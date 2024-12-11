IQUEEM, Yandex Ads Gala 2024\'te \'Gold Partner\' Ödülünü Kazandı

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TURİZM sektöründeki premium markalara performans pazarlama hizmeti veren IQUEEM, Katar Doha'da düzenlenen Yandex Ads Gala 2024'te 26 ülkeden 80 ajans arasında Akdeniz Bölgesi'ndeki turizm odaklı 'Gold Partner' ödülüne layık görüldü. Ajans, geçtiğimiz yıl da 'Silver Partner' ödülünü almıştı.

Törende ödülü alan IQUEEM İletişim Direktörü Gamze Nurluoğlu, "Bu ödül, sadece IQUEEM'in başarısını değil, aynı zamanda Türkiye'nin turizm sektöründeki güçlü konumunu temsil ediyor. Turizm sektöründe attığımız her adımın, ülkemizin tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunduğunun bilincindeyiz. Bunu artırmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'HER YENİ YILDA DAHA FAZLASINI BAŞARMAYA HAZIRIZ'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024'ün üçüncü çeyrek verilerine göre, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak yaklaşık 24 milyar dolara ulaştı. Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişiye ulaşırken, bunun yüzde 14,7'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Söz konusu tablonun Türkiye'nin turizmdeki güçlü pozisyonunu ve hedef pazarlardaki etkili stratejilerinin başarısını ortaya koyduğunu aktaran IQUEEM Kurucusu Berkun Meral ise şunları söyledi:

"Bu ödül, 16 yıldır turizm sektöründeki premium müşterilerimize sunduğumuz yaratıcı stratejilerin, rakamsal yükselişle kanıtlanmış başarımızın ve çözüm odaklı yaklaşımımızın globalde takdir edildiğinin bir göstergesi. Sektöre yön veren bir vizyonla 2025'te de sektöre değer katmayı sürdüreceğiz. Bizimle yola çıkan tüm müşterilerimizle birlikte her yeni yılda daha fazlasını başarmaya hazırız."

'OTELLERİN DOĞRU ADIMLARLA İLERLEMESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'

Meral, "Yandex iş birliğimizde gösterdiğimiz performans, müşterilere özel ve etkili çözümler sunma vizyonumuzun yalnızca bir parçası. Öyle ki Yandex Ads Agency 2023'te de'Remarketing' kategorisinde 'Silver Partner' ödülüne layık görülmüştük. Tüm bu başarıların rüzgarıyla müşterilerimize daha efektif hizmetler sunmaya devam edeceğiz. İzleme ve raporlama süreciyle birlikte stratejik hedefler oluşturarak otellerin doğru adımlarla ilerlemesinin, başarısını sürdürülebilir kılmasının önünü açıyoruz. Böylesi yoğun rekabet ortamında online itibar yönetimini profesyonelleştirerek uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizin tümünü ortaya koyuyoruz. Gelecek dönemde de birlikte başarılara imza atacağız ve ülkemizin turizmdeki potansiyelini tüm dünyaya duyuracağız" dedi.