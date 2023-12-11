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İsrail, sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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İsrail, sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze'deki katliamında can kaybı 18 bine yaklaşırken, kan donduran bir saldırı daha gerçekleşti. İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletlere ait bir okulu bombaladı. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11.12.2023 - 03:47,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı. Bölge yangın yerine dönerken saldırıda birçok Filistinli yaşamını yitirdi.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULU YERLE BİR ETTİLER

Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü. Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu BM okulunu bombaladı

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusu BM okulunu bombaladı

CAN KAYBI 18 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

İsrail ordusu BM okulunu bombaladı

7 GÜNLÜK ATEŞKESTE ESİR TAKASI YAPILDI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarda ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu BM okulunu bombaladı
İsrail ordusu BM okulunu bombaladı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: bombalamadı bombalattırıldı desek daha doğru olur Yanıtla 0 0

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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