İnsansız Deniz Araçları Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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İnsansız Deniz Araçları Yarışması Tamamlandı

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Mersin'de düzenlenen ilk insansız deniz aracı yarışması otonom sürüşle sona erdi.

22.09.2024 17:57
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İlk defa düzenlenen insansız deniz aracı yarışması otonom sürüşleriyle tamamlandı

MERSİN - TEKNOFEST kapsamında Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün süren İnsansız Deniz Aracı Final Yarışması, Mersin'in Erdemli ilçesinde otonom sürüşleriyle tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğinde düzenlenen TEKNOFEST yarışları çerçevesinde Erdemli Balıkçı Barınağı'nda Türkiye'de ilk defa yapılan insansız deniz aracı yarışmasının finali gerçekleştirildi. 124 takımla başlayan yarışta finale 27 takım kaldı. Yarışların ilk gününde insansız deniz araçları teknik kontrolden geçirildi. Teknik kontrolleri başarıyla geçen deniz araçları manuel sürüşle denizde verilen görevleri yerine getirdi. Görevlerini tamamlayan deniz araçları dün ve bugün otonom sürüşle engelleri geçti. Daha sonra en iyi tasarım ödülü Ankara Gazi Üniversitesi'ne, en özgün yazılım yarışması ödülü İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'ne,en iyi takım ruhu ödülü ise İstanbul Teknik Üniversitesi'ne verildi. Daha sonra açıklanacak olan 1'inci, 2'inci ve 3'üncü takımların ödüllerinin ise Adana'da 2- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek büyük TEKNOFEST festivalinde verileceği belirtildi.

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünde görev yapan Muhammet Fatih Şahin," İlk kez düzenlenen insansız deniz araçları yarışmasının 4'üncü günü final günündeyiz. Dün başladığımız takımların otonom sürüşleri bugün sona erecek. Bugünün de sonunda en özgün yazılım, en özgün tasarım ve en iyi takım ruhu ödüllerini vereceğiz. 1'inci, 2'inci ve 3'üncü takımlarımız Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek büyük TEKNOFEST festivalinde ödüllerini almış olacaklar" dedi.

Şahin, ayrıca herkesi 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek büyük TEKNOFEST festivaline davet etti.

İnsansız Deniz Araçları Yarışması Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İnsansız Deniz Araçları Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

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