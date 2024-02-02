İsrail, Filistinli mültecilerin tek dayanağı UNRWA\'yı ortadan kaldırmayı amaçlıyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) hiçbir zaman hoşnut olmayan İsrail, son günlerde bu kurumun misyonuna son verilmesi gerektiği yönündeki söylemleri gündeme getirir oldu.

UNRWA'ya "Filistinli mültecilerin ayakta kalmasını sağlayan kurum" gözüyle bakan İsrail, uzun yıllar boyunca UNRWA'nın lağvedilmesi ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine devredilmesi için çalıştı.

İsrail'in tüm bu uğraşıları başarısızlıkla sonuçlandı, ta ki "UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığını" iddia ederek pek çok ülkeyi bu ajansa yaptıkları finansal desteği durdurma kararı aldırmaya ikna edinceye kadar.

UNRWA'nın iddialarla ilgili hiç beklemeden soruşturma açması ve söz konusu çalışanların sözleşmelerini feshetmesi bile pek çok ülkenin finansal desteği çekme kararı almasını engelleyemedi.

Sonuç olarak, Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Gazze halkı için felaket sonuçlar doğuracak

UNRWA'nın yayınladığı 2022 yardım listesine göre, finansal destek sağlayan ülkelerin başında ABD, Almanya, İsveç ve Japonya geliyor.

15 uluslararası kuruluşun başkanının 31 Ocak'ta yaptıkları ortak yazılı açıklamada, UNRWA'ya finansal destek sağlamayı durdurma kararının doğuracağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "2,2 milyon insanın ihtiyaç duyduğu yardım ve desteği sağlayacak başka bir kuruluş olmadığı için bu ülkelerin aldığı kararın, Gazze halkı için felaket sonuçlar doğuracağı" belirtildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ve tüm bölgede gerek insani açıdan gerekse insan hakları açısından olsun uzun vadeli sonuçlar doğuracak bu kararın yeniden gözden geçirilmesi istendi.

İsrail'in amacı ajansın misyonunu sona erdirmek

İsrail ise söz konusu ülkelerin aldığı kararı memnuniyetle karşıladı. Ancak bununla da yetinmedi ve UNRWA'yı tümden yok etme niyetinde olduğunu açıkça ortaya koydu.

Bunun son örneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 31 Ocak'ta, Malta, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Slovenya ve Sierra Leone'nin BM Daimi Temsilcilerinden oluşan bir delegasyonla Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmede sarf ettiği sözler oldu.

Netanyahu burada, "BM ve uluslararası toplum UNRWA'nın misyonunun sona ermesi gerektiğini anlamalı. Başka BM kurumları var, dünyada başka yardım kuruluşları var, bunlar UNRWA'nın yerini almalı." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Filistinli mülteciler meselesini yaşatmayı hedeflediğini kaydeden Netanyahu, İsrail hükümetinin, yardım sağlayacak objektif ve yararlı bir organın varlığını istediğini ancak bu organın UNRWA olmasına karşı olduğunu dile getirdi.

"Israel Today" gazetesinin haberine göre, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da "Amaç UNRWA'yı tamamen dağıtmak olmalı." diyerek İsrail'in bu kuruma olan bakışını ortaya koydu.

"75 yıldır ele geçen ilk fırsat"

Israel Today'in muhabirlerinden Ariel Kahana, 30 Ocak'taki yazısında, İsrail'in artık UNRWA'yı ortadan kaldırma fırsatına sahip olduğunu kaydetti.

Kahana, "Netanyahu'nun, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ordu İstihbarat Servisi ve Dışişleri Bakanlığına UNRWA'yı suçlu gösterecek tüm bilgilerin ifşa edilmesi yönünde talimat vermesi gerektiğini" belirtti.

Kahana, UNRWA'nın "yaptıklarının tam olarak ortaya dökülmemesinin" onun bir kez daha "yolsuzluğun kökünü kazıdığını iddia etmesine" olanak tanıyacağını ve böylelikle İsrail'in başladığı noktaya geri dönmüş olacağını savundu.

Bunun olması durumunda ise İsrail'in müthiş bir fırsatı kaçırmış olacağına işaret eden Kahana, şunları kaydetti:

"Aslında, İsrail'in UNRWA'nın ne olduğunu ortaya koyması ve onun yerine ABD'yle birlikte alternatif bir kuruluş getirmesi için yalnızca birkaç haftası kaldı. Bu, 75 yıldır karşımıza çıkan ilk fırsat ve bunu kaçırmamalıyız."

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.