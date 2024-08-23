Irak\'tan kaçan 1 PKK\'lı terörist Hudut Karakolu\'na teslim oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı,(MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki alanlardan kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu" ifadesine yer verildi.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."
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