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(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tebrik ziyaretinde bulundu. "Belediyecilik üzerinden her belediye başkanımızla bu süreçte etkin masalarımızda buluşmayı ve konuşmayı istiyoruz" diyen İmamoğlu, "Milletimizin bana göre 2024 seçimlerinde verdiği en kuvvetli mesaj; buluşun, konuşun, birlikte iş üretin mesajıdır. Bu manada, her ilçemizle sonuna kadar buna hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim kamuoyuna" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret etti. 31 Mart'ta AKP listelerinden ikinci kez aynı göreve seçilen Yıldırım'a tebriklerini ve başarı dileklerini ileten İmamoğlu, "Her ilçemizin kendine has bir pozisyonu var ve bu pozisyonu değerlendirirken, yerelden başlayarak değerlendirmek ve onu birlikte tasarlamanın gücünü bilen birisiyim. Bu manada umuyoruz ki iyi bir koordinasyon, iyi bir iş birliği süreci ve masası oluşturalım" dedi.

"Stratejik planı, ilçe belediyelerimizle birlikte oluşturacağız"

Yeni döneme de 39 ilçe belediyesini sırayla ziyaret ederek başladıklarını aktaran İmamoğlu, "Onların gözünden Ümraniye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle nasıl çalışmalı ve neleri talep ediyor, neleri öngörüyor; bunları her ilçeyle, yaklaşık 2-2,5 saat vakit geçirerek, birebir katıldığım toplantılar yapıyoruz. Akabinde oluşturduğumuz görevlendirmelerle, sizin ilgili arkadaşlarımızla toplantı yapmalarını talep ediyoruz. ve bunları çok hızlı yapıp, açıkçası temmuz ayına tümden yetiştirerek, bir öngörüyü oluşturup, ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan olarak masaya getireceği bir süreci, bütün ilçe belediyeleriyle konuşup, tartışıp, bütçe ve icraat dengesini de oluşturup, sunmasını sağlayacağız. ve bu paylaşımı, bu iş birliği zeminini, bunun evraka dönmüş halini de hem biz hem ilçe belediyeleri hem halkımız, 5 yıl boyunca da takip ediyor olacak. Daha gerçekçi, daha uygulanabilir olması şekliyle sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda, 39 ilçemizi geziyoruz" diye konuştu.

"Milletimizin 2024 seçimlerinde verdiği en kuvvetli mesaj..."

Ümraniye'nin İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olduğunu anımsatan İmamoğlu, "Geçtiğimiz dönemden çok daha iyi bir koordinasyon, çok daha üst seviyede bir koordinasyonu sağlamayı diliyoruz. Bu manada, deneyimli bir belediye başkanımız olarak, belediyecilik üzerinden her belediye başkanımızla bu süreçte de yine etkin masalarımızda buluşmayı ve konuşmayı istiyoruz. Milletimizin bana göre 2024 seçimlerinde verdiği en kuvvetli mesaj; buluşun, konuşun, birlikte iş üretin mesajıdır. Bu manada, her ilçemizle sonuna kadar buna hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim kamuoyuna. İnşallah İsmet Yıldırım Başkanımızın hem siyasi ekibi hem bürokrasi ekibi hem çalışanları hem Ümraniye halkıyla iş birliği içerisinde, başarılı bir dönem olur. Ben hep söylüyorum; inşallah en başarılı Ümraniye dönemi olur. Bir sonraki talip olan, ondan daha başarılısını isteyerek, ondan daha başarısını yapacağını iddia ederek talip olsun. Bu iş böyle olursa, şehirlerimiz ve ülkemiz gelişir. Bugün yapacağımız güçlü toplantının hem Ümraniye hem İstanbul'umuza hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım: "Bu güzel şehre ne kadar dokunursak..."

Yıldırım da İmamoğlu ve İBB ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Çok değerli Başkanım, Ümraniye Belediyemize ve Ümraniye'mize şeref verdiniz, hoş geldiniz. O kadar yoğunluğunuz arasında bizleri de unutmadığınız için çok teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta, Türkiye ve İstanbul'umuz önemli bir seçim geçirdi. Tekrar seçilip; İstanbul'a, bu güzel şehre birlikte, 39 ilçe olarak katacağımız hizmetlerden dolayı, hayırlı muvaffakiyetler diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah bu yeni dönemde, 5 yıl içerisindeki dönemde, güzel hizmetleri hem de Büyükşehirimiz olarak hem ilçe belediyelerimiz olarak yaparız. Bu güzel şehre ne kadar dokunursak, çok işi var çünkü, birlikte hizmete devam ederiz diye düşünüyorum"

İmamoğlu, Ümraniye Belediyesi Şeref Defteri'ne de duygularını aktardı. Konuşmaların ve defterin imzalanmasının ardından İmamoğlu ve Yıldırım, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Ümraniye'nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.