeyin arkadaş. Urfa'da oylarını bir kömüre malkarnaya Tuncelide bir Buzdolabına Gaziantep de 1000 TL lik market çeklerine satan insanlar var. pavyonda ne işin vardı madem o kadar namuslusun e gavt demezler mi adama. Vallhi Doğuda Tek güvendiğin seçmen Dem Seçmeni diğerleri kim ne verirse satar kendini. Net 0 0 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Abuzar, Güldane Doğan doğum yapacak. 0 0 Yanıtla
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