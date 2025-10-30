İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler - Son Dakika
İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler

30.10.2025 11:01
Beyoğlu'nda 2 şüpheli, motosikletiyle ilerleyen İspanyol Youtuber'ın önünü kesip darp etti. Kaçan turistin arkasından pet şişe fırlatan şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Poliste 25 kaydı olan 17 yaşındaki şüpheli çocuk esirgeme kurumuna teslim edilirken 7 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Bülbül Mahallesi'nde 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde motosikletiyle yolda ilerleyen İspanyol Youtuber dehşeti yaşadı. Arkadaşıyla birlikte motosikletle Tarlabaşı'nda bir sokağa giren Youtuber Javier R.D.V. (28) 2 şüpheli tarafından durduruldu. Şüphelilerin "Yanlış anlama niye çekiyorsun?" diyerek çıkıştığı turist, İngilizce "Ne?" diye cevap verdi.

TURİSTİ DARBETTİLER

Daha sonra motosikletiyle hızla kaçmaya çalışan turistin gittiğini gören başka bir kişi su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen 1 şüpheli ise, turisti takip etmeye başladı. Motosikletliye İngilizce "Özür dilerim kardeşim" diyen turist, ilerlerken kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Motosikletle turistin önünde duran kişi ise "Problem yok" diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkasından gelen şüpheliler ise saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletiyle kaldırıma çıkan turist, şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından darbedildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü.

İKİSİNİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest kalırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. N.A.'nın daha önceden poliste 25, Sinan Çağrı B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

