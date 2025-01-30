İsrail Hava Saldırısında Üç Türk İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Hava Saldırısında Üç Türk İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısında Üç Türk İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan Lübnan'a giden ve İsrail sınırına geçerken hava saldırısına uğrayan inşaat işçileri Sezer Özdemir, Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya'nın hayatlarını kaybettiği açıklandı. Aileleri, cenazelerin en kısa sürede ülkeye getirilmesini talep ediyor.

30.01.2025 16:38  Güncelleme: 16:42
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İSTANBUL'dan Lübnan'a giden, oradan da İsrail sınırına geçmeye çalışan inşaat işçisi Sezer Özdemir (46), Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya, Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti. Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir, "Cenazemize en kısa zamanda kavuşmak istiyoruzö dedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya, bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacağını almak için ülkeye gitmeye karar verdi. 3 iş arkadaşı, 9 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Lübnan'a gitti. 11 Ocak'ta da Lübnan sınırından İsrail sınırına geçmeye çalışan 3 arkadaşın aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi. Sezer Özdemir, ailesine attığı en son WhatsApp yazışmasında, 'Üstümüzde dronlar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun' dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" ifadelerine yer verildi.

'HİÇBİR ŞEYE YETİŞEMEDİK, ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir, yaşadıklarını anlatarak, "Gerekli görüşmeleri yaparak söz verdiler. Cenazelerimizin en kısa zamanda teslim edileceğini söylediler. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. 3 cenazemize de en kısa zamanda kavuşmak istiyoruz. Kardeşime 'Gitme' dedim. 18 gün önce cumartesi günü akşam 21.30'dan sonra iletişim kesildi. Bir aydır haber alamıyorduk. Korkuyla bekliyorduk. Küçük kardeşime, 'İsrail'e gittiğimi ağabeyime söylemeyin' demiş. Attığı mesajlarda 'Üzerimde dronlar uçuyor' mesajını görünce ben korkmaya başlamıştım. Öldüğünü İsrail'deki kardeşimden ve bunları götüren kaçakçıdan öğrendik. Hiçbir şeye yetişemedik. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 Türk'ün cenaze nakil işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/Kırşehir,

Kaynak: DHA

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