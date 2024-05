İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Bingöl\'e tebrik ziyareti yaptı

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e tebrik ziyareti yaptı. Belediye girişinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, önceki dönemde İBB- Tuzla Belediyesi iş birliği ile ilişkilerin eş güdümünde bazı zafiyetler ve sıkıntılar oluştuğuna dikkat çekerek "Geçtiğimiz 5 yıla tabii ki çok hizmet sığdırdık Tuzla'da ama bu 5 yıl, onu da geçerek, aşarak, İBB-ilçe belediyesi iş birliğiyle Tuzla'nın tarihine özel bir dönem olarak geçecektir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e tebrik ziyaretinde bulundu. Tuzla Belediyesi girişinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, Bingöl tarafından makam odasında ağırlandı. Bingöl'e ve çalışma arkadaşlarına görev dönemlerinde başarılar dileyen İmamoğlu, "Tuzla, önemli bir ilçemiz. Tuzla, bir uçtan bir uca baktığınızda aslında İstanbul'a doğudan giriş kapısı yorumu yapabiliriz. Buna yakışan, sorunlarını çözmüş, aşmış, hatta yeni dönemde Kocaeli'nin sınırı bir ilçe olma vasfıyla da iki şehir arasındaki bu geçişi de en güçlü şekilde sağlaması, uyumlu bir şekilde Kocaeli gibi büyük bir şehirle daha bütünleşmesi, Marmara bütünü açısından da her yönüyle, her kavramıyla, her belediyecilik unsuruyla önemsediğimiz bir ilçemiz" dedi.

"Bingöl, 2019'dan bu yana verdiğimiz hizmetlerin canlı tanığı"

Bingöl'ün, eski CHP Tuzla İlçe Başkanı olması nedeniyle İBB nezdinde 2019'dan bu yana verdikleri belediyecilik hizmetlerinin canlı tanığı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "İlçe başkanı kimliğiyle yereli çok dert edinen ve onu sürekli diri tutma gayreti içerisinde olan ve çözümü konusunda da etkin rol alma prensibini hiçbir zaman geri çekmeyen, iyi bir ilçe başkanlığı sınavı vermiş arkadaşlarımızdan birisidir. Şimdi bu, kendisine, İstanbul'da bir kısım belediye başkanlarımızda da olduğu gibi farklı bir sorumluluk yüklüyor. O da her yerde söylediğimiz, yeni nesil belediyecilik anlayışının vücut bulması gereken özel belediye başkanlarımızdan birisi Eren Ali Bingöl Başkanımız. Bunu da layığıyla yapacağına inanıyorum. Elbette bu unsurları, birçok kez kendisiyle paylaştık, konuştuk. Aslında bir konum yükleyerek ya da bir makam yükleyerek değil ama her olaydan çıkarında bulunarak 5 yıllık dönemimizde, her daim 'Bunlar nasıl olmalı' noktasında konuştuk ama bugün kendisine hem CHP'nin Tuzla'da aday olmak kavramı sorumluluk olarak verildi hem de ardından halkımız güçlü bir destekle kendisini belediye başkanı seçti" diye konuştu.

"Başkanımıza başarılar diliyoruz"

"Geçtiğimiz 5 yılda elde edilen tüm veriler, deneyimler, sorumluluklar her yönüyle sırtında bir yüktür" diyen İmamoğlu, "Biz de böylesi bir sorumluluğa ve böylesi bir kavramı, yeni nesil anlamıyla üstlenecek ve taşıyacak olan yol arkadaşımızın başarılı olması ve gerçekten şehrimizde, ülkemizde örnek belediye başkanlarını, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına hediye etme noktasında da elimden gelen bütün gayreti o arkadaşlarıma bütün desteği vermekten geri durmayacağımı bildirmek isterim. İstanbul'da bu misyonu taşıyan belediye başkanlarımız var. Türkiye'de bu misyonu taşıyan belediye başkanlarımız var. Özellikle genç kimlikleriyle de hassas bir konumdalar. Yolları açık olsun. Başarılar diliyoruz. Başkanımıza başarılar diliyoruz. Tuzla'mıza iş birliği içerisinde çok güzel bir dönemin varlığını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok hizmet sığdırdık Tuzla'da"

Önceki dönemde İBB-Tuzla Belediyesi iş birlikleri ve ilişkilerin eş güdümünde bazı zafiyetler ve sıkıntılar oluştuğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Bunlar giderildiğinde ne kadar daha pratik, ne kadar daha güçlü iş birliği yapılabileceğini de Tuzla halkına hep beraber ispat edeceğiz. Geçtiğimiz 5 yıla tabii ki çok hizmet sığdırdık Tuzla'da ama bu 5 yıl, onu da geçerek, aşarak, İBB-ilçe belediyesi iş birliğiyle Tuzla'nın tarihine özel bir dönem olarak geçecektir. Ben bu duyguyla bugün buradayım. Başkanımıza, heyetine başarılar dilerim. İnşallah bizim için iyi bir stratejik süreç tarifi yapan toplantı olacak bugün. Birkaç saati Tuzla'da, Başkanımız ve onun yol arkadaşlarıyla birlikte geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bingöl: Hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl de İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "2019 yılının sonunda bir ilçe başkanı olarak, sizin belediyecilik anlayışınızı, vatandaşa nasıl temas ettiğinizi gördüğümde, aslında çok büyük dersler de kendi içimde aldım. Bugün sizi burada ağırlamaktan bu kapsamda büyük bir gurur duyuyorum. Tuzla halkına hizmet etmekte, sizin belediyecilik anlayışınızla birlikte vatandaşlarımıza eşit mesafede, sadece ama sadece hizmeti öne alarak, asla ego yapmadan, sadece Tuzla halkına hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki, bu 5 yılda da sizin bu göstermiş olduğunuz tutum ve davranışı, çok güzel bir şekilde temsil edeceğiz ve çok daha güzel yarınlara da kavuşturuyor olacağız. Şeref verdiniz, iyi ki geldiniz" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Bingöl, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Tuzla'nın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.