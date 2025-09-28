İnegöl\'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı

İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi'nde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı, birçok silah ele geçirildi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi yolu kenarındaki tarlada meydana geldi. Ahmet Kılıçaslan (25), Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rusya uyruklu Anzhela A. (21) ile karşı gruptaki Fırat D. (20), Cahit E. (21), Samet S. (22), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) arasında aralarında kız meselesi yüzünden oluşan husumetten dolayı tartışma çıktı.

SİLAHLI KAVGADA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D. (20) sırtından, Samet S. (21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Samet S. ise ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri silahlı kavgaya karışan 11 kişinin evine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda silahlı kavgada kullanılan 6 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 kişinin sorgulaması sürüyor.