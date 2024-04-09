Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak'ın kuzeyine 6 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.
MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, 6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği kaydedildi.
Paylaşımda, böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › MSB: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Karabük'te Aydınlıkevler istikametinden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile plakasız ATV çarpıştı. Kazada ATV'deki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?