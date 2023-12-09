 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, ABD'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, ABD'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi

2 ayı aşkın süredir Gazze'de katliam yapan İsrail, kana doymuyor. Bu süreçte ABD'den 10 bin tondan fazla askeri teçhizat yardımı aldığını duyuran İsrail, şimdi de değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişinin onaylamasını istedi.

09.12.2023 - 13:13,
Abone Ol

İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişini onaylamasını istedi.

DEĞERİN 500 MİLYON DOLARDAN FAZLA

ABD merkezli The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, mühimmat siparişinin onaylanması için ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu. ABD'li yetkililere göre, değeri 500 milyon dolardan fazla olan ve İsrail'in Gazze'de kullandığı tank türleri için kullanılacak mühimmat 45 bin tank mermisinden oluşuyor.

ABD, İNCELEMEDEN ONAY VEREBİLİR

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının kararı incelenmek üzere ABD Kongresi'ne sunmasının ardından bazı üyeler ve danışmanlar konuya ilişkin sert sorular sorabilir. Ancak ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin ABD Kongresi'nin incelemesini atlamak için silah ihracatı yasasındaki acil durum hükmünü devreye sokmayı düşündüğünü de kaydetti.

ABD'DEN 10 BİN TONDAN FAZLA TEÇHİZAT YARDIMI ALDILAR

İsrail, 2 gün önce Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze'de kullanılmak üzere ABD'den 500 milyon dolarlık 45 bin tank mermisi istedi
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu

ABD'NİN OYU İLE ATEŞKES TASARISI REDDEDİLDİ

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kaldı, diğer 13 üye de "evet" oyu verdi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılmıştı. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail, ABD\'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi
Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi - Son Dakika


15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: ABD tek başına ateşkesi reddetti, böyle adalet olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: ABD tek başına ateşkesi reddetti, böyle adalet olmaz
14:51
Şarkıcı İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı Şarkıcı İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı
14:51
Hafize Gaye Erkan 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde Hafize Gaye Erkan 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde
14:44
Bahçeli'den, 'Bize belediye vermezlerse seçim çalışmalarına katılmam' diyen MHP'li vekil Sancaklı'ya ayar Bahçeli'den, "Bize belediye vermezlerse seçim çalışmalarına katılmam" diyen MHP'li vekil Sancaklı'ya ayar
13:38
Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti
13:13
İsrail, ABD'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi İsrail, ABD'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi
12:48
Ender Saraç'ın avukatı konuştu! ''Yıllardır tehdit ediyor'' diyerek Benan Saraç'a yüklendi Ender Saraç'ın avukatı konuştu! ''Yıllardır tehdit ediyor'' diyerek Benan Saraç'a yüklendi
12:43
Alanya'da otomobil denize düştü, 2 genç hayatını kaybetti Alanya'da otomobil denize düştü, 2 genç hayatını kaybetti

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: ABD tek başına ateşkesi reddetti, böyle adalet olmaz
14:51 Şarkıcı İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı
14:51 Hafize Gaye Erkan 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde
14:44 Bahçeli'den, "Bize belediye vermezlerse seçim çalışmalarına katılmam" diyen MHP'li vekil Sancaklı'ya ayar
13:38 Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti
13:13 İsrail, ABD'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi
12:48 Ender Saraç'ın avukatı konuştu! ''Yıllardır tehdit ediyor'' diyerek Benan Saraç'a yüklendi
12:43 Alanya'da otomobil denize düştü, 2 genç hayatını kaybetti
12:43 Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi
12:41 Kastamonu'da ayılar mezarlara dadandı! Vatandaşlar jiletli telle cenazelerini koruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2023 15:23:53. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, ABD'den 500 milyon dolarlık tank mermisi istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement