İran, İsrail gemisine el koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran, İsrail gemisine el koydu

Geniş Video İzle

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koydu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a giden geminin, İsrailli iş adamı Eyal Ofel'a ait olduğu belirtildi.

13.04.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

"GEMİ İSRAİLLİ İŞ ADAMININ" İDDİASI

Tesnim Haber Ajansı Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koyduğunu bildirdi. Portekiz bandrallı "MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

BAE'DEN HİNDİSTAN'A GİDİYORDU

İsrail ordu radyosu da X Platformundan yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi. Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD basınında İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığı belirtilmişti.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirmişti.

İran, İsrail gemisine el koydu
Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Portekiz, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsrail gemisine el koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bu Kim: bu iran hic bişey yapmaz ne tiyatrolar donüyor acaba yine 290 17 Yanıtla Gültekin Konukcu: Bak yaptı gemiye el koymuş:) 72 26 Ercan Karatas: Seninde işin gücün boş konuşmam bu kim şahıs 2 4 Engin Kaya: En son Ukrayna yolcu uçağını vurmuştu 3 0
  • Nedim KARADAĞ: Laf var, icraat yok. Bir süre sonra gemiyi de bırakır. 107 4 Yanıtla
  • Gursel kalen: İran Ortadoğu’daki terör guruplarına destek vermektedir. Ortadoğu’daki terör yuvalarını İran beslemektedir. Kendi halkı zor durumda yaşarken ülkenin kaynaklarını terör guruplarına aktarmaktadır. Biz zamanlar ve halen de PKK ya da destek vermektedir. İran’a gerekli sert bir şekilde uyarılmalı ve terör guruplar yok edilmeli. İran böyle ateşle oynamaya devam ederse ağrı şekilde cezalandırılacaktır hemde İsrail tarafından. 22 32 Yanıtla
  • tuğçe: akıl yürütün biraz. iran eğer biryere saldırırsa başına gelecekleri biliyor. o yüzden temkinli davranıp mallara çöküyor. bu bir savaş sebebi değil :) tabi israil yine aynısını yaparsa bu iyi bir son değil her taraf içinde 36 8 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Tamam işte, beklenen misilleme bu. Başka bir şey beklemeyin 19 1 Yanıtla
  • Murat E: İran her şeyin ay ran ga zoz 4 1 Yanıtla
  • Alper006 : Keşke gerçekten söylediklerini yapsanda helal be İran desek ama nerde bütün bu İran'a yaşatılanlara rağmen İran'ın yaptığı sadece kuru gürültü 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.


07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:09:03. #1.12#
SON DAKİKA: İran, İsrail gemisine el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement