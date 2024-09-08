İmamoğlu: \'Siyasi rant için gençlerle uğraşmak yanlıştır\'

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(BİLECİK) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu millet sizin kararlarınızın ne sıklıkla değiştiğini biliyor. Kararlarınız taban tabana zıt hale geliyor. 2019'da 'Katil Sisi' diyorlardı. Bana da Sisi denildi. Şimdi ne oldu 'Kardeşim Sisi.' Bana da 'kardeşim' denilmesini beklerim. Biz tutarlı duruşu temsil etmeye devam edeceğiz. Onlar bu tür zıtlıklarıyla tarihe geçsin" dedi.

Bilecik'te, Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentin, bu toprakların tarihi boyunca direnişin, fedakarlığın ve kurtuluş mücadelesinin kalbinde yer aldığını belirtti. Subaşı, "Bugün burada açılışını yaptığımız bu proje, genç nesillerimize geçmişi anlatan, milli şuurumuzu diri tutan bir eser olacaktır. Bizler ise geçmişten aldığımız kuvvetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini takip ederek, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu projeyi destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu da törende yaptığı konuşmada, bu projeyi çok önemsediklerini dile getirdi. Projeyi önemli fedakarlıklarla ve zor bir zaman diliminde tamamladıklarını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Anadolu ve dünyanın tarihini şekillendirmiş bir alandayız. Bu coğrafyayı anmadan, anlamadan kendinizi anlayamazsınız. Burada Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu var. Milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda ne büyük bir mücadele verdiğini kavrayamayan, kesinlikle milletine doğru düzgün hizmet dahi edemez. Bu milletin bir parçası olduğunu kavrayamaz. Anadolu'nun dört bir yanından gelerek bu topraklar için canını veren şehitlerimize karşı ne büyük bir borç içinde olduğumuzu bilmemiz lazım. Esir edilmek ve hatta tarihten silinmek istenen milletimiz burada ayağa kalktı ve hep birlikte geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıktı. Sürekli savaş kaybedilerek gerileyen bir sürece tam olarak burada 'dur' denildi. Bunu milletimiz başardı. Bu memleketin ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Milletin azim ve kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını burada ispat etti. İnancımız ve bütünlüğümüz kocaman bir devlet yarattı. Milleti ve devleti işte bu bütünlük bir arada tutar. Allah bu milleti birbirinden ayıran ve uzaklaştıran bütün düşünceleri bu milletten uzak tutsun. Milletin içine nifak sokmak, toplumda kutuplaştırmalar yaratmak çok hayırsızdır. Memlekete hayrı olmayan her şeyi itmeliyiz."

"Harbiye'nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı, siyasi rant elde etme aklını üzülerek dinliyorum"

İmamoğlu, konuşmasında Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla yemin etmesine ilişkin tartışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin güvenle bilime, akla, sanata odaklandığı bir ülke vadetmeliyiz. Neredeyse hiçbir meseleyi kafalarının arkasında bir ajanda olmadan tartışamadığımız günleri yaşıyoruz. Üzüntüyle ifade ediyorum; her olaydan siyasi rant sağlama çabası ve bu çabayla masaya oturmanın ilk kuralı olarak davranmayı esefle izliyorum. Sanki ülkemizde bütün sıkıntılar bitmiş, her meseleyi halletmişiz ve hiçbir sorunumuz yokmuş gibi Harbiye'nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek bunu üzerinden dahi siyasi rant elde etme aklını üzülerek dinliyorum. Bu tür tutum ve tavırların ne kadar kötü olduğunu hiç hesaba katmıyorlar mı diye düşünüyorum. Özellikle seçilmiş bir toplantıda milleti birbirinden ayrıştırma gayreti içerisinde ve o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Biz bu anlayışın karşısındayız. Özellikle seçilmiş o toplantıda, olaydan 8 gün sonra sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Sizin derdiniz ne? Bu milleti kavga ettirmeden bir gün geçirtmeyecek misiniz? İnsanlar kucaklaşacak diye ödü kopuyor bunların. Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil. Gençler ne yapmış? En mutlu günlerinde ebedi Başkomutana teşekkür ediyorlar, bunun nesi suç? Bizim anlayışımızda 'Siyaseti kışladan uzak tutacaksın' deriz. Orası ortak değerlerin yeridir. Bilmeyenlere söyleyelim, 86 milyonun ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk. Buradan teğmenlere sesleniyorum; 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeye devam edin. Darbeymiş, menfaatmiş... Hadi oradan"

"Yan yana durarak aramıza nifak sokmalarına izin vermeyeceğiz"

İmamoğlu, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu millet sizin kararlarınızın ne sıklıkla değiştiğini biliyor. Kararlarınız taban tabana zıt hale geliyor. 2019'da 'Katil Sisi' diyorlardı. Bana da Sisi denildi. Şimdi ne oldu? 'Kardeşim Sisi'. Bana da 'kardeşim' denilmesini beklerim. Biz tutarlı duruşu temsil etmeye devam edeceğiz. Onlar bu tür zıtlıklarıyla tarihe geçsin. Vatandaşına karşı had bildiren değil, vatandaşına karşı haddini bilen yönetici olmaktır Cumhuriyet'in yöneticisi olmak. Tek hedef var, bu memlekete, en güçlü cumhuriyetin, demokrasinin ve özgürlüğün hissedildiği, o eşit hissedarlığın hissedildiği günleri hediye etmek. Yan yana durarak aramıza nifak sokmalarına izin vermeyeceğiz. Ben bu yolculukta en çok çalışmaya niyet eden bir neferim. Göreceksiniz hep birlikte başaracağız."