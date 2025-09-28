İnegöl'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
İnegöl\'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı
28.09.2025 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnegöl\'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı
Haber Videosu

İnegöl'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi'nde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı, birçok silah ele geçirildi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi yolu kenarındaki tarlada meydana geldi. Ahmet Kılıçaslan (25), Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rusya uyruklu Anzhela A. (21) ile karşı gruptaki Fırat D. (20), Cahit E. (21), Samet S. (22), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) arasında aralarında kız meselesi yüzünden oluşan husumetten dolayı tartışma çıktı.

Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

SİLAHLI KAVGADA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D. (20) sırtından, Samet S. (21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Samet S. ise ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri silahlı kavgaya karışan 11 kişinin evine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda silahlı kavgada kullanılan 6 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 kişinin sorgulaması sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Kozluca, İnegöl, Güncel, Bursa, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü 100 binden fazla kişi katıldı Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 binden fazla kişi katıldı
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi
Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı Sınır mevzilerine ateş açtılar Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar
Karayolu savaş alanına döndü Havaya fırlayıp asfalta düştü, bir otomobil daha çarptı Karayolu savaş alanına döndü! Havaya fırlayıp asfalta düştü, bir otomobil daha çarptı
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüllerin sahipleri belli oldu 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüllerin sahipleri belli oldu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Erdoğan’ın başdanışmanı açıkladı İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım
Kışlıkları çıkarın Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
Esenyurt’ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi Esenyurt'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi

23:14
Manisa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
22:48
Trump, “Gazze’de savaşı bitirmek istiyoruz“ dedi, İsrail umutları anında tüketti
Trump, "Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz" dedi, İsrail umutları anında tüketti
22:38
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
22:13
Süper Lig’de 20 saniyelik basın toplantısı
Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı
21:55
Fenerbahçe’den Kadıköy’de kritik 3 puan
Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik 3 puan
20:41
Kütahya’nın Simav ilçesi beşik gibi En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem
Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi! En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem
20:05
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler MİT’ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye’de operasyon
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon
19:55
Nejat İşler’e kafa atan gazeteciden açıklama var
Nejat İşler'e kafa atan gazeteciden açıklama var
19:21
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu
19:17
ABD’de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
18:16
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 00:46:31. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.