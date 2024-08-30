İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl kutlamaları için düzenlenen resmi törenlere katıldı. "30 Ağustos; eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide, her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor" diyen İmamoğlu, "Bu kapsamda, umuyor ve diliyorum ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri, bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e, bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 102'inci yıl kutlamaları için ilk resmi tören Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan resmi tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de katıldığı resmi törenin ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyduğu ikinci bir tören düzenlendi.

"Gün boyu kutlamaya devam edeceğiz"

İmamoğlu, ikinci törenin ardından yaptığı açıklamada, "Taksim Meydanı'nda, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın ikinci yıl dönümü kutlama törenlerini başlatmış bulunuyoruz. Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos denince, hepimizin içinde ayrı bir coşku var. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla beraber, istiklalimizin, aynı zamanda Cumhuriyetimizin nasıl sağlam temellere oturduğunu, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar. Büyük bir zaferdir. Çünkü, Cumhuriyetimizin müjdecisi olmuştur. Bu büyük zafer, bugün 102. yılında, bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette 'yeni zaferler' denince, savaştan Allah korusun bu ülkeyi. Bütün ülkeleri savaştan korusun. Savaştan bahsetmiyorum, yeni zaferler denince. Ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse, savaşı düşünmek dahi doğru değildir' sözünü bize emanet etmiştir. Ama biz, 'yeni zaferler' deyince; eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide, her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda, umuyor ve diliyorum ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri, bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e, bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz. Bu duyguyla burada bayramımızı kutladık. Gün boyu kutlamaya devam edeceğiz. Allah, nice güzel, moralli ve bayrağımızın altında, Mustafa Kemal Atatürkümüzün huzurunda bayramları kutlamayı milletimize nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Vatan caddesinde tören alayı"

Gül, Tokel ve İmamoğlu, Taksim'deki tören bittikten sonra İstanbul Valiliği'ne geçti. Üçlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Resmi törenler Vatan Caddesi'nde devam etti. Tören arabasına binen Gül, Tokel ve İmamoğlu, bando eşliğinde halkı selamladı. Etkinliğe yoğun katılım gösteren yurttaşlar, zaman zaman yağan yağmura aldırış etmeden, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde geçit törenine renk kattı. Selamlamanın ardından Gül, Tokel ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.

İstanbul Barosu Taksim Anıtı'nda

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve avukatlar da katıldı. Baro Başkanı Saraç, burada yaptığı açıklamada, "Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu günün adıdır 30 Ağustos. Bugün tarihteki en büyük bağımsızlık destanlarından birini kutluyoruz. Bugün ulusumuzun kaderini değiştiren, ülkemiz ve bağımsızlığımızın en önemli günlerinden olan 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 102. yılındayız. Türk milletinin sabırlı ve kararlı direnişinin eseri ve tüm mazlum milletlere umut ışığı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyor, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum" dedi.