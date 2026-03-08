İsrail'den İran'a Yeni Tehdit - Son Dakika
İsrail'den İran'a Yeni Tehdit

08.03.2026 11:32
İsrail, Hamaney'in yerine yeni lider seçecek toplantıya katılacakları hedef alacağını duyurdu.

İsrail, ABD-İsrail hava saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine yeni liderin seçileceği toplantıya katılacak yetkilileri hedef alabileceği tehdidinde bulundu.

TOPLANACAKLARI ŞEHRE KADAR BİLİYORLAR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırı tehdidi içeren açıklama yaptı. Adraee, "Zalim Hamaney'in devrilmesinin ardından İran terör rejimi yeniden toparlanmaya ve yeni bir Yüksek Lider seçmeye çalışıyor. 40 yıldır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi'nin yakında Kum şehrinde toplanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

OTURUMA KATILACAK KİŞİLER DE HEDEFTE

İsrailli Sözcü, yeni seçilecek İran lideri ve seçim oturumuna katılacak kişileri hedef almaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

İRAN'IN AÇIKLAMASI

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini liderin seçimine ilişkin sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Muzaferri, Uzmanlar Meclisi'nin henüz bu konuya ilişkin genel oturum gerçekleştirmediğini ve yeni dini lider için herhangi bir seçim yapılmadığını belirtti. Kamuoyunda yer alan çeşitli iddia ve tahminlere karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Muzaferri, söylentilerden kaçınılması çağrısında bulundu. Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

88 ÜYE TARAFINDAN SEÇİLECEK

İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. İran Anayasası'na göre dini lider, 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor. Uzmanlar Meclisi'nin temel görevleri arasında dini lideri seçmenin yanı sıra gerektiğinde görevden alma yetkisi de bulunuyor. Dini liderin hayatını kaybetmesi ya da görevini sürdürememesi gibi durumlarda Uzmanlar Meclisi toplanarak ülkenin yeni dini liderini belirliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Ali Hamaney, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Ordu, İran, Son Dakika

