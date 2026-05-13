Mera ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekmek için İpek Yolu Kervanı Antalya'da tanıtıldı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) COP17 süreci kapsamında düzenlenen 'İpek Yolu Kervanı', mera ve çayır ekosistemlerinin korunmasına dikkati çekmek amacıyla Antalya'da tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Sağlıklı arazi, sağlıklı gıdanın temelidir" dedi.

UNCCD'nin 17'nci Taraflar Konferansı (COP17) kapsamında bu yıl mera ve çayır ekosistemlerinin korunmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 'İpek Yolu Kervanı' programının Antalya ayağı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Türkiye'den başlayan kervan yolculuğu, COP17'nin düzenleneceği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da sona erecek. 2026 yılının 'Uluslararası Mera ve Pastoralistler Yılı' ilan edilmesinin ardından hazırlanan programla meraların korunması, pastoralist (temel geçim kaynağı olarak evcil hayvan sürülerini doğal meralarda otlatan, genellikle göçebe veya yarı göçebe yaşam tarzı) yaşam kültürü ve sürdürülebilir arazi yönetimi konularında küresel farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İLE 2 BAKANLIK HAZIRLIK ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ

Çalışma kapsamında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapsamlı hazırlık yürütüldü. Programın Antalya açılışı, Kundu'da gerçekleştirildi. Açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Birleşmiş Milletler nezdinde üst düzey temsilciler katıldı. UNCCD İcra Direktörü Yasmine Fouad'ın da yer alacağı programda, mera ve çayır ekosistemlerinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkat çekildi.

'GÜÇLÜ BİR FARKINDALIK HAREKETİ'

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Antalya'da katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün burada 2026 Uluslararası Mera ve Pastoralistler Yılı kapsamında hayata geçirilen İpek Yolu yolculuğu girişimi vesilesiyle bulunuyoruz. Bu girişim; mera ve çayır ekosistemlerinin korunması, pastoralist yaşamın görünürlüğünün artırılması ve sürdürülebilir arazi yönetiminin güçlendirilmesi açısından son derece kıymetlidir" dedi. Türkiye'den başlayıp Moğolistan'a kadar uzanacak yolculuğun güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu söyleyen Suver, "Meraların korunması, pastoralist yaşamın sürdürülebilirliği ve arazi yönetiminde bütüncül yaklaşımların teşvik edilmesi adına güçlü bir farkındalık hareketidir. Bu yönüyle arazi sağlığı ile insan yaşamı arasındaki güçlü bağın görünür kılınması amaçlanıyor" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

2026'nın 'Uluslararası Mera ve Pastoralistler Yılı' ilan edilmesinin, mera ve çayır ekosistemlerinin küresel ölçekte yeniden önceliklendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Suver, "UNCCD COP17'nin ana gündemlerinden biri de mera ekosistemlerinin korunması, kuraklığa dayanıklı arazi yönetimi ve pastoralist yaşamın desteklenmesidir. Bu yaklaşım aynı zamanda bizlere çok temel bir gerçeği de hatırlatmaktadır; sağlıklı arazi, sağlıklı gıdanın temelidir. Toprağın, meraların ve ekosistemlerin sürdürülebilirliği doğrudan gıda güvenliği, kırsal refah ve iklim dayanıklılığı ile ilişkilidir" dedi.

'İPEK YOLU, BİR MEDENİYET HATTIDIR'

İpek Yolu'nun tarih boyunca yalnızca ticaretin değil; kültürlerin, bilgi birikiminin ve doğayla uyumlu yaşam biçimlerinin taşındığı önemli bir medeniyet hattı olduğunu belirten Suver, "Bugün bu kadim güzergahı çevresel farkındalık ekseninde yeniden ele alıyor olmamız son derece anlamlıdır. 6 Mayıs'ta Erzurum'da başlayıp, Malatya ve Gaziantep üzerinden Antalya'ya ulaşan bu yolculuk, ülkemizin farklı coğrafyalarında mera ekosistemlerinin taşıdığı değeri görünür kılmaktadır. İpek Yolu Kervan ekibinin Erzurum'dan karlı meralarından Antalya'nın sıcak iklimine uzanan bu yolculuğu, ülkemizin sahip olduğu doğal çeşitliliği ve mera varlığının zenginliğini de ortaya koymaktadır" dedi.

'SÜRÜ NEREYE GİDİYOR' BELGESELİ HAZIRLANACAK

Kervan boyunca gerçekleştirilen saha ziyaretleri, çekimler, söyleşiler ve yerel halkla yapılan görüşmelerle mera ekosistemlerinin yalnızca doğal kaynak değil; kültürel, ekonomik dayanıklılığın ve toplumsal sürdürülebilirliğin de önemli bir parçası olduğunun görüldüğünü ifade eden Suver, projenin sonunda hazırlanacak olan 'Sürü nereye gidiyor?' belgeselinin de bu mesajı geniş kitlelere ulaştıracağını söyledi. Suver, "Moğolistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UNCCD COP17'nin, arazi restorasyonu, mera yönetimi, kuraklıkla mücadele ve pastoralist toplulukların güçlendirilmesi alanlarında somut ışıklar ortaya koymasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak sürdürülebilir arazi yönetimi ve arazi restorasyonu alanındaki tecrübelerimizi uluslararası iş birlikçiliğiyle desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı girişimine katkı sağlayan başta UNCCD olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

KERVAN, TÜRKİYE'DEN MOĞOLİSTAN'A UZANACAK

6-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye rotasında ilerleyen kervan; ilk olarak 6-8 Mayıs'ta Erzurum'da, 9-10 Mayıs'ta Malatya'da, 11-12 Mayıs'ta Gaziantep'te ve son olarak 13-15 Mayıs'ta Antalya'dan geçecek. Türkiye programının tamamlanmasının ardından yolculuk, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da son bulacak. İpek Yolu Kervanı'na; UNCCD İyi Niyet Elçisi, Malili oyuncu, şarkıcı ve çevre aktivisti Inna Modja, COP17'ye ev sahipliği yapacak Moğolistan adına yetkililer, medya uzmanları, genç pastoralist temsilciler, sivil toplum öncüleri ve farklı ülkelerden uzmanlardan oluşan uluslararası ekip eşlik ediyor.

Kaynak: DHA

