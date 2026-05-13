İSKİ'den İstanbul'a dev yatırım hamlesi

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 2025 Faaliyet Raporu sunumunda İstanbul'un su güvenliği, deprem hazırlıkları, çevre yatırımları ve kültürel projelerine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Başa, megakentin altyapısını güçlendirecek dev projelerin sürdüğünü belirterek, "İstanbul'un geleceğini sağlam bir altyapı ve güçlü yatırımlarla güvence altına alıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Mayıs Ayı Genel Kurulu'nda 2025 yılı faaliyet raporunu kamuoyuna sundu. İBB Saraçhane Yerleşkesinde gerçekleşen kapsamlı sunumda, İstanbul'un içme suyu, atık su ve çevre yatırımlarıyla ilgili yürütülen çalışmaları İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa şöyle anlattı:

"İÇME SUYU YATIRIMLARINI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

"İstanbul'un artan nüfusu ve büyüyen ihtiyaçları doğrultusunda içme suyu yatırımlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Şehrimizin artan ve gelişen ihtiyaçlarını öngörerek su iletim ve dağıtım altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Haziran 2019'dan bugüne kadar toplam 987 kilometre içme suyu şebekesi, 272 kilometre isale hattı ve 22,5 kilometre içme suyu tüneli imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca günlük 703 bin 500 metreküp kapasiteli 5 adet içme suyu arıtma tesisi, 11 adet içme suyu deposu ve 8 adet terfi merkezinin inşasını tamamladık. 2025 yılı içerisinde ise toplam 147 kilometre uzunluğunda yeni ve yenilenen içme suyu şebekesi, 41 kilometre isale hattı, 2,5 kilometre içme suyu tüneli, bir içme suyu arıtma tesisi, 3 depo ve 3 terfi merkezi inşa ettik."

"İSTANBUL'UN SU ARZ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin tamamlayarak hizmete açtık. Günlük 120 bin metreküp kapasiteli Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşa çalışmalarını tamamlayarak İstanbul Havalimanı ile Arnavutköy ve çevresinin artan su ihtiyacını karşılamış olduk. Bu yatırım ile bölgenin mevcut ve gelecekteki su ihtiyacını güvence altına aldık. Melen'den temin edilen suyu arıtacak olan Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisimizi etaplar halinde toplam günlük 3 milyon metreküp kapasiteye ulaşacak şekilde planladık. Bu büyük yatırımla, nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Avrupa Yakası'na Asya Yakası'ndan daha yüksek kapasitede su iletimi sağlayacağız. Böylece özellikle kurak dönemlerde oluşabilecek susuzluk riskine karşı İstanbul'umuzun su arz güvenliğini daha da güçlendirmiş olacağız.

"KURAKLIK TEHDİDİNE KARŞI YENİ KAYNAKLAR OLUŞTURUYORUZ"

İstanbul ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Meteorolojik Kuraklık Haritası, İstanbul'un 2025 yılında olağanüstü kurak bir dönemden geçtiğini açıkça ortaya koyuyor. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi su kaynaklarımız üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. İSKİ olarak İstanbul'a kesintisiz su temini sağlamak için gerekli tüm planlama ve yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Sungurlu Barajı Protokolü İdaremizce 24 Kasım 2023 tarihinde imzalanarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş olup bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Benzer şekilde DSİ uhdesindeki Melen Barajı'nın henüz tamamlanmamış olması, Melen'den tam kapasiteyle ve en verimli şekilde yararlanılmasını güçleştirmektedir. Ancak İSKİ olarak bu durumun üstesinden gelmek ve Melen Havzası'ndaki kapasiteyi maksimum düzeyde kullanmak için Melen 3. Terfi Merkezi'ni dönemimizde devreye aldık. Günlük 735 bin metreküp iletim kapasitesine sahip bu merkez aracılığıyla sadece 2025 yılında 50 milyon metreküp, toplamda ise 122 milyon metreküp ilave suyu şehrimize kazandırdık. Ayrıca deniz suyu arıtma tesisi projesi üzerinde de teknik çalışmalarımız devam ediyor.

"DEPREME KARŞI ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Olası İstanbul depremi için hazırlıklarımız sürüyor. Şehrimizin altyapısını depreme karşı güçlendiriyor, beklenen İstanbul depremine yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Deprem açısından riskli görülen tesis ve yapılarımız için uygulama projeleri hazırlanmakta; projeleri tamamlanan yapılar ise inşa edilmektedir. Bu kapsamda Beşiktaş–Sarıyer Şube Hizmet ve Sağlık Hizmet Binalarının inşası tamamlanmıştır. Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Hizmet Binalarında ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Deprem analizleri sonucunda iyileştirme gerektiği tespit edilen Büyükçekmece, Alibeyköy ve Ömerli barajları DSİ sorumluluğunda olup, İSKİ sorumluluğundaki mevcut Terkos Barajı yerine inşa edilecek Yeni Terkos Barajı için etüt ve proje çalışmalarına başlanmıştır. İsale hatlarında deprem güvenliği için özel uygulamalar yapıyoruz. İstanbul'da kayma, çökme, kırılma ve deformasyon riski taşıyan zeminler, jeoloji uzmanlarıyla yürüttüğümüz deprem güvenlik ve kırılganlık analizleri sonucunda tespit edilmiştir. Belirlenen riskli bölgelerde, deprem sırasında hatların esnek hareket edebilmesini sağlamak amacıyla isale hatlarına esnek boru bağlantı parçaları monte ediyoruz. Bu kapsamda 30 adet esnek boru bağlantı parçasının montajı tamamlanmıştır.

"ATIK SU YATIRIMLARIYLA MARMARA'YI KORUYORUZ"

İstanbul'un çevresel sürdürülebilirliği için atık su yatırımlarına büyük önem veriyoruz. İstanbul'un atık su altyapısını gerçekleştirdiğimiz ve yapımı devam eden çevre yatırımlarımızla güçlendiriyoruz. Daha temiz bir çevre için kentimizde oluşan atık sular; tünel, kolektör ve şebeke hatları ile toplanarak modern arıtma tesislerimizde arıtılmaktadır. 2025 yılında 91 atık su arıtma tesisimizde 1 milyar 590 milyon metreküp atık su arıtılarak çevrenin korunmasına katkı sağlanmıştır. Müsilajla mücadele kapsamında biyolojik arıtma yatırımlarımız sürüyor. Hizmete aldığımız yeni atık su arıtma tesisleriyle birlikte İstanbul'da biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma oranını yüzde 38'den yüzde 58'e çıkardık. Müsilaj kanununa uygun olarak inşa edeceğimiz tesislerle bu oranı daha da yükselteceğiz"

Başa, yapılan yağmur suyu tünelleri, Enerji alanındaki yatırımlar ve gerçekleşen yeni yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başa konuşmasına şöyle devam etti:

"ENERJİ YATIRIMLARIYLA MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYORUZ"

"Enerji maliyetlerimizi düşürmek ve enerji temininde alternatif kaynakların kullanımını artırmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut güneş enerji santrali kapasitemizi 7 kat artırarak kurulu gücümüzü 1,4 MW'tan yaklaşık 10 MW seviyesine çıkardık. İnşasını sürdürdüğümüz içme suyu deposu ve terfi merkezleri üzerine 1,7 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Ayrıca İdaremize ait çeşitli tesisler, su depoları ve bina çatıları üzerinde toplam 10 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne 500 kW gücünde rüzgar enerji santrali kuruyoruz. Ayrıca 1 MW hidrolik enerji üretmek için proje ve ihale çalışmalarımız devam etmektedir"

"KÜLTÜR VE SANAT YATIRIMLARINI DA ÖNEMSİYORUZ"

Başa, altyapı yatırımlarının yanı sıra kültürel projelere de önem verdiklerini belirtti. Başa konuşmasına şöyle devam etti:

"Üsküdar bölgesine 1980'li yılların sonuna kadar hizmet veren terfi merkezini, birçok farklı sanat etkinliği ve sergiye ev sahipliği yapabilecek şekilde dönüştürerek Kuzguncuk Kültür Evi'ni hayata geçirdik. 2025 yılında farklı sanat disiplinlerinde toplam 40 sergiyi sanatseverlerle buluşturduk. Tarihi Terkos Su Pompa İstasyonu'nun restore edilmesiyle hayata geçirilen İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi halkın kullanımına açılmıştır. Müzenin yer aldığı yerleşke; kültür evi, kütüphane, kafeterya ve çocuk oyun parkıyla zenginleştirilmiş olup 2025 yılı içinde 145 farklı etkinliğe ev sahipliği yapmıştır"

Konuşmasının sonunda Genel Kurul üyelerine ve çalışanlara teşekkür eden Başa, "İstanbul'un geleceğini sağlam bir finansal zeminde inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çalışmalarımız boyunca bizlere destek olan Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a, görevden uzak kaldığım dönemde vekaleten genel müdürlük görevini büyük bir özveriyle yürüten Sayın Vahit Doğan'a, tüm siyasi partilerin Grup Başkan Vekillerine ve değerli Meclis üyelerimize; ayrıca gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm İSKİ emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.