İş Bankası ve Okul Destek Derneği\'nden Uzaktan Eğitim Projesi: 3.720 Öğrenciye Destek

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TÜRKİYE İş Bankası ve Okul Destek Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen uzaktan eğitim projesi ile 2 yılda 3 bin 720 öğrenciye 38 bin 368 saat eğitim desteği sağlandı.

Özellikle 6 Şubat depreminden etkilenen illere yönelik gerçekleştirilen projeye 2024-2025 döneminde en yoğun katılım gösteren il Hatay olurken, katılımcıların yüzde 52,6'sını kız öğrenciler oluşturdu.

Eğitimi toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gören İş Bankası, Okul Destek Derneği ile 2023 yılı başında hayata geçirdiği projeyle, devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin temel matematik ve fen becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. İş Bankası çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak başlatılan proje, 6 Şubat deprem felaketi sonrasında bölgedeki öğrencilerin de dahil edilmesiyle genişletildi.

EN YOĞUN İLGİ HATAY, GAZİANTEP, ADANA'DAN

İki yıl önce başlayan projeden bugüne kadar 3 bin 720 öğrenci faydalandı ve toplamda 38 bin 368 saatlik eğitim desteği sağlandı. Halihazırda bin 680 öğrencinin uzaktan eğitime devam ettiği projede, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde en yoğun ilgi gösteren il 556 öğrenciyle Hatay oldu. Hatay'ı sırasıyla Gaziantep, Adana, Adıyaman ve İstanbul takip etti. Katılımcıların yüzde 52,6'sını kız öğrenciler oluştururken, en fazla talebin 577 öğrenci ile 6'ncı sınıf, 562 öğrenci ile 7'nci sınıf öğrencilerinden geldiği görüldü.

GÖNÜLLÜ EĞİTMENLER GENÇLERİN YANINDA

Projede eğitimler, aralarında İş Bankası çalışanlarının da bulunduğu gönüllüler tarafından, haftada iki saat olarak veriliyor. Gönüllüler, Okul Destek Derneği aracılığıyla başvuru, mülakat ve eğitim süreçlerinden geçerek programa dahil oluyor. Öğrenciler eğitim teknolojisi araçlarından da ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yeni Ufuklar Seminerleri de öğrencilerin gelişimini destekliyor.

İş Bankası ve Okul Destek Derneği iş birliğinde iki yılı geride bırakan proje, dijital eğitim olanaklarıyla, özellikle deprem bölgelerindeki öğrencilerin potansiyellerini keşfetmesine ve hayatlarında yeni bir sayfa açılmasına destek olmayı amaçlıyor.